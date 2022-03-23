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Білорусь (5968) вторгнення (361)

Існує ймовірність залучення збройних сил Білорусі у війну, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ймовірного вторгнення білоруських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Військово-політичне керівництво республіки білорусь продовжує надавати військам ворога всебічну підтримку у використанні аеродромної та транспортної мережі, окремих закладів охорони здоров’я та є співучасником злочинів проти Українського народу.

Разом з тим, існує ймовірність залучення збройних сил республіки білорусь у війні проти України на боці російської федерації. Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири, відмовляються від участі в окупаційних діях проти Нашої Держави".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук - білорусам: Путін хоче вас втягнути у війну проти України, не треба помирати за Росію

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
В нас є тільки один вихід- битися,мені буде дуже шкода що білорусь назавжди щезне для мене як країна і як люди. Їх тут чекає тільки смерть,якщо вони ******* путлера більше своїх життів, більше життя своїх дітей... най буде так...,не ми це починали.
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23.03.2022 01:29
+10
Ну щож , нехай приходять - пі@ дець настане всім 😡
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23.03.2022 01:23
+7
Вважаю,що суспільство Білорусіїї скоїло колективний злочин проти народу України,й протт Людства виростивши в собі кацапськиц фашизи!!! Населення,цієї території не- жертви,а колективний злочинець лукашенко!!!
Вони не жертви,вони Злочинці!!! Посіпаки х@ловської орди!
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23.03.2022 02:38
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Ну щож , нехай приходять - пі@ дець настане всім 😡
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23.03.2022 01:23 Відповісти
Вважаю,що суспільство Білорусіїї скоїло колективний злочин проти народу України,й протт Людства виростивши в собі кацапськиц фашизи!!! Населення,цієї території не- жертви,а колективний злочинець лукашенко!!!
Вони не жертви,вони Злочинці!!! Посіпаки х@ловської орди!
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23.03.2022 02:38 Відповісти
В нас є тільки один вихід- битися,мені буде дуже шкода що білорусь назавжди щезне для мене як країна і як люди. Їх тут чекає тільки смерть,якщо вони ******* путлера більше своїх життів, більше життя своїх дітей... най буде так...,не ми це починали.
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23.03.2022 01:29 Відповісти
Чем они воевать будут? У касапов тоже армия парадная, но там хоть техника есть. У этих вообще голяк жешь. Одно мясо и без трофеев. Хотя если представить что их роль как раз и есть мясо для отвлечения внимания, пока мокшане будут наносить удары в других направлениях, тогда да, согласен.
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23.03.2022 01:33 Відповісти
Орки хотя бы в сирии тренировались женщин и детей убивать, бульбаши же вообще не отстрелянные, на понтах усатого только....
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23.03.2022 01:56 Відповісти
Білорусі час повстати проти орди.Білорусь не орда.
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23.03.2022 01:34 Відповісти
Там вата ватная! Они своими попытками как то нас упрекнуть, только скрывали свое истинное лицо. У зазаборников хоть вещалось 30 лет 24 часа в сутки про величие туалетное, а эти чисто СКОТ.

И да...я не собираюсь в ихнем социальном гамне искать жемчуг! БелоруZZы = терпило, скот и смерды!
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23.03.2022 03:16 Відповісти
Якби ти був паном, то мав би і зброї більше, і білоруси б наймалися до тебе на роботу, і не балакав би брудною лексикою.
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23.03.2022 03:49 Відповісти
Я посмотрю как ты запоешь, когда они прийдут убивать
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23.03.2022 04:07 Відповісти
гад усатый только сунься- тобі п%зда
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23.03.2022 01:57 Відповісти
Антоніна сьогодні впевнено віщував, що білоруси мають ударить з району Бреста вздовж кордону на Львів, щоб перерізати (лексикон рузге) автошляхи на Київ. ...твою мать, двісті км по прямій. Антон, сам Гудеріан не мав таких темпів наступу ! Самі ж сябри лампічать понтони через Припять, навіть відео зняли. Скоріш за все пустять їх на деблокаду в Бучу. І вже сябри стануть окупантами. А вони тутешні, Чи поїдуть.
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23.03.2022 02:33 Відповісти
І ще одне, думаю важливо. Бувший міністр культури білорусії, який є вигнанцем, повідомив, що самий упоротий після таракана проповідник війни з Україною є Вольфович, секретар їхнього совбеза. В розлогій біографії його зазначено, що у 1988 році закінчив училище Верховного Совета. До цього був начальником Генштабу РБ. Наш 1 замсекретаря Совбеза Хомчак теж у 1988 році закінчив це саме училище. Виходить-однокласники. Мало того, до переходу на службу в ВСУ, Хомчак два роки служив в білоруській армії разом з Вольфовичем. І карєрний зліт Хомчака трапився при Віті Ростовському, за походженням білоруса- полковник, начштабу бригади за два роки став генерал лейтенантом командиром корпусу. Після призначення у травні 2019 року нач генштабу ВСУ Хомчака, Вольфович стає начгенштабу РБ. А зараз трудяться один рашист секретарем тамошнього совбеза, а Хомчак першим замом секретаря. Ох неспроста, не спроста такі піруети долі.
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23.03.2022 03:34 Відповісти
*********** и лукашилу так нужны смерти холопов, чтобы продержаться ещё чуть-чуть на верхушке айзберга.
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23.03.2022 05:15 Відповісти
Якщо таракан полізе в Україну, це буде кінець його влади Білорусі. Все це до перших 200-тих, які поїдуть додому в мішках. Білоруські матері і жінки не будуть мовчати, це не кацапські курки, які чекають 4 млн за вбитого чоловіка!
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23.03.2022 05:26 Відповісти
Його Путлєр буде питати?
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23.03.2022 09:09 Відповісти
бульбофюрер хитрый и постарается как можно дольше петлять и не ввязываться в войну, только так он в перспективе может сохранить свою жизнь.
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23.03.2022 05:32 Відповісти
да вже якось пихуй кого пускати на добрива кацапів чи ще одних "братів" сраних бульбашів...
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23.03.2022 09:43 Відповісти
Белорусы если пойдут наступать, то строго на Волынь. на белфоруме прочитал, что они бояться опаздать и поляки могут ввести свои войска в западную часть.
сволочи
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23.03.2022 10:04 Відповісти
Поляки то что рыпаються? Хотя без дяди Сэма и тут не обошлось. Короче всё идёт к последней для человечества войне.
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23.03.2022 12:08 Відповісти
повоюют, но без ядерного оружия- к этому давно идет.
ничего страшного для мира, думаю только Украины наверное не будет.
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23.03.2022 12:17 Відповісти
 
 