Враг наносит все больше ракетных ударов, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины на 06:00 23 марта.

Информация опубликована на странице Генштаба в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

В Восточном направлении ВСУ не дают противники возобновить наступление на Славянск и Лозовую, а также сдерживают продвижение противника на Запорожье. А также сдерживают продвижение противника в направлении Попасной и Кураховой и защищает Мариуполь.

На северо-восточном направлении защитники Украины удерживают противника в районе Малина. На Северщине — удерживают оборону Чернигова.

Также ВСУ сдерживают противника по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку.

За предыдущие сутки поражено более 17 воздушных целей врага (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет). Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силе противника.

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В Генштабе отметили, что на территории РФ идет скрытая мобилизация. В Беларуси идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

"Противник на отдельных направлениях деморализован. Так, во время штурма города Мариуполя, в одном из отрядов спецназначения, привлеченного к ведению активных боевых действий, менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные личного состава убиты, ранены, больны или деморализованы", - говорится в сообщении.