Зеленский обсудил с Джонсоном оборонную помощь Украине

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ход боевых действий и оборонную помощь Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского государства написал в Твиттере.

"Поговорил по телефону с Борисом Джонсоном. Заручился его поддержкой в преддверии завтрашних важных встреч. Обсудили с британским премьер-министром ход боевых действий и оборонную помощь Украине. Вместе победим", - подчеркнул Зеленский.

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