Существует вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси в войну, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о вероятном вторжении белорусских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Военно-политическое руководство республики Беларусь продолжает оказывать войскам врага всестороннюю поддержку в использовании аэродромной и транспортной сети, отдельных учреждений здравоохранения и является соучастником преступлений против Украинского народа".
Вместе с тем существует вероятность привлечения вооруженных сил республики Беларусь в войне против Украины на стороне Российской Федерации. Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против нашего государства.
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Вони не жертви,вони Злочинці!!! Посіпаки х@ловської орди!
И да...я не собираюсь в ихнем социальном гамне искать жемчуг! БелоруZZы = терпило, скот и смерды!
сволочи