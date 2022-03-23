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Новини Війна
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Окупанти намагалися створити картинку підтримки "русского мира" мешканцями Харківщини, - Синєгубов

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Російські війська у Харківській області намагалися створити брехливу картинку про нібито підтримку "русского мира" місцевими жителями.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Вовчанську російські окупанти влаштували публічну ганебну провокацію. Як завжди, росіяни створюють брехливу картинку про нібито підтримку "русского мира" місцевими жителями. Але там дали чітко зрозуміти, Вовчанськ - це Україна!

Ви можете робити спроби призначати псевдо-керівників, маніпулювати людьми, які зрадили свою країну і односельчан, але у вас нічого не вийде. Не вийде купити наших українців дешевими подачками", - наголосив він.

Синєгубов звернувся до місцевих жителів та закликав їх не піддаватись провокаціям, не вірити обіцянкам, гаслам тих, хто тисячами вбиває українців.

"Не підписуйте ніяких документів, не беріть ніяку допомогу з рук окупантів! Бо на цих руках - смерть українців і зруйновані міста! Ми нічого не забудемо, обов’язково помстимося, дамо гідну відсіч і відповідь!" - підсумував очільник ОВА.

Читайте: Ця війна завідомо програшна для Росії, - Маляр

Автор: 

пропаганда (2796) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (857)


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Всьо уже бомбы закончились? ********** теперь хароший.
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23.03.2022 05:06 Відповісти
І знаходяться ж тварюки, що переходять на окупантсткий бік!
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23.03.2022 05:53 Відповісти
Якщо люди будуть на межі життя та смерті, то брати допомогу можна навіть з рук окупантів, а ця тупорила совкова риторика - умєрєть но нє прєдать родіну - має залишитися у минулому назавжди!
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23.03.2022 09:27 Відповісти
Шановний Цензор! І багато-багато інших видань і ведучих. Не пишіть "руський", бо до Русі він не має жодного відношення, пишіть "рускій" або "русскій", що є скороченням від "российский". Поширте, бо стидно коли до славетної Русі примазують москальське лайно...
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23.03.2022 10:12 Відповісти
 
 