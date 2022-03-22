Російський солдат убив мешканця Київщини та зґвалтував його дружину, - Венедіктова

Військовослужбовцю РФ вперше повідомлено про підозру у зґвалтуванні жінки на Київщині.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша підозра військовослужбовцю РФ за зґвалтування жінки на Київщині. До нас надходить оперативна інформація про статеві злочини російських військових на окупованих територіях та у "гарячих точках". Прокурори Київщини встановили військовослужбовця РФ, який вбив беззбройного чоловіка та неодноразово ґвалтував його дружину.

В одному із сіл Броварського району цей нелюд вдерся до приватного будинку та застрелив господаря. Після цього п‘яний окупант разом зі своїм співслужбовцем неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця, при цьому погрожуючи їй насильством та зброєю. Навіть погрожував її малолітній дитині, яка була разом з потерпілою.

Військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Його оголошено в розшук та до суду подано клопотання про затримання. Знайдемо кожного негідника і змусимо відповідати по всій суворості закону!" - зазначила Венедіктова.

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