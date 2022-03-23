Черги на кордоні. ПЕРЕЛІК

Державна митна служба станом на 15:00 середи фіксує черги на пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині" на виїзді до Польщі, а також на пункті "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною.

Про це відомоство повідомляє в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація в різних пунктах пропуску відображена на карті.

🇵🇱 З Польщею:



"Ягодин" - 0 л/а, 0 пішоходів

"Устилуг" - 0 л/а, 0 пішоходів

"Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів

"Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів

"Краківець" - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів

"Шегині" - 60 л/а, 0 автобусів, 200 пішоходів

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів



🇸🇰 Зі Словаччиною:



"Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів

"Ужгород" - 40 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів

"Малі Селменці" - 0 пішоходів



🇭🇺 З Угорщиною:



"Тиса" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години)

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів

"Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів



🇷🇴 З Румунією:



"Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів

"Солотвино" - 0 л/а, 20 пішоходів

"Порубне" - 0 л/а, 0 пішоходів

"Орлівка" -0 л/а, 0 пішоходів



🇲🇩 З Молдовою:



"Мамалига" - 0 л/а, 0 пішоходів

"Кельменці" - 0 л/а, 0 пішоходів

"Росошани" - 0 л/а, 0 пішоходів

"Сокиряни" - 0 л/а, 0 пішоходів

"Могилів-Подільський" - 25 л/а, 10 пішоходів;

"Бронниця" - 0 л/а,0 пішоходів;

"Паланка" - 0 л/а, пішоходів - 0

"Старокозаче" - 0 л/а, пішоходів - 0

"Серпневе" - 0 л/а, пішоходів - 0

"Малоярославець" - 0 л/а, пішоходів - 0

"Табаки" - 0 л/а, пішоходів - 0

"Виноградівка" - 0 л/а, пішоходів - 0

"Нові Трояни" - 0 л/а, пішоходів - 0

"Рені-автомобільний" - 0 л/а, пішоходів - 0

"Долинське" - 0 л/а, пішоходів - 0.