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Зеленский – российским летчикам: "Вы будете отвечать, неизбежно"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Президент Владимир Зеленский обратился к российским лётчикам, которые "не думают, какой приказ они выполняют".

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Наши Вооруженные Силы сегодня порадовали. Снова Чернобаевка – снова разгром оккупантов. Снова сбитые российские самолеты. Особенно важно – бомбардировщик над Мариуполем. И так будет с каждым, кто убивает наших людей, мирных людей на нашей мирной земле", – отметил президент.

Также глава государства обратился к российским лётчикам, которые "не думают, какой приказ они выполняют".

"Убийство гражданских - это преступление. Точка. И вы будете отвечать - любым способом. Сегодня или завтра - это менее важно. Главное, что неизбежно", - добавил Зеленский.

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Після чергового виступу Володимира Зеленського велика частина моїх співвітчизників знову почне обговорювати, на яких умовах можна закінчити війну, чи доцільно замінити перспективу євроатлантичної інтеграції якимись іншими гарантіями безпеки, чи можна жертвувати територіями, до чого тут референдум і чи можна його проводити під час війни…

Я прекрасно розумію владу, яка хоче якнайшвидше закінчити цю жахливу війну. Я прекрасно розумію кожного політика, який хоче зберегти свої перспективи на майбутнє. Я прекрасно розумію кожного українця, який хоче повернутися до мирного життя. Хоче, щоб його діти повернулися до мирного життя.
Але я не представник влади, не політик, який замислюється про перспективи, я навіть не етнічний українець. Тому мені доводиться говорити про реальність.
Під час Другої Світової війни євреї також думали, як вижити під Гітлером. Це природньо. Хтось сподівався, що гітлерівці просто переселять його з сім'єю у інше місце - і забудуть. Хтось думав, що він взагалі не єврей, бо навіть його батьки вже були не юдеями, а християнами - який він єврей! А хтось навіть сподівався, що від смерті його врятує співробітництво із вбивцями, що якщо він сам стане учасником знищення власних співвітчизників, його не чіпатимуть.
Ну і згоріли всі. Всі, до кого фюрер міг дотягнутися. Бо коли ухвалюється рішення про остаточне вирішення питання, вбивають кожного - і того, хто опирається, і того, хто співробітничає, і того, хто ходить до синагоги, і того, хто відвідує церкву. Навіть тих, кому подобається сама ідеологія фюрера - вбивають також. Може, наостанок, але вбивають.
Зараз українці абсолютно в такій самій ситуації - хоча багато хто тут і у світі цього не усвідомлює, не бажає усвідомлювати, як не бажали усвідомлювати в темні роки Голокосту. Мова йде про остаточне вирішення українського питання. Знищать усіх, до кого дотягнуться. Мені не допоможе те, що я єврей - того, що я пишу ці рядки українською мовою і визнаю сам факт існування української нації, достатньо для того, щоб я перестав існувати. Ніякому «російськомовному українцю» не допоможе те, що він хоче й надалі розмовляли однією мовою з Путіним - самого факту того, що він вважає себе українцем й визнає право інших спілкуватися українською, вже достатньо. Помітьте: мобілізованих з окупованого Донбасу зараз женуть перед російською солдатнею, використовують, як гарматне м'ясо для полегшення бойових задач «справжніх арійців». Й нікого не цікавить, чи хотіли ці люди жити в Україні, чи сподівалися, що Путін забере Донбас. А українські громадяни в Росії - ті, хто свідомо обрав життя в Росії вже після нападу у 2014 році й думав, що їх за це вважатимуть своїми? Чого їх зараз заарештовують, підозрюють, доводять до самогубства?
У часи остаточного вирішення ніякі тактики порятунку не спрацьовують. Останнім загине навіть не Медведчук. Останньою загине Валя Матвієнко із своїм дурним перманентом - бо Путін таки згадає, що вона з Шепетівки.
Так що ж робити? Ви вже знаєте. Не жити в ілюзіях. Ніяких домовленостей з Путіним не буде, а які будуть - будуть тимчасовими. Євреїв врятував від Гітлера не пошук домовленостей. Євреїв врятував від Гітлера крах Рейху і загибель фюрера. Тільки тому я маю фізичну можливість вам це пояснювати. Тільки тому. Але перед цим загинула половина моєї сім'ї, що спить у страшних урвищах по всій Україні і на полях битв. Це ціна за те, що я можу це писати, за те, що я можу просто дихати.
Українців врятує від нового Гітлера тільки крах нового Рейху і смерть фюрера. Українці вже зробили для цього більше, ніж могли. І нас підтримує світ. Ми не домовимось, ми не проголосуємо на референдумі за невідомо що. Ми просто переможемо, хоча й гіркою ціною. Солоною ціною. Переможемо разом.
Ось чому я так ціную подвижництво кожного, хто сьогодні боронить Україну на фронті і у тилу. Хто дозволяє мені говорити вам цю необхідну правду. Подвижництво солдата, тероборонівця, волонтера. Подвижництво кожної матері, що рятує свою малечу. Подвижництво кожного сина, кожної доньки, що рятує своїх батьків. І Україну - це найважливіше.
Борітеся - поборете, вам Бог помагає. І бережіть українських дітей.
V. Portnikov
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23.03.2022 03:46
+10
згоден. цей кацапський енаралопад не дуже схожий на "случайно влучило"
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23.03.2022 03:35
+9
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23.03.2022 04:52
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Он уже создан.лаптеногие генералы и высшие чины тому доказательства.дальше больше
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23.03.2022 03:10 Ответить
згоден. цей кацапський енаралопад не дуже схожий на "случайно влучило"
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23.03.2022 03:35 Ответить
В Афгане за 9 с лишним лет было ликвидировано 5 генералов советских. У нас уже 6 за три недели. ЦРУ говорит, что в основном работа снайперов
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23.03.2022 04:09 Ответить
Бежать вслед за русским военным кораблем, что тут не понятно!
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23.03.2022 11:41 Ответить
На россии очень много оккупантов закапывают в землю. ВСУ утилизируют захватчиков.
Смотрите видео и ставьте лайки!!!- https://www.youtube.com/watch?v=7uJsl8W3uUo
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23.03.2022 11:44 Ответить
Після чергового виступу Володимира Зеленського велика частина моїх співвітчизників знову почне обговорювати, на яких умовах можна закінчити війну, чи доцільно замінити перспективу євроатлантичної інтеграції якимись іншими гарантіями безпеки, чи можна жертвувати територіями, до чого тут референдум і чи можна його проводити під час війни…

