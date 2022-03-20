Велика Британія просуватиме інтереси України на зустрічах НАТО та G7, - Джонсон

Премє'р-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів чергову телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Джонсон повідоми в у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я говорив із президентом Зеленським сьогодні вдень, щоб викласти, як я працюватиму для просування інтересів України на зустрічах НАТО та G7 цього тижня. Великобританія продовжить нарощувати військову, економічну та дипломатичну підтримку, щоб покласти край цьому жахливому конфлікту", - йдеться в повідомленні.

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