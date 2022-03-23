Зеленский – российским летчикам: "Вы будете отвечать, неизбежно"

Президент Владимир Зеленский обратился к российским лётчикам, которые "не думают, какой приказ они выполняют".

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Наши Вооруженные Силы сегодня порадовали. Снова Чернобаевка – снова разгром оккупантов. Снова сбитые российские самолеты. Особенно важно – бомбардировщик над Мариуполем. И так будет с каждым, кто убивает наших людей, мирных людей на нашей мирной земле", – отметил президент.

Также глава государства обратился к российским лётчикам, которые "не думают, какой приказ они выполняют".

"Убийство гражданских - это преступление. Точка. И вы будете отвечать - любым способом. Сегодня или завтра - это менее важно. Главное, что неизбежно", - добавил Зеленский.

Также читайте: В результате вооруженной агрессии РФ погиб 121 ребенок, 167 - ранены, - Офис Генпрокурора