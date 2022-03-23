Существует вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси в войну, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о вероятном вторжении белорусских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Военно-политическое руководство республики Беларусь продолжает оказывать войскам врага всестороннюю поддержку в использовании аэродромной и транспортной сети, отдельных учреждений здравоохранения и является соучастником преступлений против Украинского народа".

Вместе с тем существует вероятность привлечения вооруженных сил республики Беларусь в войне против Украины на стороне Российской Федерации. Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против нашего государства.