Зеленський - російським льотчикам: "Ви будете відповідати, неминуче"

Президент Володимир Зеленський звернувся до російських льотчиків, які "не думають, який наказ вони виконують".

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Наші Збройні Сили сьогодні порадували. Знову Чорнобаївка - знову розгром окупантів. Знову збиті російські літаки. Особливо важливо - бомбардувальник над Маріуполем. І так буде з кожним, хто вбиває наших людей, мирних людей на нашій мирній землі", - зазначив президент.

Також глава держави звернувся до російських льотчиків, які "не думають, який наказ вони виконують".

"Вбивство цивільних - це злочин. Крапка. І ви будете відповідати - у будь-який спосіб. Сьогодні чи завтра - це менш важливо. Головне, що неминуче", - додав Зеленський.

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