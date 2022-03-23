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Ця війна завідомо програшна для Росії, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила 5 речей, які треба знати про війну Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Маляр написала: "5 речей, які треба знати про цю війну

1. Ця війна завідомо програшна для РФ незалежно від того, скільки вона триватиме. Саме тому дії РФ ірраціональні - бо вони пішли війною проти держави та армії, які вже 8 років ефективно стримували їхнє просування вглиб території України.

2. Ми були готові до цієї війни наскільки нам дозволяли наші спроможності. Саме тому ворог не зміг миттєво досягти своїх цілей і Збройні сили зупинили наступальну активність ворога.

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3. Це не просто війна. Це наша історична місія - перемогти одвічного ворога. Зараз ми на піку нашої сили та єдності. Тож, є шанс нарешті поставити крапку на імперських амбіціях РФ.

4. Згідно закону чисельність Збройних сил 261 тисяча, з яких військових - 215 тисяч. Вони захищають 1800 кілометрів фронту і 42 мільйони людей. У воєнний час до цих 215 тисяч додаються мобілізовані особи. Згадайте ці цифри коли будете писати пости і коментарі з питанням, чому вас мобілізовують, якщо ви не тримали ніколи зброю у руках. Військово-обліковим спеціальностям вчать від 5 до 15 днів. І сьогодні для оборони держави потрібні всі, кого мобілізовують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни в зоні ООС відбили 7 атак, знищили 4 літаки, 7 танків, 6 БМП, 6 артсистем та близько 100 окупантів, - пресцентр штабу ООС

5. Ця війна буде тривати певний час. Бо чим масштабніша ціль, тим більше зусиль і часу піде на її досягнення. Тому налаштуйтесь на шлях до перемоги. Припиніть хвилюватись і нервувати, почніть нормально спати і за можливості займайтесь фізичними вправами - бо для досягнення перемоги вам потрібні сили.

І насамкінець - складіть список речей, які ви повинні зробити в першу чергу після перемоги".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
1. Не погоджуюсь з першим пунктом, оскільки 7 з 8-ми років конфлікт був заморожений з "пєрєстать стрєлять" і говорити що це було ефективне стримування яке дало значимий досвід, звучить дещо перебільшено. Безумовно це також досвід, але значно важливіший досвіт отриманий у підготовці особового складу і взаємодії у навчаннях з підрозділами НАТО.
Достатньо порівняти дії ЗСУ 2014 року з сьогоднішніми - не потрібно бути фахівцем щоб зауважити наскільки велика різниця. У той самий час військові мокшандії діють шаблонами, напрацьованими ще совєцкими "дєдамі".
Ірраціональність мокші у тім що не врахували їм доведеться воювати не тільки з ЗСУ і народом України але і з цивілізованим світом. У ХХІ ст. війни не тільки мілітарні але і економічні, що в перспективі є більш руйнівним для агресора.

3. Вірно, "Зараз ми на піку нашої сили та єдності" і також на піку уваги цивілізованого світу. Тож необхідно використати це з найбільшою вигодою для майбутнього держави Україна і її народу.
І говорячи "використати" маю на увазі не блєяння "закройтє нєбо" а демонстрацією своєї рішучості і цілеспрямованості стати рівноправною частиною Західного партнерства. Відсутність цих якостей була головною перешкодою на протязі 30 років і привела Україну до сьогоднішних жахіть.

"І насамкінець" - це саме найскладніше, змінити прийнятий за 30 років біг життя і небажання більшості щось у ньому міняти. Цим закінчувалися усі попередні спроби зрушень і перемін. У патріотичної частини суспільства вистачало сил і волі перемогти але не утримати і продовжити цю перемогу у мирному житті. Як слушно сказала О. Білозерська: "Негідні залізли туди, де відмовились бути гідні" а "пересічному" виборцю ближче до серця пакунок "дармової" гречки аніж особисте майбутнє і майбутнє власних дітей.
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23.03.2022 03:28
+3
Все ми розуміємо і добре пам'ятаємо. Особливо пам'ятаємо як ви пані "приспособлєнка" не підбирали слів про розвідки ,закордонних політиків і західні ЗМІ які пару місяців кричали про те що готується напад.
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23.03.2022 05:32
+2
а їм глибоко посрати, навіть якщо продують в ноль. просто оТстанкіно зніме черговий фільм-сміття про 'гєраіческіє жертви руССкіх салдат'. в їх мережах від самого початку цієї війни гонять тезу про 'вайну НА УКраІнЄ чтоби Нє бИлА ваЙни в раССіі'
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23.03.2022 02:52
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а їм глибоко посрати, навіть якщо продують в ноль. просто оТстанкіно зніме черговий фільм-сміття про 'гєраіческіє жертви руССкіх салдат'. в їх мережах від самого початку цієї війни гонять тезу про 'вайну НА УКраІнЄ чтоби Нє бИлА ваЙни в раССіі'
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23.03.2022 02:52 Відповісти
Бравурно! Відчувається кар'єрний зріст. Тільки цифр малувато, треба докладніше, бо москалям самим ліньки їх добувати.
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23.03.2022 03:02 Відповісти
Це відомі цифри. Вони в законі прописані. Доречі ця чисельність була доведена за кілька місців перед війною. До того, на скільки памʼятаю, здається була 150 тисяч. Моожу трошки помилятися бо пишу по памʼяті.
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23.03.2022 03:37 Відповісти
вона все вірно сказала.
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23.03.2022 03:07 Відповісти
1. Не погоджуюсь з першим пунктом, оскільки 7 з 8-ми років конфлікт був заморожений з "пєрєстать стрєлять" і говорити що це було ефективне стримування яке дало значимий досвід, звучить дещо перебільшено. Безумовно це також досвід, але значно важливіший досвіт отриманий у підготовці особового складу і взаємодії у навчаннях з підрозділами НАТО.
Достатньо порівняти дії ЗСУ 2014 року з сьогоднішніми - не потрібно бути фахівцем щоб зауважити наскільки велика різниця. У той самий час військові мокшандії діють шаблонами, напрацьованими ще совєцкими "дєдамі".
Ірраціональність мокші у тім що не врахували їм доведеться воювати не тільки з ЗСУ і народом України але і з цивілізованим світом. У ХХІ ст. війни не тільки мілітарні але і економічні, що в перспективі є більш руйнівним для агресора.

