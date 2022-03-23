УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
30712 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
12 116 90
Афганістан (435) тероризм (2575) Ходаковський Олександр (14)

"Перетворюватимемо Україну на Афганістан", - зрадник Ходаковський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ходаковський

Російський терорист "ДНР" Олександр Ходаковський хоче й надалі знищувати інфраструктуру України та "методично перетворювати її на Афганістан".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграмі.

Перетворюватимемо Україну на Афганістан, - зрадник Ходаковський 01

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
 Підтримати Цензор.НЕТ
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здохнешь, мразь! Не должно о тебе осталось!!! Аминь!
показати весь коментар
23.03.2022 09:55 Відповісти
Вы не уйдете -- вы все здохнете !!! Мы все построим в 100 раз лучше !!! Слава Народу Украины !!!
показати весь коментар
23.03.2022 09:58 Відповісти
Чим вони зібралися перетворювати?

Лопатами та інфікаліями?

Русня у вас скоро нічого не буде, повне Ембарго! Концлагер!
показати весь коментар
23.03.2022 10:03 Відповісти
Не в сто раз лучше, но в разы а то и на порядок лучше. Будет больше современных домов и заводов. Людей жаль, но разговор идёт с орками, а это нелюди
показати весь коментар
23.03.2022 10:05 Відповісти
Ще один живий труп, який про себе все цю розуміє. Не варто витрачати нерви на цю істоту - воно робить подібні заяви з цією метою, розізлить.
показати весь коментар
23.03.2022 10:03 Відповісти
А "оце мудацюро" не пам'ятає , чим закінчився для СЕРЕСЕРЕ Афганістан ??? Ну то ВСУ тому ******** нагадає ...
показати весь коментар
23.03.2022 10:11 Відповісти
ЗСУ і не таких вилікували, почекай трохи
показати весь коментар
23.03.2022 09:56 Відповісти
Чувак вчера хряпнул на камеру у порабощенных рабов- кадыровцев

Несемось!

Командир 1го батальона #31одшбр майор Осокин Алексей Николаевич,

показати весь коментар
23.03.2022 09:56 Відповісти
гы... Поминальный стол в отражении?)) Символично)
показати весь коментар
23.03.2022 09:58 Відповісти
че это у них за награды? за что?
или это все отфотошопенные мундиры?и с медалями
показати весь коментар
23.03.2022 10:15 Відповісти
Ну-ну...
показати весь коментар
23.03.2022 09:56 Відповісти
когда нибудь Украина создаст свой вариант Мосада. Чтобы всякой нечисти и на том свете не спрятаться от возмездия
показати весь коментар
23.03.2022 09:56 Відповісти
Та щось мені здається , що "укромоссад" десь так у стадії тренування...Маю надію, хоч вже і старенький, дочекатися виходу на повну потужність...
показати весь коментар
23.03.2022 10:17 Відповісти
Переделываем ********** на Северную Корею.
показати весь коментар
23.03.2022 09:56 Відповісти
мы то всё отстроим, а вот перспективы этого говноеда печальны
показати весь коментар
23.03.2022 09:57 Відповісти
Гиляка
показати весь коментар
23.03.2022 10:00 Відповісти
Гиляка
показати весь коментар
23.03.2022 10:02 Відповісти
коментар відмічено як спам
Не може бути, Арестович же каже, що ще пару тижнів і все, перемога.
показати весь коментар
23.03.2022 09:57 Відповісти
Он забыл как совки драпали из Афганистана и оставлали оружие, чтобы их во соничн драп-броска не уничтожали?
показати весь коментар
23.03.2022 09:57 Відповісти
бобік забув, чим закінчився для радянського союзу Афганістан
показати весь коментар
23.03.2022 09:57 Відповісти
Вроде и в СБУ Работал Ходаковская, а реально сам не понял что сказал.
даже если Украину паРашка превратит в Афганистан и все разрушит. Но мы выстоим и потом все отстроим, а засРашка будет позорно бежать и потом как и после Афгана начнёт сыпаться. Чему Украинский народ и весь мир, за исключением, Эритреи будет рад. Глупый человек этот Ходаковская. А кем ещё может быть человек который давал клятву народу Украины и предал и народ и свою клятву. Предатель
показати весь коментар
23.03.2022 10:12 Відповісти
этот мешок с говном еще что-то блеет... почему оно еще по земле ходит, а не уничтожено... война идет... ******** вроде уже не прикрывает поставку дури с временно оккупированных территорий... так может пора переключиться на точечное устранение быдлоты..
показати весь коментар
23.03.2022 09:57 Відповісти
***

