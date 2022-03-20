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Велика Британія просуватиме інтереси України на зустрічах НАТО та G7, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон

Премє'р-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів чергову телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Джонсон повідоми в у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я говорив із президентом Зеленським сьогодні вдень, щоб викласти, як я працюватиму для просування інтересів України на зустрічах НАТО та G7 цього тижня. Великобританія продовжить нарощувати військову, економічну та дипломатичну підтримку, щоб покласти край цьому жахливому конфлікту", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+53
здається, що окрім Польщі, країн Балтії та Великобританії ніхто в Європі не усвідомлює ступінь загрози
дякуємо, Борис!
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20.03.2022 21:36
+26
Натяк на те,щоб перестав смердіти кацапськими наративами,що "в НАТО нас не чекають". Дядя Джонсон вже готовий за ручку тягати сопливого,ображеного хлопчика...
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20.03.2022 21:38
+25
Руководство Офиса президента убеждает Зеленского, что пойти на компромисс с россиянами сейчас единственный выход, по опросам решения через компромисс при участии прочих государств желают больше 60% украинцев. Но есть проблема. Треть страны желает войны до возвращения всех территорий. Категорическое большинство этих людей - сторонники Порошенко либо сочувствующие. Именно эти люди сейчас с оружием в руках принимают участие в обороне страны. За сближение с последующим вступлением в НАТО сейчас больше 70% населения. АнтиНАТОвские заявления власти бьют по самой власти.
Ситуацию могла бы исправить позиция военных. Но дело в том, что генерал Залужный категорический сторонник продолжения войны, а не компромиссов с Москвой. Залужный абсолютно твердо готов дальше изматывать врага, с последующим переходом в контнаступление. Благо, Путин сам гонит свои резервы на уже укрепившуюся украинскую оборону. Иными словами Залужный и Порошенко отдельно друг от друга (к счастью ОП), требуют одного и того же. Их же поддерживает активная часть общества.
Именно в этих условиях Зеленский ввел в действие решения СНБО «О реализации информационной политики в условиях военного положения», которым среди прочего предусмотрено объединение всех общенациональных телеканалов, наполнение которых должно составляться из информационных программ, созданных на единой платформе. В переводе на русский, этим решением вводится цензура. Каналы «Прямой» «5-й» и «Эспрессо» решено заставить транслировать новости и мнения одобренные Офисом президента. Реализация решения возложена на Нацсовет по вопросам телевещания. Нам сообщили, что у Порошенко уже передали текст этого закона западным партнерам и поинтересовались их мнением. Мнение западных партнеров нам неизвестно, однако «Прямой», «5-й» и «Эспрессо» выходят со своим собственным марафоном в эфир, как ни в чем не бывало.
В тот же день было введено в действие решение о приостановлении работы ряда политических партий, в т ч ОПЗЖ, «Партии Шария» и подобных. Как по команде провластные ЛОМы на соцсетях начали обсуждать идею о приостановке на время войны деятельности всех украинских партий. Вообще всех.
Реакция на такое решение оппозиции, военных и активной части общества, явно не запоздает.
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20.03.2022 21:43
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здається, що окрім Польщі, країн Балтії та Великобританії ніхто в Європі не усвідомлює ступінь загрози
дякуємо, Борис!
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20.03.2022 21:36 Відповісти
Не здається.
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20.03.2022 21:55 Відповісти
Натяк на те,щоб перестав смердіти кацапськими наративами,що "в НАТО нас не чекають". Дядя Джонсон вже готовий за ручку тягати сопливого,ображеного хлопчика...
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20.03.2022 21:38 Відповісти
Джонсоне, це не конфлікт, це одностороння агресія.
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20.03.2022 21:40 Відповісти
Источники сообщают, что в Офисе президента крайне возмущены, что попытки пойти на компромиссы с Москвой категорически в штыки воспринимают и оппозиция, и военные, и наиболее активная часть населения. В связи с этим в ОП всерьез заговорили об установлении на время войны режима военной диктатуры.
Пробный шарик сделан - ЛОМы Офиса президента по всем соцсетям разносят тезис, что, мол, пока идет война, критиковать руководство страны нельзя, необходимо, мол, объединяться. Вокруг президента Зеленского, естественно. И все было бы хорошо, если бы сам Зеленский с первых же дней не начал делать крайне злобные выпады в адрес НАТО. Возмущенная реакция оппозиции последовала молниеносно. Всех зазывателей «объединяться» теперь воспринимают не иначе как, собственно, ботов Подоляка.
Вообще, сказать, что фактор оппозиции (Порошенко, Рудык, Разумкова) бесит ОП, это не сказать ничего. В ОП прекрасно понимают, что оппозиция обязательно вспомнит, кто не готовился к войне в предыдущие годы и по чьей вине россияне почти беспрепятственно прорвались из Крыма, а задерживать их пришлось на окраинах крупных городов, по сути - в застройках. Власти еще придется отвечать на множество крайне неприятных вопросов. Например, волонтеры возмущенно заявляют о поборах на границе, о том, как их грузы просто по-бандитски отбирает руководство Львовской обладминистрации, и что всю гуманитарную помощь переключил на себя Андрей Ермак.
Знаете последний анекдот из сообщества политтехнологов? «Наибольшая проблема Зеленского в том, что его рейтинг в Украине не хочет становиться таким, каков его рейтинг в США». За границей, да, Зеленского сейчас очень любят. А вот в его собственном отечестве все намного сложнее.
