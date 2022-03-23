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"Перетворюватимемо Україну на Афганістан", - зрадник Ходаковський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський терорист "ДНР" Олександр Ходаковський хоче й надалі знищувати інфраструктуру України та "методично перетворювати її на Афганістан".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграмі.
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Лопатами та інфікаліями?
Русня у вас скоро нічого не буде, повне Ембарго! Концлагер!
Несемось!
Командир 1го батальона #31одшбр майор Осокин Алексей Николаевич,
или это все отфотошопенные мундиры?и с медалями
даже если Украину паРашка превратит в Афганистан и все разрушит. Но мы выстоим и потом все отстроим, а засРашка будет позорно бежать и потом как и после Афгана начнёт сыпаться. Чему Украинский народ и весь мир, за исключением, Эритреи будет рад. Глупый человек этот Ходаковская. А кем ещё может быть человек который давал клятву народу Украины и предал и народ и свою клятву. Предатель
Ну что, явились - не запылились, принесли любимой букет
из танков, вертолетов, крылатых ракет,
сказали ей, ты во всем виновата, вот тебе мина-граната,
****, чего ж ты обидела старшего брата?
Это тебе не тренировочный взрыв-пакет.
Мы не вторгаемся, мы восторгаемся - ****, не прекословь.
Коленки врозь, окровавлена простыня - вся любовь.
Мы тебя принуждаем к миру, к ужину с бронезакуской.
Мир - не простой, а русский, ты понимаешь - русский!
Русский, сколько раз повторять? Одевайся и ужин готовь!
Ну, где твой заступник? Ворочает языком?
Ты конечно весь век мечтала о друге таком!
Чтобы грозил оставить обидчика с пустопорожним карманом,
обзывал нашего папочку параноиком, клептоманом,
а русского человека - алкоголиком и простаком.
Мы пришли с огнем. И ты нас встречаешь с огнем?
Посылаешь нас нах, чтобы мы остались на нем.
Как говорят до получения дальнейших распоряжений,
там - на причинном месте, немало мест для сражений,
то налетим эскадрильей, то ракетою долбанем.
Ты узнала меня, это я, твой Каин, твой старший брат.
С тобою ангел? А с нами летательный аппарат.
Мы навалились на вас всем спецхраном, всем телеэкраном,
мы вставим вас одетым в прозрачный кондом тираном,
у нас есть красная площадь, на ней устроим парад.
Ну что же скачите на бывшем павшем белом коне,
он в крови, в блевотине, в грязи и гавне.
Я пишу «в гавне», словарь исправляет на «в гавани».
Спокойной ночи, товарищи - в грязном саване,
в загаженной вами же вашей любимой стране.
Борис Херсонський
https://youtu.be/SvuTejWo43k
От, курва ж, якщо після війни нам не видадуть зрадника, який заблокував підриви мостів і дамби з боку Криму та мосту через Дніпро, то доведеться в цьому звинуватити особисто Зеленського. За попередні 5 років, коли регулярно очікували вторгнення через Крим, відпрацювали все до дрібниць. Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати південь ворогу. Ця орда при такій зраді й до Одеси б пролізла, якби не чудовий стратег генерал Марченко та мужність ЗСУ.
Тарас Чорновіл
одними санкциями вы не отделаетесь, или сами же попроте на других
или получите ответку
А он пожалуй это подзабыл.
В итоге они вернуться в нищую рабсию и будут оплакивать погибших, сидя на табуретке....
В итоге они вернуться в нищую рабсию и будут оплакивать погибших, сидя на табуретке....
Польща і Німеччина після Другої світової були вщент зруйновані, а тепер?
Так що - вологі мрії.
а за деякими вже і переплюнули втрати у Афганістані.
а якщо врахувати, що раша вдвічі менше за населенняям аніж був СРСР - тоді вже можна констатувати, що скоро ви будете згадувати афганців як вкрай миролюбних та гостинних людей у порівнянні з українцями
Подлежащую уничтожению так или иначе.
https://youtu.be/SvuTejWo43k
лузеры лугандона и дыныреи шавки руссофашистов, ваши влажные мечты так и останутся мечтами. Надеюсь тебя ****, захерячат твои же руZZкие братушки!
..
Слава нації
Смерть москалям
https://www.youtube.com/watch?v=RYb9qn2fHaY
во многом эта причина стала началом развала империи зла
более 100 000 советских мародеров, насильников и убийц нашли свои могилы на афганской земле.
І тоді не було ніякого Інтернету, але знали, що звідти можуть повернутися у цинковій труні.
Менше ніж за місяць в Україні напакували російських солдат у пластикові пакети стільки, скільки в Афганістані за всі роки.
Україна для російських орків перетворилася не в Афганістан, а в пекло.
В Бога все напоготові, тремти гниль!