Ну что, явились - не запылились, принесли любимой букет
из танков, вертолетов, крылатых ракет,
сказали ей, ты во всем виновата, вот тебе мина-граната,
****, чего ж ты обидела старшего брата?
Это тебе не тренировочный взрыв-пакет.
Мы не вторгаемся, мы восторгаемся - ****, не прекословь.
Коленки врозь, окровавлена простыня - вся любовь.
Мы тебя принуждаем к миру, к ужину с бронезакуской.
Мир - не простой, а русский, ты понимаешь - русский!
Русский, сколько раз повторять? Одевайся и ужин готовь!
Ну, где твой заступник? Ворочает языком?
Ты конечно весь век мечтала о друге таком!
Чтобы грозил оставить обидчика с пустопорожним карманом,
обзывал нашего папочку параноиком, клептоманом,
а русского человека - алкоголиком и простаком.
Мы пришли с огнем. И ты нас встречаешь с огнем?
Посылаешь нас нах, чтобы мы остались на нем.
Как говорят до получения дальнейших распоряжений,
там - на причинном месте, немало мест для сражений,
то налетим эскадрильей, то ракетою долбанем.
Ты узнала меня, это я, твой Каин, твой старший брат.
С тобою ангел? А с нами летательный аппарат.
Мы навалились на вас всем спецхраном, всем телеэкраном,
мы вставим вас одетым в прозрачный кондом тираном,
у нас есть красная площадь, на ней устроим парад.
Ну что же скачите на бывшем павшем белом коне,
он в крови, в блевотине, в грязи и гавне.
Я пишу «в гавне», словарь исправляет на «в гавани».
Спокойной ночи, товарищи - в грязном саване,
в загаженной вами же вашей любимой стране.

Борис Херсонський
показати весь коментар
23.03.2022 09:58 Відповісти
Минус разветврота...

показати весь коментар
23.03.2022 09:58 Відповісти
😁😁😁При обширной потери крови ,памагал там еще комуто.**** писатели херовы.
показати весь коментар
23.03.2022 10:05 Відповісти
😁😁😁
показати весь коментар
23.03.2022 10:06 Відповісти
Давно ли это чучело перед кадыркой извинялись? Смотри натянут на бутылку,за излишнее тявканье.
показати весь коментар
23.03.2022 09:58 Відповісти
Кадыров унизил "героя ДНР" и заставил его извиниться
https://youtu.be/SvuTejWo43k
показати весь коментар
23.03.2022 10:07 Відповісти
Отсосала девочка у делимханова и весело кукарекает!
показати весь коментар
23.03.2022 10:12 Відповісти
Даунецких в плен не брать
показати весь коментар
23.03.2022 09:58 Відповісти
Мда. кацапы вообще истории не помнят. а следовало бы. Следовало бы помнить во что превратил совок Афганистан. В частности из-за афганской войны совок и развалился. Так что я с ним согласен. Украина для кацапии - это как афган для совка и даже круче.
показати весь коментар
23.03.2022 09:58 Відповісти
странно что он еще жив
показати весь коментар
23.03.2022 09:58 Відповісти
Депутат Херсонської облради від ЄС Сергій Хлань (нардеп 8-го скликання від НФ, зараз боєць тероборони) повідомляє, що рашисти дуже поспішають закріпитися на півдні. Поки з ХерНР у них саме оте "Хер" і вийшло. Але починають поспіхом будувати свою систему тотальної присутності. В тому числі з квітня хочуть запустити в окупованому місті рублі.

