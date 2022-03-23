РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4725 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
30 190 143
Афганистан (599) терроризм (18674) Ходаковский Александр (16)

"Будем превращать Украину в Афганистан", - предатель Ходаковский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ходаковський

Российский террорист "ДНР" Александр Ходаковский хочет и дальше уничтожать инфраструктуру Украины и "методически превращать ее в Афганистан".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Телеграме.

Будем превращать Украину в Афганистан, - предатель Ходаковский 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+56
Здохнешь, мразь! Не должно о тебе осталось!!! Аминь!
показать весь комментарий
23.03.2022 09:55
+52
Вы не уйдете -- вы все здохнете !!! Мы все построим в 100 раз лучше !!! Слава Народу Украины !!!
показать весь комментарий
23.03.2022 09:58
+42
ЗСУ і не таких вилікували, почекай трохи
показать весь комментарий
23.03.2022 09:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Это подготовка к капитуляции, потом заявят своему глубинному народу что уничтожили экономику Украины и она никогда не сможет представлять угрозу рабсии.
показать весь комментарий
23.03.2022 10:59 Ответить
Ходаковського доведеться у "збоченій формі" - РОЗПЛАВЛЕНИЙ СВИНЕЦЬ В ОЧКО ЧЕРЕЗ ЛІЙКУ. ПОМИРАТИ БУДЕ ДОВГО І ДУЖЕ БІЛІСНО...
показать весь комментарий
23.03.2022 11:07 Ответить
Уже дошли до Рейкьявика))
показать весь комментарий
23.03.2022 11:09 Ответить
Кацапм вже не приховують, що їхня мета - повне фізичне знищення всіх українців. Вбивства, холод ,голод будь-які методи. Куди ж ми вас всіх уродів хоронити будемо рашистські виплодки?!
показать весь комментарий
23.03.2022 11:09 Ответить
А тем временем Казанский выложил фееричное видео, где этот предателя униженно извиняется перед кадыркой за неосторожные слова по поводу дыровцев.
показать весь комментарий
23.03.2022 11:09 Ответить
«Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм.»
Шамиль Басаев
показать весь комментарий
23.03.2022 11:12 Ответить
Ті, хто прогнозує затягування війни на довгі місяці, здається, недооцінюють майже патологічну пристрасть Путіна до символічних дат.

Російська армія вдерлася в Україну наступного дня після святкування Дня радянської армії.

Планували завершити все "з гарантією" до 8 березня. Але не сталося.

Тепер, як я прочитав у Михайла Винницького, Путін ставить своїм генералам завдання за будь-яку ціну завершити війну перемогою до 7 травня. Чому так? Бо саме 7 травня 2000 року відбулася перша інавгурація Путіна на посаду президента Росії.

А про День перемоги 9 травня ви й самі знаєте.

Справді: якщо 9 травня 2022 року в Москві не буде "параду перемоги над фашистською Україною", а будуть повідомлення, що "на російсько-українському фронті тривають позиційні бої", це вже буде для Путіна катастрофічною іміджевою втратою.

Тому найлогічніше очікувати, що ворог щосили прагнутиме добитися розв'язки цієї війни в наступні півтора місяці. І для нього все, що не є "вирішальною перемогою", буде болючою поразкою.

Гадаю, саме до цього нам треба і готуватися самим, і також готувати наших західних союзників. https://gazeta.ua/blog/56758/putin-stavit-generalam-zavdannya-zavershiti-vijnu-do-7-travnya
показать весь комментарий
23.03.2022 11:19 Ответить
Це знаково, що зрадник вже визнає, що окупанти скоро будуть драпати з України.
показать весь комментарий
23.03.2022 11:20 Ответить
Я вот не понимаю - столько лет этот ублюдок издевается с Украины чуть ли не в "прямом эфире".
Грохнули Мотороллу, Гиви, Захарченко - неужели у нашей внешней разведки руки коротки грохнуть этого подонка ? Он во-первых, предатель, потому что служил в СБУ, во-вторых, не дурак и его уничтожение было бы потерей для врагов, ну и в-третьих, чисто для поднятия боевого духа, чтобы другим ублюдкам не повадно было рот открывать . . .

У меня единственное объяснение, почему это до сих пор не сделано - что он не бывший СБУшник . . . А рот открывает, чтобы поддерживать легенду. А сам разваливает врага изнутри. Потому что если это не так, тогда я не понимаю импотентность наших силовых структур - за 8 лет конфликта его давно надо было угомонить.

