53% громадян України не працюють через війну з Росією, - опитування "Рейтингу"

53% українців, які працювали до російського вторгнення, нині не працюють, 22% працюють у звичайному режимі, 21% – віддалено чи частково, і лише 2% знайшли собі нову роботу.

Про це свідчать результати опитування групи Рейтинг, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше втрата роботи торкнулася: жителів сходу країни (74%), молоді до 35 років (60%) і тих, хто залишив своє місто (66%).

Економічне становище внаслідок війни не змінилося лише у 18% громадян, у 52% воно значно погіршилося, у 28% скоріше погіршилося.

Також 40% опитаних вважають, що їхніх заощаджень вистачить лише на місяць.

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Дослідження проводилося методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Було опитано 1 000 респондентів віком від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з вірогідністю 0,95: не більше ніж 3,1%.