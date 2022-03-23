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Оккупанты пытались создать картинку поддержки "русского мира" жителями Харьковщины, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Российские войска в Харьковской области пытались создать лживую картинку о якобы поддержке "русского мира" местными жителями.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Волчанске российские оккупанты устроили публичную позорную провокацию. Как всегда, россияне создают лживую картинку о якобы поддержке "русского мира" местными жителями. Но там дали четко понять, Волчанск – это Украина!"

Вы можете делать попытки назначать псевдо-руководителей, манипулировать людьми, предавшими свою страну и односельчан, но у вас ничего не получится. Не получится купить наших украинцев дешевыми подачками", - подчеркнул он.

Синегубов обратился к местным жителям и призвал их не поддаваться провокациям, не верить обещаниям, лозунгам тех, кто тысячами убивает украинцев.

"Не подписывайте никаких документов, не берите никакую помощь из рук оккупантов! Ведь на этих руках - смерть украинцев и разрушенные города! Мы ничего не забудем, обязательно отомстим, дадим достойный отпор и ответ!" - подытожил глава ОВА.
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Всьо уже бомбы закончились? ********** теперь хароший.
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23.03.2022 05:06 Ответить
І знаходяться ж тварюки, що переходять на окупантсткий бік!
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23.03.2022 05:53 Ответить
Якщо люди будуть на межі життя та смерті, то брати допомогу можна навіть з рук окупантів, а ця тупорила совкова риторика - умєрєть но нє прєдать родіну - має залишитися у минулому назавжди!
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23.03.2022 09:27 Ответить
Шановний Цензор! І багато-багато інших видань і ведучих. Не пишіть "руський", бо до Русі він не має жодного відношення, пишіть "рускій" або "русскій", що є скороченням від "российский". Поширте, бо стидно коли до славетної Русі примазують москальське лайно...
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23.03.2022 10:12 Ответить
 
 