Я прекрасно розумію владу, яка хоче якнайшвидше закінчити цю жахливу війну. Я прекрасно розумію кожного політика, який хоче зберегти свої перспективи на майбутнє. Я прекрасно розумію кожного українця, який хоче повернутися до мирного життя. Хоче, щоб його діти повернулися до мирного життя.
Але я не представник влади, не політик, який замислюється про перспективи, я навіть не етнічний українець. Тому мені доводиться говорити про реальність.
Під час Другої Світової війни євреї також думали, як вижити під Гітлером. Це природньо. Хтось сподівався, що гітлерівці просто переселять його з сім'єю у інше місце - і забудуть. Хтось думав, що він взагалі не єврей, бо навіть його батьки вже були не юдеями, а християнами - який він єврей! А хтось навіть сподівався, що від смерті його врятує співробітництво із вбивцями, що якщо він сам стане учасником знищення власних співвітчизників, його не чіпатимуть.
Ну і згоріли всі. Всі, до кого фюрер міг дотягнутися. Бо коли ухвалюється рішення про остаточне вирішення питання, вбивають кожного - і того, хто опирається, і того, хто співробітничає, і того, хто ходить до синагоги, і того, хто відвідує церкву. Навіть тих, кому подобається сама ідеологія фюрера - вбивають також. Може, наостанок, але вбивають.
Зараз українці абсолютно в такій самій ситуації - хоча багато хто тут і у світі цього не усвідомлює, не бажає усвідомлювати, як не бажали усвідомлювати в темні роки Голокосту. Мова йде про остаточне вирішення українського питання. Знищать усіх, до кого дотягнуться. Мені не допоможе те, що я єврей - того, що я пишу ці рядки українською мовою і визнаю сам факт існування української нації, достатньо для того, щоб я перестав існувати. Ніякому «російськомовному українцю» не допоможе те, що він хоче й надалі розмовляли однією мовою з Путіним - самого факту того, що він вважає себе українцем й визнає право інших спілкуватися українською, вже достатньо. Помітьте: мобілізованих з окупованого Донбасу зараз женуть перед російською солдатнею, використовують, як гарматне м'ясо для полегшення бойових задач «справжніх арійців». Й нікого не цікавить, чи хотіли ці люди жити в Україні, чи сподівалися, що Путін забере Донбас. А українські громадяни в Росії - ті, хто свідомо обрав життя в Росії вже після нападу у 2014 році й думав, що їх за це вважатимуть своїми? Чого їх зараз заарештовують, підозрюють, доводять до самогубства?
У часи остаточного вирішення ніякі тактики порятунку не спрацьовують. Останнім загине навіть не Медведчук. Останньою загине Валя Матвієнко із своїм дурним перманентом - бо Путін таки згадає, що вона з Шепетівки.
Так що ж робити? Ви вже знаєте. Не жити в ілюзіях. Ніяких домовленостей з Путіним не буде, а які будуть - будуть тимчасовими. Євреїв врятував від Гітлера не пошук домовленостей. Євреїв врятував від Гітлера крах Рейху і загибель фюрера. Тільки тому я маю фізичну можливість вам це пояснювати. Тільки тому. Але перед цим загинула половина моєї сім'ї, що спить у страшних урвищах по всій Україні і на полях битв. Це ціна за те, що я можу це писати, за те, що я можу просто дихати.
Українців врятує від нового Гітлера тільки крах нового Рейху і смерть фюрера. Українці вже зробили для цього більше, ніж могли. І нас підтримує світ. Ми не домовимось, ми не проголосуємо на референдумі за невідомо що. Ми просто переможемо, хоча й гіркою ціною. Солоною ціною. Переможемо разом.
Ось чому я так ціную подвижництво кожного, хто сьогодні боронить Україну на фронті і у тилу. Хто дозволяє мені говорити вам цю необхідну правду. Подвижництво солдата, тероборонівця, волонтера. Подвижництво кожної матері, що рятує свою малечу. Подвижництво кожного сина, кожної доньки, що рятує своїх батьків. І Україну - це найважливіше.
Борітеся - поборете, вам Бог помагає. І бережіть українських дітей.
V. Portnikov
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23.03.2022 03:46 Ответить
❗️Арестович рассказал, когда Украина может отпраздновать победу над российскими оккупантами.

