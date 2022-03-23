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В Маріуполі від обстрілу окупантів загинула 11-річна гімнастка Катерина Дьяченко. ФОТО
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В Маріуполі від обстрілу російських окупантів загинула 11-річна спортсменка Катерина Дьяченко.
Про це повідомив головний редактор газети "Факти" Олександр Швець, інформує Цензор.НЕТ.
"Катерина Дьяченко, 11 років. Маленька зірочка української мистецької гімнастики. Вже неодноразово перемагала на великих змаганнях у своїй віковій категорії. Мріяла про гучні перемоги і мала для цього всі підстави. Загинула у Маріуполі під руїнами будинку, зруйнованого ворожим снарядом… Світла пам'ять", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+46 - ШПАЕВ -
показати весь коментар23.03.2022 20:02
+42 хрен
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+25 Чайка Київ
показати весь коментар23.03.2022 20:10
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щоб вам все вернулось у 1000 кратному розмірі і я дожив щоб це побачити
7 сентября 1941 года советская авиация бомбила Берлин. Безнаказанность порождает вседозволенность
турки не подписали договор об экстрадиции.