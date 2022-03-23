Ця війна завідомо програшна для Росії, - Маляр
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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила 5 речей, які треба знати про війну Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
Маляр написала: "5 речей, які треба знати про цю війну
1. Ця війна завідомо програшна для РФ незалежно від того, скільки вона триватиме. Саме тому дії РФ ірраціональні - бо вони пішли війною проти держави та армії, які вже 8 років ефективно стримували їхнє просування вглиб території України.
2. Ми були готові до цієї війни наскільки нам дозволяли наші спроможності. Саме тому ворог не зміг миттєво досягти своїх цілей і Збройні сили зупинили наступальну активність ворога.
3. Це не просто війна. Це наша історична місія - перемогти одвічного ворога. Зараз ми на піку нашої сили та єдності. Тож, є шанс нарешті поставити крапку на імперських амбіціях РФ.
4. Згідно закону чисельність Збройних сил 261 тисяча, з яких військових - 215 тисяч. Вони захищають 1800 кілометрів фронту і 42 мільйони людей. У воєнний час до цих 215 тисяч додаються мобілізовані особи. Згадайте ці цифри коли будете писати пости і коментарі з питанням, чому вас мобілізовують, якщо ви не тримали ніколи зброю у руках. Військово-обліковим спеціальностям вчать від 5 до 15 днів. І сьогодні для оборони держави потрібні всі, кого мобілізовують.
5. Ця війна буде тривати певний час. Бо чим масштабніша ціль, тим більше зусиль і часу піде на її досягнення. Тому налаштуйтесь на шлях до перемоги. Припиніть хвилюватись і нервувати, почніть нормально спати і за можливості займайтесь фізичними вправами - бо для досягнення перемоги вам потрібні сили.
І насамкінець - складіть список речей, які ви повинні зробити в першу чергу після перемоги".
Будь ласка, зачекайте...
Достатньо порівняти дії ЗСУ 2014 року з сьогоднішніми - не потрібно бути фахівцем щоб зауважити наскільки велика різниця. У той самий час військові мокшандії діють шаблонами, напрацьованими ще совєцкими "дєдамі".
Ірраціональність мокші у тім що не врахували їм доведеться воювати не тільки з ЗСУ і народом України але і з цивілізованим світом. У ХХІ ст. війни не тільки мілітарні але і економічні, що в перспективі є більш руйнівним для агресора.
3. Вірно, "Зараз ми на піку нашої сили та єдності" і також на піку уваги цивілізованого світу. Тож необхідно використати це з найбільшою вигодою для майбутнього держави Україна і її народу.
І говорячи "використати" маю на увазі не блєяння "закройтє нєбо" а демонстрацією своєї рішучості і цілеспрямованості стати рівноправною частиною Західного партнерства. Відсутність цих якостей була головною перешкодою на протязі 30 років і привела Україну до сьогоднішних жахіть.
"І насамкінець" - це саме найскладніше, змінити прийнятий за 30 років біг життя і небажання більшості щось у ньому міняти. Цим закінчувалися усі попередні спроби зрушень і перемін. У патріотичної частини суспільства вистачало сил і волі перемогти але не утримати і продовжити цю перемогу у мирному житті. Як слушно сказала О. Білозерська: "Негідні залізли туди, де відмовились бути гідні" а "пересічному" виборцю ближче до серця пакунок "дармової" гречки аніж особисте майбутнє і майбутнє власних дітей.
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
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А ****** ты, "раб галерный",
И холуй собчачий верный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!