Існує ймовірність залучення збройних сил Білорусі у війну, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ймовірного вторгнення білоруських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Військово-політичне керівництво республіки білорусь продовжує надавати військам ворога всебічну підтримку у використанні аеродромної та транспортної мережі, окремих закладів охорони здоров’я та є співучасником злочинів проти Українського народу.

Разом з тим, існує ймовірність залучення збройних сил республіки білорусь у війні проти України на боці російської федерації. Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири, відмовляються від участі в окупаційних діях проти Нашої Держави".

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