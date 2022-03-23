Из Рубежного на Луганщине удалось эвакуировать 80 человек, - Гайдай

Несмотря на напряженную ситуацию в Рубежном Луганской области, гуманитарным коридором удалось эвакуировать всех желающих – 80 местных жителей.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Мы внимательно следим за ситуацией по безопасности в каждом населенном пункте, где запланирован вывоз людей. Напряженно в Рубежном, впрочем, эвакуировать удалось всех желающих – 80 местных жителей", - написал он в Telegram.

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По словам главы Луганщины, их жизни ничего не угрожает. Люди автобусом направляются к железнодорожным вокзалам, а дальше – к западным регионам страны. Там их уже ожидает волонтерское сообщество, которое поможет с едой и жильем.

Он также напомнил, что 23 марта согласованы такие места сбора желающих выехать из населенных пунктов в Луганской области:

- Рубежное – ул. Чехова, 11;

– Нижнее: ул. Парковая, 13;

- Лисичанск – ул. Сосюры, 324 и РТИ, кв. 40 лет Победы;

- Северодонецк – пр. Химиков, 28;

- Горское – ул. Гагарина, 13.