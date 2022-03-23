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Зеленский обсудил с Джонсоном оборонную помощь Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джонсон

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ход боевых действий и оборонную помощь Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского государства написал в Твиттере.

"Поговорил по телефону с Борисом Джонсоном. Заручился его поддержкой в преддверии завтрашних важных встреч. Обсудили с британским премьер-министром ход боевых действий и оборонную помощь Украине. Вместе победим", - подчеркнул Зеленский.

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саксы такие добрые, может на пару атомных боеголовок из развести...
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23.03.2022 18:14 Ответить
Вони для нас не сакси а британці, закінчуй оцю кацапську риторику"сакси, хохли, чурки, фріци ітд.Чим ти кращий за кацапа??? ТАК Будь краще!
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23.03.2022 18:19 Ответить
В спам провокаторов !
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23.03.2022 19:28 Ответить
То щоб на їх территорії не було війни то вони постачають партизанську зброю,але нею не виграти війну треба пво,про,літаки...
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23.03.2022 18:19 Ответить
Nigroll@nigroll

·
31 мин



День сурка в Чернобаевке:
ВСУ в 9-й раз разгромили российскую авиатехнику под Херсоном
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23.03.2022 18:20 Ответить
Дуже мало новин про постачання зброї. Мабудь таки щось толкове дали.
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23.03.2022 18:22 Ответить
Правильно , чем языком болтать ,лучше молча ,больше и переходить к наступательной
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23.03.2022 19:31 Ответить
Костюк Олександр

March 21 at 8:25 PM ·

Та твою ж мать. Принципово не хотів критикувати військово-політичне керівництво під час війни. Яке є, таке є. Не заважає військовим, робить правильні заяви, не капітулює, пристойно виступає перед Заходом...
Але... Які, блть, можуть бути референдуми під час війни? Як можна ховатись за референдумами під час війни? Та й навіть як ти проведеш референдум в Харкові, Чернігові, Сумах, Херсоні, Миколаєві?
Та треба ж думати, перш ніж говорити...
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23.03.2022 18:24 Ответить
Боже!Бережи Королеву!
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23.03.2022 19:01 Ответить
Бітуму попроси.
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24.03.2022 06:02 Ответить
 
 