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20.03.2022 21:43 Відповісти
Руководство Офиса президента убеждает Зеленского, что пойти на компромисс с россиянами сейчас единственный выход, по опросам решения через компромисс при участии прочих государств желают больше 60% украинцев. Но есть проблема. Треть страны желает войны до возвращения всех территорий. Категорическое большинство этих людей - сторонники Порошенко либо сочувствующие. Именно эти люди сейчас с оружием в руках принимают участие в обороне страны. За сближение с последующим вступлением в НАТО сейчас больше 70% населения. АнтиНАТОвские заявления власти бьют по самой власти.
Ситуацию могла бы исправить позиция военных. Но дело в том, что генерал Залужный категорический сторонник продолжения войны, а не компромиссов с Москвой. Залужный абсолютно твердо готов дальше изматывать врага, с последующим переходом в контнаступление. Благо, Путин сам гонит свои резервы на уже укрепившуюся украинскую оборону. Иными словами Залужный и Порошенко отдельно друг от друга (к счастью ОП), требуют одного и того же. Их же поддерживает активная часть общества.
Именно в этих условиях Зеленский ввел в действие решения СНБО «О реализации информационной политики в условиях военного положения», которым среди прочего предусмотрено объединение всех общенациональных телеканалов, наполнение которых должно составляться из информационных программ, созданных на единой платформе. В переводе на русский, этим решением вводится цензура. Каналы «Прямой» «5-й» и «Эспрессо» решено заставить транслировать новости и мнения одобренные Офисом президента. Реализация решения возложена на Нацсовет по вопросам телевещания. Нам сообщили, что у Порошенко уже передали текст этого закона западным партнерам и поинтересовались их мнением. Мнение западных партнеров нам неизвестно, однако «Прямой», «5-й» и «Эспрессо» выходят со своим собственным марафоном в эфир, как ни в чем не бывало.
В тот же день было введено в действие решение о приостановлении работы ряда политических партий, в т ч ОПЗЖ, «Партии Шария» и подобных. Как по команде провластные ЛОМы на соцсетях начали обсуждать идею о приостановке на время войны деятельности всех украинских партий. Вообще всех.
Реакция на такое решение оппозиции, военных и активной части общества, явно не запоздает.
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20.03.2022 21:43 Відповісти
Ще не вистачало з цим шапітолієм воювати. Зеля занадто велику зірку спіймав. Якщо це все правда- то трешняк.
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20.03.2022 22:24 Відповісти
Придется реально воевать, против французов, немцев, мадьяр,..
Удачи, мистер Джонсон
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20.03.2022 21:44 Відповісти
Интересы Украины - поставки Миг-29 и С-300.
Потом - членство в ЕС (где нет Великобритании, м-да) и НАТО.
Но сначала - вооружение серьёзней, чем нам дают!
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20.03.2022 21:48 Відповісти
только США и Великобритания одупляют что ***** надо утопить в сортире, гансы и мадяры делают вид что всё нормально, сербы(говноеды) продолжают жрать гавно, только Польша и страны Балтии увеличивают Армии бюджеты и готовятся ******* москальню ******, потому что знают что на фрицов и лягух нечего расчитывать.
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20.03.2022 21:48 Відповісти
Дякуємо.
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20.03.2022 21:51 Відповісти
Спасибо, Джонсон !
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20.03.2022 21:53 Відповісти
Брексіт - абсолютно вірне рішення британців. Асоціювати себе з путінськими підстилками - собі дорожче.
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20.03.2022 21:56 Відповісти
Мы, украинцы, самая великая нация современности, заплатившая наибольшую цену за продажность благополучия жиреющей цивилизации.
Смерть Содому и Гоморе путинского режима. Господь с нами!
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20.03.2022 21:59 Відповісти
Британія вийшла з ЄС... і прихопила з собою яйця.
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20.03.2022 22:18 Відповісти
Джонсон - Черчиль! Слава Британии🇬🇧🇺🇦‼️
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20.03.2022 22:02 Відповісти
Снова стал видеть сны про ядерную войну, схемы вылетов ракет с ЯБ, в том числе 9-ти с Британии, проснулся утром от взрыва (в 30 км от Киева, ударная волна пришла слабой), для себя принял решение, не прятаться в подвалах во время атаки (может завалить, а разгребать будет некому), а пережидать лёжа волну в складках местности в отдалении от строений, деревьев и прочего мусора, радиоактивные осадки выпадут куда позже!
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21.03.2022 07:10 Відповісти
Далеко не всем повезет, но по статистике массового стратегического удара БОЛЬШИНСТВО будет находится от 10 до 20 км от эпицентров ядерных взрывов (то, что дальше 20 км особой опасности от взрывной волны не составляет), поэтому кроме укрытий с выходом не над строениями, в неплотной городской постройке или в сельской местности достаточым укрытием будет неглубокая ложбина от 50 до 75 см глубиной, у вас от 25 секунд до минуты, чтоб найти ближайшее подходящее место после вспыски и залеч прикрывая уши ладонями рук, проход взрывной волны будет ошущатся как-будто на вас навалился "слон" и постепенно потом поднялся, первые секунды покажется, что вы не можете дышать, но это быстро пройдет. Дальше будет опасность от радиоактивных осадков (особенно пыли и гари), шарфик, маска и отлично, если есть респиратор защитят неплохо органы дывания от попадания радиоактиных осадков, одежду желательно иметь с наименьшей площадью открытых участок кожи. В последующие дни опасность будет в основном от радиоактивной води и еду принимаемой во внутр, желательно иметь запасы води и еды несоприкосающих с внешней средой. Через неделю -10 дней уровень радиации на открытой местности будет приемлемым и не сильно опасным! Изменения климата (похолодание) не будет таким катострофическим как пугают в СМИ!
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21.03.2022 09:26 Відповісти
 
 