А что касается сути его заявления - с логикой, конечно, он не очень дружит. Сначала сравнивает нас с Афганистаном, а потом напоминает, что американцы в Афгане потерпели поражение . . . Называется, проведи параллели, идиот : если Украина - это Афган, россия - это США, а США проиграли, то каковы перспективы россии в украинском конфликте . . ?
показать весь комментарий
23.03.2022 11:22 Ответить
Та он никто. Говорящая голова. Причем он же сливает инфу.
показать весь комментарий
23.03.2022 11:25 Ответить
американці в Афганістані не програли, а розчарувалися, вони ж давно вже анонсували вихід з Афганістану, інша справа що з евакуацією облажалися і робили її якогось дідька в остатній момент, хоча деякі крїни -учасники свій контингент і навіть працівників посольств з місцевих разом з родинами вивезли за кілька місяців. А от срср випендрили з того Афганістану. То факт.
показать весь комментарий
23.03.2022 11:31 Ответить
Дурачек Ходаковский не понимает простого, что главное отличие стран это люди. Украинцы совсем другие люди чем полудикие афганцы.
Германию до 45 года почти разрушили, но ее быстро и восстановили по той же причине людей.
показать весь комментарий
23.03.2022 11:22 Ответить
Да и это относится к Западной Европе вообще.
показать весь комментарий
23.03.2022 11:42 Ответить
Норм. Уже заговорили про "уйдем" и "отжатые деньги". Хороший знак.
показать весь комментарий
23.03.2022 11:24 Ответить
Дебіл.
Це Українці вже давно зробили кацапам Ад, що вже перевершив Афганістан.
показать весь комментарий
23.03.2022 11:32 Ответить
Перетворюватимемо орків на гумус!
показать весь комментарий
23.03.2022 11:33 Ответить
Из-за угла гавкать- это не перед кадыровцами , сидя на бутылке, извиняться. Герой сраный.
показать весь комментарий
23.03.2022 11:34 Ответить
Невідомо як в Афганістан, але в ІРАН З ВАТНИМ АТОЛОЮ, рахи свою Росію точно перетворили)))))
показать весь комментарий
23.03.2022 11:34 Ответить
Прип**дяна тварина, в полон не брати, чергу у живіт, хай здихає довго і в муках.
показать весь комментарий
23.03.2022 11:39 Ответить
А какой в плену толк от этого дауна? Ценность его - нулевая. Пулю на него жалко - придушить и тело с концом!
показать весь комментарий
23.03.2022 13:22 Ответить
Про полон ніхто не казав, душити, марати руки об нього то йому компімент, краще вже чергу у пузо.
показать весь комментарий
24.03.2022 18:13 Ответить
И получите то, что получили в Афганистане! Подзатыльник!!!! 🇺🇦✊✌️
показать весь комментарий
23.03.2022 11:46 Ответить
Сыкло ******* кричало: Ахмат Сила, гавна кусок
показать весь комментарий
23.03.2022 11:49 Ответить
Пушилин выживет, как минимум в ближайшей перспективе, там какой никакой интеллект просматривается, но ходаковский.... это классический дегенерат, быдло, тупиковая ветвь эволюции, оно сдохнет у нас на Украине и каждый украинец будет плевать на то место, где сдохла эта *****.
показать весь комментарий
23.03.2022 11:52 Ответить
три года ушло у немцев на восстановление и стабильный рост в экономике , после того как в 1948 году начал действовать план Маршала от Америки , а сейчас Украине готов помогать весь мир ...так что козломордые , можете себе на жопе все волосы повырывать , а Украина победит на всех фронтах
показать весь комментарий
23.03.2022 11:57 Ответить
Балаболь не балаболь,а сдыхать всё равно придётся.
показать весь комментарий
23.03.2022 11:57 Ответить
Цю паскуду треба знищити ,а чому наші до цих пір боятся обстрілювати окуповані територіі ,рашиська наволоч стерла з лиця землі :Волноваху ,майже знищений Маріуполь ,Ізюм ,Охтирка а ми все мовчимо.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:01 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
показать весь комментарий
23.03.2022 12:02 Ответить
сдохни тварь ****** и будь проклят!!!!
показать весь комментарий
23.03.2022 12:05 Ответить
Эта говорящая @опа, изображающий из себя супер-вояку не хочет рассказать, как он перед ове@бом каДыркиным на днях извинился и кричал - ахмат сила. Законтаченное чепушило.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:19 Ответить
Положительный момент, в словах слышится готовность к поражению.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:45 Ответить
Напомните или расскажите этому ходаку, чем закончилась для всратого любимого пыней СССР война в Афганистане.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:20 Ответить
Та Ви що! Він, сарако, від такого міцно зависне, і, як наслідок, харчем собі в писок не потраплятиме.
показать весь комментарий
23.03.2022 14:39 Ответить
Раху ждёт такое же первобытное состояние. Европка(и не только) для себя выводы сделала. Обветшают московские небоскрёбы, заржавеют Боинги с Аирбасами, и один Безумный Ходаковский будет носиться по бескрайним расейским просторам на своей колымаге склёпанной из горбатого Запорожца и Уазика, на фоне пылающих нефтегазовых скважин.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:46 Ответить
А разве Афганистан победили?
показать весь комментарий
23.03.2022 17:43 Ответить
вже дорослий дядя цей ходаковський, а такий дурний. досі не порозумнішав...
показать весь комментарий
23.03.2022 18:13 Ответить
В отличии от рашистов мі умеем бістро и качественно всё восстанавливать мі не шалиміе алкаши как русня.
показать весь комментарий
23.03.2022 19:07 Ответить
Кто это "мы", тех что с каждым днем становится как минимум на 3 сотни меньше?
показать весь комментарий
23.03.2022 23:14 Ответить
Не хвилюйся мразота - за контрибуцієй від росії у 1 тріліон долярів ми відбудуємо Україну за один рік і буде краще ніж була.
показать весь комментарий
24.03.2022 18:15 Ответить
Страница 2 из 2
 
 