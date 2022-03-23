Очереди на границе. СПИСОК

Государственная таможенная служба по состоянию на 15.00 среды фиксирует очереди на пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" на выезде в Польшу, а также на пункте "Ужгород" на границе со Словакией.

Об этом ведомство сообщает в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация в разных пунктах пропуска отражена на карте.

🇵🇱 С Польшей:

"Ягодин" - 0 л/а, 0 пешеходов

"Устилуг" - 0 л/а, 0 пешеходов

"Угрынив" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

"Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

"Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

"Краковец" - 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

"Шегини" - 60 л/а, 0 автобусов, 200 пешеходов

"Смольница" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

🇸🇰 Со Словакией:

"Малый Березный" - 0 л/а, 0 пешеходов

"Ужгород" - 40 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов

"Малые Селменцы" - 0 пешеходов

🇭🇺 С Венгрией:

"Тиса" - 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не производится)

"Звонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов)

"Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов

"Лужанка" - 10 л/а, 0 пешеходов

"Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов

🇷🇴 С Румынией:

"Дьяково" - 0 л/а, 0 пешеходов

"Солотвино" - 0 л/а, 20 пешеходов

"Порубное" - 0 л/а, 0 пешеходов

"Орловка" -0 л/а, 0 пешеходов

🇲🇩 С Молдовой:

"Мамалыга" - 0 л/а, 0 пешеходов

"Кельменцы" - 0 л/а, 0 пешеходов

"Росошаны" - 0 л/а, 0 пешеходов

"Сокиряне" - 0 л/а, 0 пешеходов

"Могилев-Подольский" - 25 л/а, 10 пешеходов;

"Бронница" – 0 л/а,0 пешеходов;

"Паланка" - 0 л/а, пешеходов - 0

Старокозачее - 0 л/а, пешеходов - 0

"Серпневое" - 0 л/а, пешеходов - 0

"Малоярославец" - 0 л/а, пешеходов - 0

"Табак" - 0 л/а, пешеходов - 0

"Виноградовка" - 0 л/а, пешеходов - 0

"Новые Трояны" - 0 л/а, пешеходов - 0

"Рени-автомобильный" - 0 л/а, пешеходов - 0

"Долинское" - 0 л/а, пешеходов - 0.