3. Вірно, "Зараз ми на піку нашої сили та єдності" і також на піку уваги цивілізованого світу. Тож необхідно використати це з найбільшою вигодою для майбутнього держави Україна і її народу.
І говорячи "використати" маю на увазі не блєяння "закройтє нєбо" а демонстрацією своєї рішучості і цілеспрямованості стати рівноправною частиною Західного партнерства. Відсутність цих якостей була головною перешкодою на протязі 30 років і привела Україну до сьогоднішних жахіть.

"І насамкінець" - це саме найскладніше, змінити прийнятий за 30 років біг життя і небажання більшості щось у ньому міняти. Цим закінчувалися усі попередні спроби зрушень і перемін. У патріотичної частини суспільства вистачало сил і волі перемогти але не утримати і продовжити цю перемогу у мирному житті. Як слушно сказала О. Білозерська: "Негідні залізли туди, де відмовились бути гідні" а "пересічному" виборцю ближче до серця пакунок "дармової" гречки аніж особисте майбутнє і майбутнє власних дітей.
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23.03.2022 03:28 Відповісти
"Згідно закону чисельність Збройних сил 261 тисяча, з яких військових - 215 тисяч." - Я вот не пойму, как тогда рашистская группировка общей численностью до 200 тыс. могла напасть на Украину и так далеко продвинуться по многим направлениям ? Если бы они напали только на зону ООС, то еще можно было бы понять что за счет концетрации, но ведь они по всей границе, плюс с територии Беларуси. Арестович тоже об этом постоянно твердит, но помоему они просто не понимают путлеровский менталитет. Если текущая вторая волна не достигнет результата, что наиболее вероятно, то путлер начнет полную мобилизацию и третью, еще более маштабную волну. А не пойдет на попятную и переговоры как мерещится Арестовичу. Путлер же ясно дал понять что 30-50 тыс погибших это маленькая цена за результат - захват и уничтожение Украины. И путлер в этом совершенно прав с точки зрения империалиста. Даже если путлеровская армия потеряет 100тыс только убитыми чтобы достичь своей цели, и заполучить пусть и полностью разрушенную Украину. Через 20 лет путлервоского правления, население станет покорным, и дети тех кто сегодня воюет с рашистами, будут пушечным мясом в следующей империалистической бойне, как кадыровцы сегодня. Можно понять когда западные лидеры этого не видят, но руководство Украины должно знать лучше! И планировать и вести войну именно с осознанием того что является главной целью врага и на что он готов пойти чтобы достичь ее.
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23.03.2022 04:16 Відповісти
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23.03.2022 06:54 Відповісти
Все ми розуміємо і добре пам'ятаємо. Особливо пам'ятаємо як ви пані "приспособлєнка" не підбирали слів про розвідки ,закордонних політиків і західні ЗМІ які пару місяців кричали про те що готується напад.
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23.03.2022 05:32 Відповісти
Мадам, ви звичайна «говорящая голова», як і ваш міністр
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23.03.2022 06:55 Відповісти
то, что Украина выиграет - сомнений нет... но может такая говорливая непонятно чем занимающаяся голова пусть объяснит почему был прорыв с крыма и до сих порт этот канал не закрыт, почему до сих пор окружены Херсон и Николаев, почему Бердянк разрушается, почему разрушен Мариуполь, почему Киев в облоге и не предпринимается мер для перехода в наступление... или руководят те, кто привык стреляться из окопа в окоп и не понимает, что надо делать в теперешних условиях?
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23.03.2022 10:06 Відповісти
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!

Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
И холуй собчачий верный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!
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23.03.2022 13:45 Відповісти
"Припиніть хвилюватись і нервувати, почніть нормально спати і за можливості займайтесь фізичними вправами", як ви це собі представляєте робити,(пані Маляр) коли у Маріуполі хлопці-ГЕРОЇ, не мають боєкомплекту, чим ворога бити і гинуть, через те, що генштаб не може, або не хоче, десантувати їм допомогу. Ви привикли лише поради давати, замість суттєвої допомоги..А ми і самі знаємо коли нам в туалет сходити, чи коли нам руки мити.....болтуни.....
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12.04.2022 15:50 Відповісти
 
 