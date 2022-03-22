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Російський солдат убив мешканця Київщини та зґвалтував його дружину, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Військовослужбовцю РФ вперше повідомлено про підозру у зґвалтуванні жінки на Київщині.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша підозра військовослужбовцю РФ за зґвалтування жінки на Київщині. До нас надходить оперативна інформація про статеві злочини російських військових на окупованих територіях та у "гарячих точках". Прокурори Київщини встановили військовослужбовця РФ, який вбив беззбройного чоловіка та неодноразово ґвалтував його дружину.

В одному із сіл Броварського району цей нелюд вдерся до приватного будинку та застрелив господаря. Після цього п‘яний окупант разом зі своїм співслужбовцем неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця, при цьому погрожуючи їй насильством та зброєю. Навіть погрожував її малолітній дитині, яка була разом з потерпілою.

Військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Його оголошено в розшук та до суду подано клопотання про затримання. Знайдемо кожного негідника і змусимо відповідати по всій суворості закону!" - зазначила Венедіктова.

Читайте: Пропаганда в РФ вдвічі занижує статистику загиблих військових на війні проти України, - Подоляк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+114
всю воинскую часть кому принадлежат эти мрази вырезать до единого
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22.03.2022 23:18
+90
Тварюки, горіть у пеклі!
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22.03.2022 23:16
+80
Ось чому український народ буде бити російських фашистів до кінця.
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22.03.2022 23:18
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Я б їх голими руками б рвав на м'ясо
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23.03.2022 09:41 Відповісти
Це те саме, що робили асвабадітєлі з Червоної армії на "звільнених" від нацистів територіях. Всюди. Тому я не втомлююся повторювати - їх не можна сприймати як людських осіб, з совістю, моральними цінностями та взагалі всім тим, що відрізняє людину від мавп та інших нижчих приматів. Їх треба знищувати у якнайбільшій кількості, в полон брати лише тоді, коли варіанту вбити немає. Їх мозок зруйновано московитською пропагандою, це не виправити і не переробити. Горбатих могила виправить, як то кажуть, тож нема чого з ними церемонитися...
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23.03.2022 10:28 Відповісти
разорвать на куски этого ******!!!!!!
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23.03.2022 11:50 Відповісти
Я верю, что этот кацап не уйдёт от ответственности. За содеянное, его должны после поимки изнасиловать солдаты ВСУ. Так будет справедливо.
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23.03.2022 14:36 Відповісти
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