Черги на кордоні. ПЕРЕЛІК
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Державна митна служба станом на 15:00 середи фіксує черги на пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині" на виїзді до Польщі, а також на пункті "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною.
Про це відомоство повідомляє в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація в різних пунктах пропуску відображена на карті.
🇵🇱 З Польщею:
"Ягодин" - 0 л/а, 0 пішоходів
"Устилуг" - 0 л/а, 0 пішоходів
"Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів
"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів
"Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів
"Краківець" - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів
"Шегині" - 60 л/а, 0 автобусів, 200 пішоходів
"Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів
🇸🇰 Зі Словаччиною:
"Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів
"Ужгород" - 40 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів
"Малі Селменці" - 0 пішоходів
🇭🇺 З Угорщиною:
"Тиса" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється)
"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години)
"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів
"Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів
"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів
🇷🇴 З Румунією:
"Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів
"Солотвино" - 0 л/а, 20 пішоходів
"Порубне" - 0 л/а, 0 пішоходів
"Орлівка" -0 л/а, 0 пішоходів
🇲🇩 З Молдовою:
"Мамалига" - 0 л/а, 0 пішоходів
"Кельменці" - 0 л/а, 0 пішоходів
"Росошани" - 0 л/а, 0 пішоходів
"Сокиряни" - 0 л/а, 0 пішоходів
"Могилів-Подільський" - 25 л/а, 10 пішоходів;
"Бронниця" - 0 л/а,0 пішоходів;
"Паланка" - 0 л/а, пішоходів - 0
"Старокозаче" - 0 л/а, пішоходів - 0
"Серпневе" - 0 л/а, пішоходів - 0
"Малоярославець" - 0 л/а, пішоходів - 0
"Табаки" - 0 л/а, пішоходів - 0
"Виноградівка" - 0 л/а, пішоходів - 0
"Нові Трояни" - 0 л/а, пішоходів - 0
"Рені-автомобільний" - 0 л/а, пішоходів - 0
"Долинське" - 0 л/а, пішоходів - 0.
Будь ласка, зачекайте...