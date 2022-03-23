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Зеленський обговорив із Джонсоном оборонну допомогу Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джонсон

Президент Володимир Зеленський обговорив із Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном перебіг бойових дій та оборонну допомогу Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава української держави написав у Твіттері.

"Поговорив телефоном з Борисом Джонсоном. Заручився його підтримкою напередодні завтрашніх важливих зустрічей. Обговорили з британським Прем'єр-міністром перебіг бойових дій та оборонну допомогу Україні. Разом переможемо", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія просуватиме інтереси України на зустрічах НАТО та G7, - Джонсон

Автор: Наталя Джума
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саксы такие добрые, может на пару атомных боеголовок из развести...
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23.03.2022 18:14 Відповісти
Вони для нас не сакси а британці, закінчуй оцю кацапську риторику"сакси, хохли, чурки, фріци ітд.Чим ти кращий за кацапа??? ТАК Будь краще!
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23.03.2022 18:19 Відповісти
В спам провокаторов !
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23.03.2022 19:28 Відповісти
То щоб на їх территорії не було війни то вони постачають партизанську зброю,але нею не виграти війну треба пво,про,літаки...
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23.03.2022 18:19 Відповісти
Nigroll@nigroll

·
31 мин



День сурка в Чернобаевке:
ВСУ в 9-й раз разгромили российскую авиатехнику под Херсоном
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23.03.2022 18:20 Відповісти
Дуже мало новин про постачання зброї. Мабудь таки щось толкове дали.
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23.03.2022 18:22 Відповісти
Правильно , чем языком болтать ,лучше молча ,больше и переходить к наступательной
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23.03.2022 19:31 Відповісти
Костюк Олександр

March 21 at 8:25 PM ·

Та твою ж мать. Принципово не хотів критикувати військово-політичне керівництво під час війни. Яке є, таке є. Не заважає військовим, робить правильні заяви, не капітулює, пристойно виступає перед Заходом...
Але... Які, блть, можуть бути референдуми під час війни? Як можна ховатись за референдумами під час війни? Та й навіть як ти проведеш референдум в Харкові, Чернігові, Сумах, Херсоні, Миколаєві?
Та треба ж думати, перш ніж говорити...
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23.03.2022 18:24 Відповісти
Боже!Бережи Королеву!
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23.03.2022 19:01 Відповісти
Бітуму попроси.
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24.03.2022 06:02 Відповісти
 
 