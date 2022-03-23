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Новости Война в Украине
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Враг наносит все больше ракетных ударов, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины на 06:00 23 марта.

Информация опубликована на странице Генштаба в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

В Восточном направлении ВСУ не дают противники возобновить наступление на Славянск и Лозовую, а также сдерживают продвижение противника на Запорожье. А также сдерживают продвижение противника в направлении Попасной и Кураховой и защищает Мариуполь.

На северо-восточном направлении защитники Украины удерживают противника в районе Малина. На Северщине — удерживают оборону Чернигова.

Также ВСУ сдерживают противника по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку.

За предыдущие сутки поражено более 17 воздушных целей врага (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет). Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силе противника.

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В Генштабе отметили, что на территории РФ идет скрытая мобилизация. В Беларуси идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

"Противник на отдельных направлениях деморализован. Так, во время штурма города Мариуполя, в одном из отрядов спецназначения, привлеченного к ведению активных боевых действий, менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные личного состава убиты, ранены, больны или деморализованы", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+18
Очень надеюсь, что начнется уничтожение критической инфраструктуры на территории кацапстана. Мозырьский нпз должен быть одним из первых в списке.
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23.03.2022 10:13
+6
Потихеньку перетворюємся на статистиків. Продовжуємо мужньо помиратити під навалою орків. Може, курва, хоть отрути куди небудь в мосгорводоканал насипати. Нас просто в тєрпіл перетворюють. Ніяких активних дій. Тільки призов до хороброго виживаня в підвалах і пісень перед загарбниками в окупованих районах України.
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23.03.2022 10:19
+4
Про ракети в тексті ГШ жодного слова. Тільки в заголовку, чомусь
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23.03.2022 10:17
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а що скажуть оракули що ракет на кацапії вже -100?
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23.03.2022 10:12 Ответить
Та ракеты кончились ещё в первый или второй день вторжения, с их слов
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23.03.2022 10:14 Ответить
Стояти до повної відсічі окупанта! Заради Життя та Розвитку України!

Окупант хоче знищувати, знищення це кінець, нема продовження, а де нема продовження, це тимчасове бажання і не більше того. Час лічить все! Особливо таке!
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23.03.2022 10:19 Ответить
тільки мудаки вірять всяким слухам, які ворог запускає, в тому числі і про кількість ракет
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23.03.2022 10:55 Ответить
Про ракети в тексті ГШ жодного слова. Тільки в заголовку, чомусь
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23.03.2022 10:17 Ответить
Еще 600 ракет х55 Кучмы есть в запасе
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23.03.2022 11:03 Ответить
Войска РФ пытаются окружить ВСУ на востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге. Об этом сообщает британская разведка.
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23.03.2022 10:13 Ответить
Очень надеюсь, что начнется уничтожение критической инфраструктуры на территории кацапстана. Мозырьский нпз должен быть одним из первых в списке.
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23.03.2022 10:13 Ответить
Потихеньку перетворюємся на статистиків. Продовжуємо мужньо помиратити під навалою орків. Може, курва, хоть отрути куди небудь в мосгорводоканал насипати. Нас просто в тєрпіл перетворюють. Ніяких активних дій. Тільки призов до хороброго виживаня в підвалах і пісень перед загарбниками в окупованих районах України.
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23.03.2022 10:19 Ответить
в новинах --- в основному позитив про операції ВСУ, куди бьють ракети ворога і скільки загиблих останнім часом -- мовчок, дітей загинуло в цифрах на весь світ --показують десь 150 --- і це при тому, що лише по Маріуполю загиблих кілька десятків тисяч(серед них дітей немає??? Цифри наших втрат занижуються аби ворога обілити????
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23.03.2022 11:05 Ответить
кто будет считать\проверять гражданских в городе под авианалетами обстрелами, отсутствием снабжения и т.п.? обсе? - они вроде все дружно уехали к оккупантам. оон? красный крест? - тоже не фонтан.
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23.03.2022 12:04 Ответить


"Вдруг у поворота лесной дороги, резко бравшей здесь влево, он остановился и застыл. Там, где дорога была особенно узка, зажатая с двух сторон частым молодым леском, он увидел машины, которые обогнали его. Путь им преграждали две огромные сосны. Возле самых этих сосен, уткнувшись в них радиатором, стоял похожий на колун броневик. Только был он не пятнистый, как раньше, а багрово-красный, и стоял он низко на железных ободьях, так как шины его сгорели. Башня валялась в стороне, на снегу под деревом, как диковинный гриб. Возле броневика лежали три трупа - его экипаж - в черных замасленных коротких тужурках и матерчатых шлемах.

