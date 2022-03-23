Зеленский обсудил с Джонсоном оборонную помощь Украине
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Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ход боевых действий и оборонную помощь Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского государства написал в Твиттере.
"Поговорил по телефону с Борисом Джонсоном. Заручился его поддержкой в преддверии завтрашних важных встреч. Обсудили с британским премьер-министром ход боевых действий и оборонную помощь Украине. Вместе победим", - подчеркнул Зеленский.
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March 21 at 8:25 PM ·
Та твою ж мать. Принципово не хотів критикувати військово-політичне керівництво під час війни. Яке є, таке є. Не заважає військовим, робить правильні заяви, не капітулює, пристойно виступає перед Заходом...
Але... Які, блть, можуть бути референдуми під час війни? Як можна ховатись за референдумами під час війни? Та й навіть як ти проведеш референдум в Харкові, Чернігові, Сумах, Херсоні, Миколаєві?
Та треба ж думати, перш ніж говорити...