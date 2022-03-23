В Мариуполе от обстрела оккупантов погибла 11-летняя гимнастка Екатерина Дьяченко. ФОТО
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В Мариуполе от обстрела российских оккупантов погибла 11-летняя спортсменка Екатерина Дьяченко.
Об этом сообщил главный редактор газеты "Факты" Александр Швец, передает Цензор.НЕТ.
"Екатерина Дьяченко, 11 лет. Маленькая звездочка украинской художественной гимнастики. Уже неоднократно побеждала на больших соревнованиях в своей возрастной категории. Мечтала о громких победах и имела для этого все основания. Погибла в Мариуполе под развалинами дома, разрушенного вражеским снарядом… Мир", – говорится в сообщении.
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