Два вездехода, тоже сожженные, багровые, с черными, обугленными внутренностями, стояли впритык к броневику на темном от гари, пепла и угольев обтаявшем снегу. А вокруг - на обочинах дороги, в придорожных кустах, в кюветах - валялись тела солдат, и по ним было видно, что разбегались солдаты в ужасе, даже не понимая хорошенько, что же произошло, что смерть стерегла их за каждым деревом, за каждым кустом. К дереву был привязан труп офицера в мундире, но без штанов. К зеленому его френчу с темным воротником приколота была записка. «За чем пойдешь, то и найдешь», - написано было на ней. И ниже, другим почерком, чернильным карандашом было добавлено крупно выведенное слово: «собака»."

"Повесть о настоящем человеке",
Б.Полевой, 1942

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23.03.2022 10:19 Ответить
Москалі ще мають чим обстрілювати, в них ще авіації багато.
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23.03.2022 10:25 Ответить
Цікаво - вчора у ранковому зведенні було вказано, що за весь час було збито 99 літків, тут пишеться, що за вчора збито 6 літаків, а у загальних втратах сьогодні вказано 101 літак.

І як це розуміти?
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23.03.2022 10:51 Ответить
Так чотири цигани на металобрухт здали
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23.03.2022 10:53 Ответить
Гидота касабська.
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23.03.2022 10:51 Ответить
Ничего Не понимаю СНН передает что украинские вооруженные силы перешли в контрнаступление под Киевом. Как жизненным передает что по оценкам американских военных российские войска выдохлись и потеряли свой наступательный потенциал! По оценкам наступил перелом войне
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23.03.2022 11:17 Ответить
Все верно. Осталось совсем немножко продержаться. Победа уже близка. Силы ВСУ завершают окончательный разгром и уничтожение группировок противника на северном и восточном направлениях, а затем нанесут удар на юг, деблокируют Мариуполь, освободят Мелитополь и Херсон и ударят в Крым.
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23.03.2022 13:30 Ответить
Маріуполь треба визволяти, кацапські гобліни його майже зрунували.
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23.03.2022 11:29 Ответить
Так возвращайся и вызволяй! Рассуждаешь как ребёнок. Неужели не понимаешь, что для нападения нет сил? Второй Донецкий аэропорт.
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23.03.2022 12:01 Ответить
Силы есть. Ждут подходящего момента чтобы отдать приказ.
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23.03.2022 13:59 Ответить
Ну да, видимо подходящий момент подойдет тогда, когда освобождать будет некого.
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23.03.2022 14:18 Ответить
Сейчас пока мариупольский гарнизон успешно справляется с уничтожением ватников своими силами. Когда завершится окончательный разгром и уничтожение группировки врага под Мариуполем, дислоцирующийся там "Азов" получить приказ выдвигаться на запад на освобождение Херсона и Мелитополя. Одновременно удар будет нанесён со стороны Николаева. После чего объединенные силы ВСУ начнут атаку на Крым, которая приведёт к полному его освобождению от оккупантов.
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23.03.2022 14:27 Ответить
Аминь!
Бошки складывайте в плавбассейны
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23.03.2022 11:29 Ответить
Крім того, авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника

Сподіваюся це правда, і після війни ми дізнаємося як й досі вдалося зберегти ВПС
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23.03.2022 13:41 Ответить
Это неправда. Дешевая постановка кремлёвских пропагандистов. Стойкости и мужеству украинских защитников удивляется весь мир
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23.03.2022 14:15 Ответить
Где обещанное ПВО НАТО Украине? Что забздели умалишенного путрера?
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23.03.2022 15:04 Ответить
 
 