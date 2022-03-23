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В Маріуполі від обстрілу окупантів загинула 11-річна гімнастка Катерина Дьяченко. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В Маріуполі від обстрілу російських окупантів загинула 11-річна спортсменка Катерина Дьяченко.

Про це повідомив головний редактор газети "Факти" Олександр Швець, інформує Цензор.НЕТ.

В Маріуполі від обстрілу окупантів загинула 11-річна гімнастка Катерина Дьяченко 01

"Катерина Дьяченко, 11 років. Маленька зірочка української мистецької гімнастики. Вже неодноразово перемагала на великих змаганнях у своїй віковій категорії. Мріяла про гучні перемоги і мала для цього всі підстави. Загинула у Маріуполі під руїнами будинку, зруйнованого ворожим снарядом… Світла пам'ять", - йдеться у дописі.

Також читайте: Унаслідок збройної агресії РФ загинула 121 дитина, 167 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+46
тварюки!
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23.03.2022 20:02
+42
11 річна гімнастка.. зовсім дитина.. ну бл*ть.. я вже не маю слів.. ну вона що касабам зробила??? ну ......********////***
щоб вам все вернулось у 1000 кратному розмірі і я дожив щоб це побачити
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23.03.2022 20:07
+25
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23.03.2022 20:10
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тварюки!
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23.03.2022 20:02 Відповісти
ними будемо потім поля розміновувати. вишикували в ряд - і вперед, на расєю
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23.03.2022 20:06 Відповісти
Жаль могут пострадать люди которые этот скот будут охранять. По этому удалил...
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23.03.2022 20:07 Відповісти
От твари,скольким людям жизнь испаганили. Карать смертью.
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23.03.2022 20:07 Відповісти
11 річна гімнастка.. зовсім дитина.. ну бл*ть.. я вже не маю слів.. ну вона що касабам зробила??? ну ......********////***
щоб вам все вернулось у 1000 кратному розмірі і я дожив щоб це побачити
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23.03.2022 20:07 Відповісти
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23.03.2022 20:07 Відповісти
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23.03.2022 20:10 Відповісти
Горе та біль від таких втрат 😪😪😪
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23.03.2022 20:13 Відповісти
суки. им вернется. фсб создает спецподразделение. догадываюсь для чего.
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23.03.2022 20:16 Відповісти
Ну і що ти написав? Пояснил будь ласка.
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23.03.2022 21:12 Відповісти
ты тупой? что тебе обьяснить?
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23.03.2022 21:41 Відповісти
Пора, давно пора начать ответный огонь по кацапским городам, деревням и посеелкам. Все равно большинство рашистких скотов поддерживают войну в Украине. Для сцыкунов напомню , что уже
7 сентября 1941 года советская авиация бомбила Берлин. Безнаказанность порождает вседозволенность
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23.03.2022 20:18 Відповісти
чубаис себал в турцию. и это только начало.
турки не подписали договор об экстрадиции.
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23.03.2022 20:18 Відповісти
палайте у пеклі, нелюди
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23.03.2022 20:24 Відповісти
В тому то і є жах війни - бомба не вибирає, а вбиває все, що є в радіусі її дії. До того, якщо війна ведеться з дотриманням джентельментських правил, то такого варварства можна уникнути. Але ця війна - то війна дикунів проти цивілізованої країни, яка ігнорує все, що світле і праве. Для них важна тільки їхня власна вигода. Але добро переможе, а зло згине, до того потягне ще немало жертв. Слава Україні та її відданим захисникам!
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23.03.2022 20:40 Відповісти
Саме тому з нелюдами не може бути ніяких перемирь та ніяких компромісів. Ці покидьки загрожують світовій цивілізації і доки їх не знищать, світ буде в небезпеці
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23.03.2022 22:32 Відповісти
Боже молю прийми і оберігай це янголятко в себе на небесах 🙏🏼
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23.03.2022 20:55 Відповісти
 
 