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53% граждан Украины не работают из-за войны с Россией, - опрос "Рейтинга"

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

53% украинцев, работавших до российского вторжения, в настоящее время не работают, 22% работают в обычном режиме, 21% – удаленно или частично, и только 2% нашли себе новую работу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего потеря работы коснулась: жителей востока страны (74%), молодежи до 35 лет (60%) и покинувших свой город (66%).

Экономическое положение в результате войны не изменилось только у 18% граждан, у 52% оно значительно ухудшилось, у 28% скорее ухудшилось.

Также 40% опрошенных считают, что их сбережений хватит всего на месяц.

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Исследование проводилось методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования с вероятностью 0,95: не более 3,1%.
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Топ комментарии
+4
Яка робота, якщо постійно тривоги.
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23.03.2022 16:03
+4
А скільки вооюють?Я розумію що такі ціфри оголошати не потрібно,але люди захищають свою країну,валовий продукт- мертві москалі.Шкода що така продукція не експортується,бо непотрібна навіть їхнім родинам. Але скільки нам допомогають грошима,хто там завідує фінанасовою допомогою Україні,гроші ідуть звіту немає.
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23.03.2022 16:03
+3
Партия Регионов - ОПЗЖ - Рідний край. Так, а шо кроме названия поменялось?
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23.03.2022 16:18
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23.03.2022 16:01 Ответить
Кому???
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23.03.2022 16:03 Ответить
Яка робота, якщо постійно тривоги.
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23.03.2022 16:03 Ответить
А скільки вооюють?Я розумію що такі ціфри оголошати не потрібно,але люди захищають свою країну,валовий продукт- мертві москалі.Шкода що така продукція не експортується,бо непотрібна навіть їхнім родинам. Але скільки нам допомогають грошима,хто там завідує фінанасовою допомогою Україні,гроші ідуть звіту немає.
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23.03.2022 16:03 Ответить
«Сьогодні, 23 березня 2022 року, у Закарпатській обласній раді, згідно із заявами депутатів, перестала існувати фракція ОПЗЖ. Створено депутатську групу «Рідний край», про що буде оголошено на найближчій сесії обласної ради», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сьогодні, 23 березня, у Мукачівській міськраді припинили повноваження секретаря міськради Яни Чубірко (партія ОПЗЖ).
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23.03.2022 16:08 Ответить
Партия Регионов - ОПЗЖ - Рідний край. Так, а шо кроме названия поменялось?
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23.03.2022 16:18 Ответить
Думають що самі хитрожопі.
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23.03.2022 16:38 Ответить
При этом не выпускют из страны условно пригодных к службе, которые служить могут только писарями в тепле и студентов, которых и призывать не собираются. Выпустили б, сели на социалку в ЕС.
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23.03.2022 17:03 Ответить
Ті хто мобілізовані, волонтьорять і в теробороні - це працюють чи ні?
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23.03.2022 17:04 Ответить
Не выпускают на работу не в Словакию, ни в Польшу! Нахрена такое нужно? Ещё 2 недели и деньги тупо закончатся... млять...
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23.03.2022 17:07 Ответить
 
 