От, курва ж, якщо після війни нам не видадуть зрадника, який заблокував підриви мостів і дамби з боку Криму та мосту через Дніпро, то доведеться в цьому звинуватити особисто Зеленського. За попередні 5 років, коли регулярно очікували вторгнення через Крим, відпрацювали все до дрібниць. Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати південь ворогу. Ця орда при такій зраді й до Одеси б пролізла, якби не чудовий стратег генерал Марченко та мужність ЗСУ.

Тарас Чорновіл
показати весь коментар
23.03.2022 09:59 Відповісти
Вопрос ПОЧЕМУ НЕ ВЗОРВАЛИ МОСТЫ С КРЫМА В УКРАИНУ ?
показати весь коментар
23.03.2022 10:03 Відповісти
зараз ходить глуха інфа в неті: зрада. Окрім того, що керівництво СБУ в Херсонській області після навали орків одразу втекло: хто в Київ, хто в Крим...
показати весь коментар
23.03.2022 10:17 Відповісти
Ответ в количестве москвофилов в нашем нынешнем правительстве.
показати весь коментар
23.03.2022 10:24 Відповісти
Этот черт не жилец .
показати весь коментар
23.03.2022 10:00 Відповісти
ничего предатель, "твоя" страна тоже будет в руинах скоро
одними санкциями вы не отделаетесь, или сами же попроте на других
или получите ответку
показати весь коментар
23.03.2022 10:00 Відповісти
причем в руинах она будет не от бомбежек а от того что кацапы сами все разрушат своими руками
показати весь коментар
23.03.2022 10:05 Відповісти
Щось разпотякалась ця гніда останнім часом....
показати весь коментар
23.03.2022 10:00 Відповісти
Гиви с Мотолыгой тоже до ..уя базарили перед отходу к праотцам .
А он пожалуй это подзабыл.
показати весь коментар
23.03.2022 10:11 Відповісти
Короче, он понял и подтвердил, что у кацапов отожмут всё !
В итоге они вернуться в нищую рабсию и будут оплакивать погибших, сидя на табуретке....
показати весь коментар
23.03.2022 10:01 Відповісти
Украину то отстроят, а ти как бил продавшим Родину ублюдком так и здохнеш.
показати весь коментар
23.03.2022 10:01 Відповісти
надо превратить его в немножко неживого или очень неживого
показати весь коментар
23.03.2022 10:01 Відповісти
Поки ти , гоблін даунбаський , перетворюватимеш нашу краіну на Афган ,тебе наволоч перетворять на перегній , як мотрилу , гіву і захерченка 😡
показати весь коментар
23.03.2022 10:01 Відповісти
Короче, он понял и подтвердил, что у кацапов отожмут всё !
В итоге они вернуться в нищую рабсию и будут оплакивать погибших, сидя на табуретке....
показати весь коментар
23.03.2022 10:02 Відповісти
На відміну від Афганістану, тут у людей не іслам на всю голову.
Польща і Німеччина після Другої світової були вщент зруйновані, а тепер?
Так що - вологі мрії.
показати весь коментар
23.03.2022 10:02 Відповісти
за деякими втратами збройних сил раші ще процес триває

а за деякими вже і переплюнули втрати у Афганістані.

