"Будем превращать Украину в Афганистан", - предатель Ходаковский
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Шамиль Басаев
Російська армія вдерлася в Україну наступного дня після святкування Дня радянської армії.
Планували завершити все "з гарантією" до 8 березня. Але не сталося.
Тепер, як я прочитав у Михайла Винницького, Путін ставить своїм генералам завдання за будь-яку ціну завершити війну перемогою до 7 травня. Чому так? Бо саме 7 травня 2000 року відбулася перша інавгурація Путіна на посаду президента Росії.
А про День перемоги 9 травня ви й самі знаєте.
Справді: якщо 9 травня 2022 року в Москві не буде "параду перемоги над фашистською Україною", а будуть повідомлення, що "на російсько-українському фронті тривають позиційні бої", це вже буде для Путіна катастрофічною іміджевою втратою.
Тому найлогічніше очікувати, що ворог щосили прагнутиме добитися розв'язки цієї війни в наступні півтора місяці. І для нього все, що не є "вирішальною перемогою", буде болючою поразкою.
Гадаю, саме до цього нам треба і готуватися самим, і також готувати наших західних союзників. https://gazeta.ua/blog/56758/putin-stavit-generalam-zavdannya-zavershiti-vijnu-do-7-travnya
Грохнули Мотороллу, Гиви, Захарченко - неужели у нашей внешней разведки руки коротки грохнуть этого подонка ? Он во-первых, предатель, потому что служил в СБУ, во-вторых, не дурак и его уничтожение было бы потерей для врагов, ну и в-третьих, чисто для поднятия боевого духа, чтобы другим ублюдкам не повадно было рот открывать . . .
У меня единственное объяснение, почему это до сих пор не сделано - что он не бывший СБУшник . . . А рот открывает, чтобы поддерживать легенду. А сам разваливает врага изнутри. Потому что если это не так, тогда я не понимаю импотентность наших силовых структур - за 8 лет конфликта его давно надо было угомонить.
А что касается сути его заявления - с логикой, конечно, он не очень дружит. Сначала сравнивает нас с Афганистаном, а потом напоминает, что американцы в Афгане потерпели поражение . . . Называется, проведи параллели, идиот : если Украина - это Афган, россия - это США, а США проиграли, то каковы перспективы россии в украинском конфликте . . ?
Германию до 45 года почти разрушили, но ее быстро и восстановили по той же причине людей.
Це Українці вже давно зробили кацапам Ад, що вже перевершив Афганістан.