"Конец апреля - начало мая. Я думаю, что это будет такая промежуточная победа, когда мы поймем, что мы их бьем, и они ломаются", - заявил он.

По словам Арестовича, возможно, это не будет означать прекращения боевых действий, но всем будет понятно, что это конец их военным потугам.
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23.03.2022 04:32 Ответить
никакой ответственности водителям кацолетов - только смерть... в воздухе - так в воздухе... на земле - в плен не брать... пусть эти хвыцеры без чести знают - будут убиты и они, и их семьи - родители, жены и дети...
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23.03.2022 04:46 Ответить
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23.03.2022 04:52 Ответить
Москаль північний то наш ворог вічний.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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23.03.2022 05:05 Ответить
Русские - это нация грязных выродков и подлых трусливых тварей, во время ВОВ основной удар на себя приняли Украина и Белоруссия, в то время как русские скоты миллионами тикали на восток, драпали твари до Волги, откуда Сталин погнал их обратно заградительными отрядами. Вы грязные русские свиньи, вы никогда не воевали, и никогда не умели воевать! СМЕРТЬ КАЦАПАМ, СМЕРТЬ ГРЯЗНЫМ РУССКИМ СВИНЬЯМ!!!"
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23.03.2022 05:23 Ответить
А Зе не буде відповідати за несприйняття загрози від рф, за нехтування данними світових розвідок щодо скопичення військ рф під кордонами України, за недофінансування армії в період ООС, через що маємо зараз такі наслідки, як руїни Буча, Ірпінь, Харків, Маріуполь, Чернігів, Суми, знищену інфраструктуру, історичні цінності, смерть українців, два мільйони переселенців.......
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23.03.2022 05:48 Ответить
А ***** ..не буде відповідати !?
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23.03.2022 05:55 Ответить
***** оно будет в глазки заглядывать и решать задачку, есть там мир или нету.
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23.03.2022 06:17 Ответить
Здасться , що зараз туди заглядаєш ти .
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23.03.2022 06:34 Ответить
Дебил, ты бы еще этим ****** придумал каким образом это будет аыглядеть.
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23.03.2022 06:16 Ответить
А ти їх асфальтом збивай, асфальтом.
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23.03.2022 07:51 Ответить
Зверталка до кацапів ще не відсохла?
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23.03.2022 09:23 Ответить
УСІХ ВБИВЦЬ НАРОДУ УКРАЇНИ ПРИТЯГУВАТИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЄ СУДДЯ ГААГИ!
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23.03.2022 09:48 Ответить
Если даже украинские власти не захотят ничего делать, украинцы сами организуют фонд, из которого оплатят вознаграждение за мертвую голову каждого рашистского преступника. Наемники найдутся.
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23.03.2022 11:07 Ответить
Українці ще не перемогли Росію, а вже починають сваритись між собою.
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23.03.2022 11:10 Ответить
На россии очень много оккупантов закапывают в землю.. ВСУ утилизируют захватчиков.
Смотрите видео и ставьте лайки!!!- https://www.youtube.com/watch?v=7uJsl8W3uUo

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23.03.2022 11:45 Ответить
 
 