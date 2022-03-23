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53% громадян України не працюють через війну з Росією, - опитування "Рейтингу"

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

53% українців, які працювали до російського вторгнення, нині не працюють, 22% працюють у звичайному режимі, 21% – віддалено чи частково, і лише 2% знайшли собі нову роботу.

Про це свідчать результати опитування групи Рейтинг, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше втрата роботи торкнулася: жителів сходу країни (74%), молоді до 35 років (60%) і тих, хто залишив своє місто (66%).

Економічне становище внаслідок війни не змінилося лише у 18% громадян, у 52% воно значно погіршилося, у 28% скоріше погіршилося.

Також 40% опитаних вважають, що їхніх заощаджень вистачить лише на місяць. 

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Дослідження проводилося методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Було опитано 1 000 респондентів віком від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з вірогідністю 0,95: не більше ніж 3,1%.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
Яка робота, якщо постійно тривоги.
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23.03.2022 16:03
+4
А скільки вооюють?Я розумію що такі ціфри оголошати не потрібно,але люди захищають свою країну,валовий продукт- мертві москалі.Шкода що така продукція не експортується,бо непотрібна навіть їхнім родинам. Але скільки нам допомогають грошима,хто там завідує фінанасовою допомогою Україні,гроші ідуть звіту немає.
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23.03.2022 16:03
+3
Партия Регионов - ОПЗЖ - Рідний край. Так, а шо кроме названия поменялось?
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23.03.2022 16:18
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23.03.2022 16:01 Відповісти
Кому???
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23.03.2022 16:03 Відповісти
Яка робота, якщо постійно тривоги.
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23.03.2022 16:03 Відповісти
А скільки вооюють?Я розумію що такі ціфри оголошати не потрібно,але люди захищають свою країну,валовий продукт- мертві москалі.Шкода що така продукція не експортується,бо непотрібна навіть їхнім родинам. Але скільки нам допомогають грошима,хто там завідує фінанасовою допомогою Україні,гроші ідуть звіту немає.
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23.03.2022 16:03 Відповісти
«Сьогодні, 23 березня 2022 року, у Закарпатській обласній раді, згідно із заявами депутатів, перестала існувати фракція ОПЗЖ. Створено депутатську групу «Рідний край», про що буде оголошено на найближчій сесії обласної ради», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сьогодні, 23 березня, у Мукачівській міськраді припинили повноваження секретаря міськради Яни Чубірко (партія ОПЗЖ).
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23.03.2022 16:08 Відповісти
Партия Регионов - ОПЗЖ - Рідний край. Так, а шо кроме названия поменялось?
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23.03.2022 16:18 Відповісти
Думають що самі хитрожопі.
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23.03.2022 16:38 Відповісти
При этом не выпускют из страны условно пригодных к службе, которые служить могут только писарями в тепле и студентов, которых и призывать не собираются. Выпустили б, сели на социалку в ЕС.
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23.03.2022 17:03 Відповісти
Ті хто мобілізовані, волонтьорять і в теробороні - це працюють чи ні?
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23.03.2022 17:04 Відповісти
Не выпускают на работу не в Словакию, ни в Польшу! Нахрена такое нужно? Ещё 2 недели и деньги тупо закончатся... млять...
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23.03.2022 17:07 Відповісти
 
 