Великобритания будет продвигать интересы Украины на встречах НАТО и G7, - Джонсон
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел очередной телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом Джонсон сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Я говорил с президентом Зеленским сегодня днем, чтобы изложить, как я буду работать для продвижения интересов Украины на встречах НАТО и G7 на этой неделе. Великобритания продолжит наращивать военную, экономическую и дипломатическую поддержку, чтобы покончить с этим ужасным конфликтом", - говорится в сообщении.
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дякуємо, Борис!
Пробный шарик сделан - ЛОМы Офиса президента по всем соцсетям разносят тезис, что, мол, пока идет война, критиковать руководство страны нельзя, необходимо, мол, объединяться. Вокруг президента Зеленского, естественно. И все было бы хорошо, если бы сам Зеленский с первых же дней не начал делать крайне злобные выпады в адрес НАТО. Возмущенная реакция оппозиции последовала молниеносно. Всех зазывателей «объединяться» теперь воспринимают не иначе как, собственно, ботов Подоляка.
Вообще, сказать, что фактор оппозиции (Порошенко, Рудык, Разумкова) бесит ОП, это не сказать ничего. В ОП прекрасно понимают, что оппозиция обязательно вспомнит, кто не готовился к войне в предыдущие годы и по чьей вине россияне почти беспрепятственно прорвались из Крыма, а задерживать их пришлось на окраинах крупных городов, по сути - в застройках. Власти еще придется отвечать на множество крайне неприятных вопросов. Например, волонтеры возмущенно заявляют о поборах на границе, о том, как их грузы просто по-бандитски отбирает руководство Львовской обладминистрации, и что всю гуманитарную помощь переключил на себя Андрей Ермак.
Знаете последний анекдот из сообщества политтехнологов? «Наибольшая проблема Зеленского в том, что его рейтинг в Украине не хочет становиться таким, каков его рейтинг в США». За границей, да, Зеленского сейчас очень любят. А вот в его собственном отечестве все намного сложнее.
Ситуацию могла бы исправить позиция военных. Но дело в том, что генерал Залужный категорический сторонник продолжения войны, а не компромиссов с Москвой. Залужный абсолютно твердо готов дальше изматывать врага, с последующим переходом в контнаступление. Благо, Путин сам гонит свои резервы на уже укрепившуюся украинскую оборону. Иными словами Залужный и Порошенко отдельно друг от друга (к счастью ОП), требуют одного и того же. Их же поддерживает активная часть общества.
Именно в этих условиях Зеленский ввел в действие решения СНБО «О реализации информационной политики в условиях военного положения», которым среди прочего предусмотрено объединение всех общенациональных телеканалов, наполнение которых должно составляться из информационных программ, созданных на единой платформе. В переводе на русский, этим решением вводится цензура. Каналы «Прямой» «5-й» и «Эспрессо» решено заставить транслировать новости и мнения одобренные Офисом президента. Реализация решения возложена на Нацсовет по вопросам телевещания. Нам сообщили, что у Порошенко уже передали текст этого закона западным партнерам и поинтересовались их мнением. Мнение западных партнеров нам неизвестно, однако «Прямой», «5-й» и «Эспрессо» выходят со своим собственным марафоном в эфир, как ни в чем не бывало.
В тот же день было введено в действие решение о приостановлении работы ряда политических партий, в т ч ОПЗЖ, «Партии Шария» и подобных. Как по команде провластные ЛОМы на соцсетях начали обсуждать идею о приостановке на время войны деятельности всех украинских партий. Вообще всех.
Реакция на такое решение оппозиции, военных и активной части общества, явно не запоздает.
Удачи, мистер Джонсон
Потом - членство в ЕС (где нет Великобритании, м-да) и НАТО.
Но сначала - вооружение серьёзней, чем нам дают!
Смерть Содому и Гоморе путинского режима. Господь с нами!