а якщо врахувати, що раша вдвічі менше за населенняям аніж був СРСР - тоді вже можна констатувати, що скоро ви будете згадувати афганців як вкрай миролюбних та гостинних людей у порівнянні з українцями
показати весь коментар
23.03.2022 10:02 Відповісти
Щось разпотякалась ця гніда останнім часом....дайте йому квитка до концерта кабзона
показати весь коментар
23.03.2022 10:03 Відповісти
А Московия превращается в помесь Северной Кореи и Ирана.
Подлежащую уничтожению так или иначе.
показати весь коментар
23.03.2022 10:03 Відповісти
Почему на шапке нет отличительного знака ******?
показати весь коментар
23.03.2022 10:03 Відповісти
Все на що здатна орда , це перетворювати міста в руїни . Як чужі так і свої . На більше в них розуму не вистачає . .
показати весь коментар
23.03.2022 10:04 Відповісти
Ця дрянь скоро піде вслід за гівою , моторолоюі захарченком 😡
показати весь коментар
23.03.2022 10:04 Відповісти
Це палка о двух кінцях кожна ракета кожний снаряд випущений по укрїнських містах б'є з не меньш потужною силою по економіці мордора, так вони цього ще не усвідомлюють але поступовао життя в мордорі буде не краще чим в Авганістані, на багато гірше. Да і до того ніхто не відміняв розпад мордору грамадянські війни, розбій, бо що посієш те і пожнеш, і неминучу війну з Китаєм яка буде не меньш трагічною чим те що відбувається нажаль у нас.
показати весь коментар
23.03.2022 10:05 Відповісти
Перед Кадыркой извинился уже ?
https://youtu.be/SvuTejWo43k
показати весь коментар
23.03.2022 10:05 Відповісти
*****, ти вже вісім років в Афганістані живеш на своїх недороблених територіях. Тепер для вас Авганістану не буде. Якщо не здохнеш на землі Святої Київської Русі, то будеш з'********* зі своїм стадом за поребрік. Але тебе і там дістануть. Бункерному ху....лу свідки для Гааги не потрібні.
показати весь коментар
23.03.2022 10:05 Відповісти
Боже, яке воно кончене... (с)
показати весь коментар
23.03.2022 10:05 Відповісти
стояние на коленях перед кадыровцами дали зрадныку осложнения на психику
показати весь коментар
23.03.2022 10:05 Відповісти
мразь ходаковская поднимает гребень!
лузеры лугандона и дыныреи шавки руссофашистов, ваши влажные мечты так и останутся мечтами. Надеюсь тебя ****, захерячат твои же руZZкие братушки!
показати весь коментар
23.03.2022 10:06 Відповісти
Дурна смердюча гнида-ти навіть не уявляєш шо на тебе очікує...
показати весь коментар
23.03.2022 10:06 Відповісти
Хлопи ЗСУ...перетворюйте орків на ...гумус.
..
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
23.03.2022 10:07 Відповісти
Так само драпати буде як з Афгану і як сересере здох так і паРаша здохне
показати весь коментар
23.03.2022 10:07 Відповісти
Боже, яке воно кончене... (с)
показати весь коментар
23.03.2022 10:08 Відповісти
Ха, он забывает, что после нефтегазового эмбарго мордор сам стремительно будет становиться афганистаном. А еще нам пора начать устраивать теракты в городах мордора, как это делали чеченцы. Если орки лишат дома моего ребенка, поеду убивать их женщин и детей.
показати весь коментар
23.03.2022 10:08 Відповісти
Ми вас всіх уб'єм!

https://www.youtube.com/watch?v=RYb9qn2fHaY
показати весь коментар
23.03.2022 10:08 Відповісти
У Валли порядок...Валли- дома

