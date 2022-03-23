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Новости Война в Украине
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Беларусь (6351) вторжение (448)

Существует вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси в войну, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб,зсу

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о вероятном вторжении белорусских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Военно-политическое руководство республики Беларусь продолжает оказывать войскам врага всестороннюю поддержку в использовании аэродромной и транспортной сети, отдельных учреждений здравоохранения и является соучастником преступлений против Украинского народа".

Вместе с тем существует вероятность привлечения вооруженных сил республики Беларусь в войне против Украины на стороне Российской Федерации. Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против нашего государства.

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Топ комментарии
+13
В нас є тільки один вихід- битися,мені буде дуже шкода що білорусь назавжди щезне для мене як країна і як люди. Їх тут чекає тільки смерть,якщо вони люблять путлера більше своїх життів, більше життя своїх дітей... най буде так...,не ми це починали.
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23.03.2022 01:29
+9
Ну щож , нехай приходять - пі@ дець настане всім 😡
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23.03.2022 01:23
+5
Чем они воевать будут? У касапов тоже армия парадная, но там хоть техника есть. У этих вообще голяк жешь. Одно мясо и без трофеев. Хотя если представить что их роль как раз и есть мясо для отвлечения внимания, пока мокшане будут наносить удары в других направлениях, тогда да, согласен.
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23.03.2022 01:33
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Ну щож , нехай приходять - пі@ дець настане всім 😡
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23.03.2022 01:23 Ответить
Вважаю,що суспільство Білорусіїї скоїло колективний злочин проти народу України,й протт Людства виростивши в собі кацапськиц фашизи!!! Населення,цієї території не- жертви,а колективний злочинець лукашенко!!!
Вони не жертви,вони Злочинці!!! Посіпаки х@ловської орди!
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23.03.2022 02:38 Ответить
В нас є тільки один вихід- битися,мені буде дуже шкода що білорусь назавжди щезне для мене як країна і як люди. Їх тут чекає тільки смерть,якщо вони ******* путлера більше своїх життів, більше життя своїх дітей... най буде так...,не ми це починали.
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23.03.2022 01:29 Ответить
Чем они воевать будут? У касапов тоже армия парадная, но там хоть техника есть. У этих вообще голяк жешь. Одно мясо и без трофеев. Хотя если представить что их роль как раз и есть мясо для отвлечения внимания, пока мокшане будут наносить удары в других направлениях, тогда да, согласен.
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23.03.2022 01:33 Ответить
Орки хотя бы в сирии тренировались женщин и детей убивать, бульбаши же вообще не отстрелянные, на понтах усатого только....
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23.03.2022 01:56 Ответить
Білорусі час повстати проти орди.Білорусь не орда.
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23.03.2022 01:34 Ответить
Там вата ватная! Они своими попытками как то нас упрекнуть, только скрывали свое истинное лицо. У зазаборников хоть вещалось 30 лет 24 часа в сутки про величие туалетное, а эти чисто СКОТ.

И да...я не собираюсь в ихнем социальном гамне искать жемчуг! БелоруZZы = терпило, скот и смерды!
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23.03.2022 03:16 Ответить
Якби ти був паном, то мав би і зброї більше, і білоруси б наймалися до тебе на роботу, і не балакав би брудною лексикою.
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23.03.2022 03:49 Ответить
Я посмотрю как ты запоешь, когда они прийдут убивать
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23.03.2022 04:07 Ответить
гад усатый только сунься- тобі п%зда
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23.03.2022 01:57 Ответить
Антоніна сьогодні впевнено віщував, що білоруси мають ударить з району Бреста вздовж кордону на Львів, щоб перерізати (лексикон рузге) автошляхи на Київ. ...твою мать, двісті км по прямій. Антон, сам Гудеріан не мав таких темпів наступу ! Самі ж сябри лампічать понтони через Припять, навіть відео зняли. Скоріш за все пустять їх на деблокаду в Бучу. І вже сябри стануть окупантами. А вони тутешні, Чи поїдуть.
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23.03.2022 02:33 Ответить
І ще одне, думаю важливо. Бувший міністр культури білорусії, який є вигнанцем, повідомив, що самий упоротий після таракана проповідник війни з Україною є Вольфович, секретар їхнього совбеза. В розлогій біографії його зазначено, що у 1988 році закінчив училище Верховного Совета. До цього був начальником Генштабу РБ. Наш 1 замсекретаря Совбеза Хомчак теж у 1988 році закінчив це саме училище. Виходить-однокласники. Мало того, до переходу на службу в ВСУ, Хомчак два роки служив в білоруській армії разом з Вольфовичем. І карєрний зліт Хомчака трапився при Віті Ростовському, за походженням білоруса- полковник, начштабу бригади за два роки став генерал лейтенантом командиром корпусу. Після призначення у травні 2019 року нач генштабу ВСУ Хомчака, Вольфович стає начгенштабу РБ. А зараз трудяться один рашист секретарем тамошнього совбеза, а Хомчак першим замом секретаря. Ох неспроста, не спроста такі піруети долі.
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23.03.2022 03:34 Ответить
*********** и лукашилу так нужны смерти холопов, чтобы продержаться ещё чуть-чуть на верхушке айзберга.
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23.03.2022 05:15 Ответить
Якщо таракан полізе в Україну, це буде кінець його влади Білорусі. Все це до перших 200-тих, які поїдуть додому в мішках. Білоруські матері і жінки не будуть мовчати, це не кацапські курки, які чекають 4 млн за вбитого чоловіка!
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23.03.2022 05:26 Ответить
Його Путлєр буде питати?
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23.03.2022 09:09 Ответить
бульбофюрер хитрый и постарается как можно дольше петлять и не ввязываться в войну, только так он в перспективе может сохранить свою жизнь.
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23.03.2022 05:32 Ответить
да вже якось пихуй кого пускати на добрива кацапів чи ще одних "братів" сраних бульбашів...
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23.03.2022 09:43 Ответить
Белорусы если пойдут наступать, то строго на Волынь. на белфоруме прочитал, что они бояться опаздать и поляки могут ввести свои войска в западную часть.
сволочи
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23.03.2022 10:04 Ответить
 
 