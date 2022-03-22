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Российский солдат убил жителя Киевщины и изнасиловал его жену, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Военнослужащий РФ впервые уведомлен о подозрении в изнасиловании женщины в Киевской области.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Первое подозрение военнослужащему РФ за изнасилование женщины в Киевской области. К нам поступает оперативная информация о половых преступлениях российских военных на оккупированных территориях и в "горячих точках". Прокуроры Киевщины установили военнослужащего РФ, который убил безоружного мужчину и неоднократно насиловал его жену.

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В одном из сел Броварского района этот изверг ворвался в частный дом и застрелил хозяина. После этого пьяный оккупант вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием. Даже угрожал ее малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшей.

Военнослужащий РФ уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Он объявлен в розыск и в суд подано ходатайство о задержании. Найдем каждого негодяя и заставим отвечать по всей строгости закона!" - отметила Венедиктова.
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Топ комментарии
+114
всю воинскую часть кому принадлежат эти мрази вырезать до единого
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22.03.2022 23:18
+90
Тварюки, горіть у пеклі!
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22.03.2022 23:16
+80
Ось чому український народ буде бити російських фашистів до кінця.
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22.03.2022 23:18
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Я б їх голими руками б рвав на м'ясо
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23.03.2022 09:41 Ответить
Це те саме, що робили асвабадітєлі з Червоної армії на "звільнених" від нацистів територіях. Всюди. Тому я не втомлююся повторювати - їх не можна сприймати як людських осіб, з совістю, моральними цінностями та взагалі всім тим, що відрізняє людину від мавп та інших нижчих приматів. Їх треба знищувати у якнайбільшій кількості, в полон брати лише тоді, коли варіанту вбити немає. Їх мозок зруйновано московитською пропагандою, це не виправити і не переробити. Горбатих могила виправить, як то кажуть, тож нема чого з ними церемонитися...
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23.03.2022 10:28 Ответить
разорвать на куски этого ******!!!!!!
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23.03.2022 11:50 Ответить
Я верю, что этот кацап не уйдёт от ответственности. За содеянное, его должны после поимки изнасиловать солдаты ВСУ. Так будет справедливо.
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23.03.2022 14:36 Ответить
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