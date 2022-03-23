Зеленський обговорив із Джонсоном оборонну допомогу Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський обговорив із Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном перебіг бойових дій та оборонну допомогу Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава української держави написав у Твіттері.
"Поговорив телефоном з Борисом Джонсоном. Заручився його підтримкою напередодні завтрашніх важливих зустрічей. Обговорили з британським Прем'єр-міністром перебіг бойових дій та оборонну допомогу Україні. Разом переможемо", - наголосив Зеленський.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
·
31 мин
День сурка в Чернобаевке:
ВСУ в 9-й раз разгромили российскую авиатехнику под Херсоном
March 21 at 8:25 PM ·
Та твою ж мать. Принципово не хотів критикувати військово-політичне керівництво під час війни. Яке є, таке є. Не заважає військовим, робить правильні заяви, не капітулює, пристойно виступає перед Заходом...
Але... Які, блть, можуть бути референдуми під час війни? Як можна ховатись за референдумами під час війни? Та й навіть як ти проведеш референдум в Харкові, Чернігові, Сумах, Херсоні, Миколаєві?
Та треба ж думати, перш ніж говорити...