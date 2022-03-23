Очереди на границе. СПИСОК
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Государственная таможенная служба по состоянию на 15.00 среды фиксирует очереди на пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" на выезде в Польшу, а также на пункте "Ужгород" на границе со Словакией.
Об этом ведомство сообщает в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация в разных пунктах пропуска отражена на карте.
🇵🇱 С Польшей:
"Ягодин" - 0 л/а, 0 пешеходов
"Устилуг" - 0 л/а, 0 пешеходов
"Угрынив" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
"Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
"Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
"Краковец" - 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
"Шегини" - 60 л/а, 0 автобусов, 200 пешеходов
"Смольница" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
🇸🇰 Со Словакией:
"Малый Березный" - 0 л/а, 0 пешеходов
"Ужгород" - 40 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов
"Малые Селменцы" - 0 пешеходов
🇭🇺 С Венгрией:
"Тиса" - 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не производится)
"Звонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов)
"Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов
"Лужанка" - 10 л/а, 0 пешеходов
"Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов
🇷🇴 С Румынией:
"Дьяково" - 0 л/а, 0 пешеходов
"Солотвино" - 0 л/а, 20 пешеходов
"Порубное" - 0 л/а, 0 пешеходов
"Орловка" -0 л/а, 0 пешеходов
🇲🇩 С Молдовой:
"Мамалыга" - 0 л/а, 0 пешеходов
"Кельменцы" - 0 л/а, 0 пешеходов
"Росошаны" - 0 л/а, 0 пешеходов
"Сокиряне" - 0 л/а, 0 пешеходов
"Могилев-Подольский" - 25 л/а, 10 пешеходов;
"Бронница" – 0 л/а,0 пешеходов;
"Паланка" - 0 л/а, пешеходов - 0
Старокозачее - 0 л/а, пешеходов - 0
"Серпневое" - 0 л/а, пешеходов - 0
"Малоярославец" - 0 л/а, пешеходов - 0
"Табак" - 0 л/а, пешеходов - 0
"Виноградовка" - 0 л/а, пешеходов - 0
"Новые Трояны" - 0 л/а, пешеходов - 0
"Рени-автомобильный" - 0 л/а, пешеходов - 0
"Долинское" - 0 л/а, пешеходов - 0.
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