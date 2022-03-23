Окупанти намагалися створити картинку підтримки "русского мира" мешканцями Харківщини, - Синєгубов

Російські війська у Харківській області намагалися створити брехливу картинку про нібито підтримку "русского мира" місцевими жителями.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Вовчанську російські окупанти влаштували публічну ганебну провокацію. Як завжди, росіяни створюють брехливу картинку про нібито підтримку "русского мира" місцевими жителями. Але там дали чітко зрозуміти, Вовчанськ - це Україна!



Ви можете робити спроби призначати псевдо-керівників, маніпулювати людьми, які зрадили свою країну і односельчан, але у вас нічого не вийде. Не вийде купити наших українців дешевими подачками", - наголосив він.

Синєгубов звернувся до місцевих жителів та закликав їх не піддаватись провокаціям, не вірити обіцянкам, гаслам тих, хто тисячами вбиває українців.

"Не підписуйте ніяких документів, не беріть ніяку допомогу з рук окупантів! Бо на цих руках - смерть українців і зруйновані міста! Ми нічого не забудемо, обов’язково помстимося, дамо гідну відсіч і відповідь!" - підсумував очільник ОВА.

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