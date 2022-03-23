Враг наносит все больше ракетных ударов, - Генштаб ВСУ
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Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины на 06:00 23 марта.
Информация опубликована на странице Генштаба в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
В Восточном направлении ВСУ не дают противники возобновить наступление на Славянск и Лозовую, а также сдерживают продвижение противника на Запорожье. А также сдерживают продвижение противника в направлении Попасной и Кураховой и защищает Мариуполь.
На северо-восточном направлении защитники Украины удерживают противника в районе Малина. На Северщине — удерживают оборону Чернигова.
Также ВСУ сдерживают противника по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку.
За предыдущие сутки поражено более 17 воздушных целей врага (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет). Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силе противника.
В Генштабе отметили, что на территории РФ идет скрытая мобилизация. В Беларуси идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.
"Противник на отдельных направлениях деморализован. Так, во время штурма города Мариуполя, в одном из отрядов спецназначения, привлеченного к ведению активных боевых действий, менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные личного состава убиты, ранены, больны или деморализованы", - говорится в сообщении.
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Окупант хоче знищувати, знищення це кінець, нема продовження, а де нема продовження, це тимчасове бажання і не більше того. Час лічить все! Особливо таке!
"Вдруг у поворота лесной дороги, резко бравшей здесь влево, он остановился и застыл. Там, где дорога была особенно узка, зажатая с двух сторон частым молодым леском, он увидел машины, которые обогнали его. Путь им преграждали две огромные сосны. Возле самых этих сосен, уткнувшись в них радиатором, стоял похожий на колун броневик. Только был он не пятнистый, как раньше, а багрово-красный, и стоял он низко на железных ободьях, так как шины его сгорели. Башня валялась в стороне, на снегу под деревом, как диковинный гриб. Возле броневика лежали три трупа - его экипаж - в черных замасленных коротких тужурках и матерчатых шлемах.
Два вездехода, тоже сожженные, багровые, с черными, обугленными внутренностями, стояли впритык к броневику на темном от гари, пепла и угольев обтаявшем снегу. А вокруг - на обочинах дороги, в придорожных кустах, в кюветах - валялись тела солдат, и по ним было видно, что разбегались солдаты в ужасе, даже не понимая хорошенько, что же произошло, что смерть стерегла их за каждым деревом, за каждым кустом. К дереву был привязан труп офицера в мундире, но без штанов. К зеленому его френчу с темным воротником приколота была записка. «За чем пойдешь, то и найдешь», - написано было на ней. И ниже, другим почерком, чернильным карандашом было добавлено крупно выведенное слово: «собака»."
"Повесть о настоящем человеке",
Б.Полевой, 1942
І як це розуміти?
Бошки складывайте в плавбассейны
Сподіваюся це правда, і після війни ми дізнаємося як й досі вдалося зберегти ВПС