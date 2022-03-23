Ворог наносить все більше ракетних ударів, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України станом на 06:00 23 березня.
Інформацію опубліковано на сторінці Генштабу в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
На Східному напрямку ЗСУ не дають противники відновити наступ на Слов’янськ та Лозову, а також стримують просування противника на Запоріжжя. А також стримують просування противника в напрямку Попасної й Курахова і боронить Маріуполь.
На північно-східному напрямку захисники України стримують противника в районі Малина. На Сіверщині — утримують оборону Чернігова.
Також ЗСУ стримують противника в напрямках на Кривий Ріг та Нововоронцовку.
За попередню добу вражено понад 17 повітряних цілей ворога (6 літаків, 5 БПЛА, 1 вертоліт та 5 крилатих ракет. Крім того, авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника.
В Генштабі зазначили, що на території РФ триває прихована мобілізація. В Білорусі триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.
"Противника на окремих напрямках деморалізовано. Так, під час штурму міста Маріуполя, в одному із загонів спецпризначення, що залучений до ведення активних бойових дій, менш ніж 10% особового складу готові продовжити участь у війні, решта особового складу вбиті, поранені, хворі або деморалізовані", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Окупант хоче знищувати, знищення це кінець, нема продовження, а де нема продовження, це тимчасове бажання і не більше того. Час лічить все! Особливо таке!
"Вдруг у поворота лесной дороги, резко бравшей здесь влево, он остановился и застыл. Там, где дорога была особенно узка, зажатая с двух сторон частым молодым леском, он увидел машины, которые обогнали его. Путь им преграждали две огромные сосны. Возле самых этих сосен, уткнувшись в них радиатором, стоял похожий на колун броневик. Только был он не пятнистый, как раньше, а багрово-красный, и стоял он низко на железных ободьях, так как шины его сгорели. Башня валялась в стороне, на снегу под деревом, как диковинный гриб. Возле броневика лежали три трупа - его экипаж - в черных замасленных коротких тужурках и матерчатых шлемах.
Два вездехода, тоже сожженные, багровые, с черными, обугленными внутренностями, стояли впритык к броневику на темном от гари, пепла и угольев обтаявшем снегу. А вокруг - на обочинах дороги, в придорожных кустах, в кюветах - валялись тела солдат, и по ним было видно, что разбегались солдаты в ужасе, даже не понимая хорошенько, что же произошло, что смерть стерегла их за каждым деревом, за каждым кустом. К дереву был привязан труп офицера в мундире, но без штанов. К зеленому его френчу с темным воротником приколота была записка. «За чем пойдешь, то и найдешь», - написано было на ней. И ниже, другим почерком, чернильным карандашом было добавлено крупно выведенное слово: «собака»."
"Повесть о настоящем человеке",
Б.Полевой, 1942