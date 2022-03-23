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В Мариуполе от обстрела оккупантов погибла 11-летняя гимнастка Екатерина Дьяченко. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Мариуполе от обстрела российских оккупантов погибла 11-летняя спортсменка Екатерина Дьяченко.

Об этом сообщил главный редактор газеты "Факты" Александр Швец, передает Цензор.НЕТ.

В Мариуполе от обстрела оккупантов погибла 11-летняя гимнастка Екатерина Дьяченко 01

"Екатерина Дьяченко, 11 лет. Маленькая звездочка украинской художественной гимнастики. Уже неоднократно побеждала на больших соревнованиях в своей возрастной категории. Мечтала о громких победах и имела для этого все основания. Погибла в Мариуполе под развалинами дома, разрушенного вражеским снарядом… Мир", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+46
тварюки!
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23.03.2022 20:02
+42
11 річна гімнастка.. зовсім дитина.. ну бл*ть.. я вже не маю слів.. ну вона що касабам зробила??? ну ......********////***
щоб вам все вернулось у 1000 кратному розмірі і я дожив щоб це побачити
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23.03.2022 20:07
+25
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23.03.2022 20:10
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тварюки!
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23.03.2022 20:02 Ответить
ними будемо потім поля розміновувати. вишикували в ряд - і вперед, на расєю
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23.03.2022 20:06 Ответить
Жаль могут пострадать люди которые этот скот будут охранять. По этому удалил...
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23.03.2022 20:07 Ответить
От твари,скольким людям жизнь испаганили. Карать смертью.
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23.03.2022 20:07 Ответить
11 річна гімнастка.. зовсім дитина.. ну бл*ть.. я вже не маю слів.. ну вона що касабам зробила??? ну ......********////***
щоб вам все вернулось у 1000 кратному розмірі і я дожив щоб це побачити
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23.03.2022 20:07 Ответить
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23.03.2022 20:07 Ответить
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23.03.2022 20:10 Ответить
Горе та біль від таких втрат 😪😪😪
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23.03.2022 20:13 Ответить
суки. им вернется. фсб создает спецподразделение. догадываюсь для чего.
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23.03.2022 20:16 Ответить
Ну і що ти написав? Пояснил будь ласка.
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23.03.2022 21:12 Ответить
ты тупой? что тебе обьяснить?
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23.03.2022 21:41 Ответить
Пора, давно пора начать ответный огонь по кацапским городам, деревням и посеелкам. Все равно большинство рашистких скотов поддерживают войну в Украине. Для сцыкунов напомню , что уже
7 сентября 1941 года советская авиация бомбила Берлин. Безнаказанность порождает вседозволенность
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23.03.2022 20:18 Ответить
чубаис себал в турцию. и это только начало.
турки не подписали договор об экстрадиции.
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23.03.2022 20:18 Ответить
палайте у пеклі, нелюди
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23.03.2022 20:24 Ответить
В тому то і є жах війни - бомба не вибирає, а вбиває все, що є в радіусі її дії. До того, якщо війна ведеться з дотриманням джентельментських правил, то такого варварства можна уникнути. Але ця війна - то війна дикунів проти цивілізованої країни, яка ігнорує все, що світле і праве. Для них важна тільки їхня власна вигода. Але добро переможе, а зло згине, до того потягне ще немало жертв. Слава Україні та її відданим захисникам!
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23.03.2022 20:40 Ответить
Саме тому з нелюдами не може бути ніяких перемирь та ніяких компромісів. Ці покидьки загрожують світовій цивілізації і доки їх не знищать, світ буде в небезпеці
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23.03.2022 22:32 Ответить
Боже молю прийми і оберігай це янголятко в себе на небесах 🙏🏼
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23.03.2022 20:55 Ответить
 
 