показати весь коментар
23.03.2022 10:08 Відповісти
жалко что в 2014 всех предателей в ордило не превратили в афган.
показати весь коментар
23.03.2022 10:09 Відповісти
Це наша провина, що такі, як ця тварина, ще живі.
показати весь коментар
23.03.2022 10:09 Відповісти
Цей даун забув про "корисні" санкції, через які зупиниться 90% всіх заводів на Ху*ляндії! І навіть обстрілів не треба! А там і повне ембарго на нафту та газ підійде! Тримаємось!
показати весь коментар
23.03.2022 10:09 Відповісти
Не підете,вас вивезуть у пакеті і це ще дуже оптимістично!
показати весь коментар
23.03.2022 10:10 Відповісти
Сієш вітер - пожнеш бурю. Хочуть недоумки Афганістану - отримають: мало не здасться.
показати весь коментар
23.03.2022 10:10 Відповісти
Да в рот ему потные ноги! Мы то отстроился, нам весь мир поможет, а страна этого ********, превратившись на отдельные и маленькие северные Кореи, будет сосать у китайцев)))
показати весь коментар
23.03.2022 10:11 Відповісти
после 10 лет агрессии и оккупации афганский народ выгнал с позором советско-фашистких оккупантов со своей земли.
во многом эта причина стала началом развала империи зла
более 100 000 советских мародеров, насильников и убийц нашли свои могилы на афганской земле.
показати весь коментар
23.03.2022 10:11 Відповісти
И после этого откровения Арестович , Подоляк и многие другие продолжают рассказывать о невозможности дегуманизации русскокацапской навалы. Типа АНЕЖЕДЕТИ.
показати весь коментар
23.03.2022 10:11 Відповісти
Памятаю, як в часи радянського союзу матері боялися, що їх сина відправлять в Афганістан, і як полегшено зітхнули, коли війська виводилися.
І тоді не було ніякого Інтернету, але знали, що звідти можуть повернутися у цинковій труні.
Менше ніж за місяць в Україні напакували російських солдат у пластикові пакети стільки, скільки в Афганістані за всі роки.
Україна для російських орків перетворилася не в Афганістан, а в пекло.
показати весь коментар
23.03.2022 10:11 Відповісти
У этого мудака победа это тотальное разрушение. Смерть рашистким окупантам!
показати весь коментар
23.03.2022 10:12 Відповісти
ой они потеряли мы залутали
показати весь коментар
23.03.2022 10:15 Відповісти
Это ответ на "потери РФ сравнимы с потерями СССР в Афганистане". По типу сам дурак. Но он не упоминает что мировая изоляция превратит "экономику" пуйлостана в Афганистан.
показати весь коментар
23.03.2022 10:12 Відповісти
Нет в эритрею!
показати весь коментар
23.03.2022 10:13 Відповісти
оформляем дтп с рзсо Град касапят
показати весь коментар
23.03.2022 10:17 Відповісти
оформляем дтп с рзсо Град касапят
показати весь коментар
23.03.2022 10:18 Відповісти
Эритрея это то же самое дыныры оторванное от Эфиопии
показати весь коментар
23.03.2022 10:22 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2022 10:14 Відповісти
Судя по риторике мегавоина- политика параши просто насрать соседу даже если сам будет жить еще хуже.
показати весь коментар
23.03.2022 10:15 Відповісти
А може так статися, що тебе, продажня мерзото, Україна перетворить на гниле м'ясо!
В Бога все напоготові, тремти гниль!
показати весь коментар
23.03.2022 10:17 Відповісти
А я хочу превратить Расею в пустыню Гоби
показати весь коментар
23.03.2022 10:18 Відповісти
Рассказал бы лучше во что ты с соучастниками превратил лднрЫ
показати весь коментар
23.03.2022 10:19 Відповісти
Будет ему Афганистан, лапти унести не удастся.
показати весь коментар
23.03.2022 10:20 Відповісти
І це написав той, хто відсмоктав на камеру у кадирівського мудака?
показати весь коментар
23.03.2022 10:21 Відповісти
. .
показати весь коментар
23.03.2022 10:22 Відповісти
Це г*но ходаковський просто перепостило слова якогось придурка з госдуми. Це і є план "Б" від кацапердії для України. Їхні божевільні фантазії є державною політикою мордору.
показати весь коментар
23.03.2022 10:25 Відповісти
 
 