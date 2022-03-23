РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15584 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
16 803 37
война (46795) США (23191) военные преступления (1157) Блинкен (749)

Действия россиян в Украине официально признаны военным преступлением, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

блінкен

Соединенные Штаты официально признали действия российских военных в Украине военным преступлением.

Об этом говорится в заявлении госдепартамента США, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я могу объявить, что на основании имеющейся у нас информации правительство США считает, что российские войска совершили военные преступления в Украине", - заявил Блинкен.

По его словам, это основывается на тщательном анализе доступной информации из государственных и разведывательных источников.

"Правительство США будет продолжать отслеживать сообщения о военных преступлениях и делиться собранной нами информацией с союзниками, партнерами и международными учреждениями и организациями при необходимости. Мы стремимся добиться ответственности, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Еще одну крылатую ракету РФ сбили в Николаевской области. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+25
Валли- дома...

показать весь комментарий
23.03.2022 21:03
+20
а ми попереджали кацапів ще в 14 році що їм давно пора вичити слова репарації та контрибуції ..
показать весь комментарий
23.03.2022 21:00
+17
Тесть Гиркинда аннигилирован...

показать весь комментарий
23.03.2022 21:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
білорусів - так само

🔺Аби запобігти участі білоруських солдатів у чужій для них війні, IT-спільнота розробила сайт https://zarmy.rip , за допомогою якого можна написати або зателефонувати військовим в Білорусі та їхнім близьким.
🔺На сайті можна обрати функції: «E-mail», «SMS», «CALL», «WHATSAPP».
🔺Сайт автоматично створює білоруські контакти та тексти російською: окремо для солдатів та їхніх близьких.
❗️Увага! Поки що функція доступна лише на Android!

Белорусский солдат, остановись!
На украинской земле тебя ждет только смерть!
показать весь комментарий
23.03.2022 20:58 Ответить
Ну и .....что за этим последует ..озабоченность ?
показать весь комментарий
23.03.2022 20:59 Ответить
Решительная озабоченность, граничащая с твердой обеспокоенностью
показать весь комментарий
23.03.2022 21:02 Ответить
Тут петух ватный ,под латвийским флагом ,тебя заспамил ,я его наказал ...
показать весь комментарий
23.03.2022 21:30 Ответить
ні, тепер всі русские солдати офіційно злочинці, о та фігня, що вони захищають мирне небо на рашкою, вбиваючи людей в Україні вже не пройде.
показать весь комментарий
23.03.2022 22:30 Ответить
vatan - posidi ka ti v spame.
показать весь комментарий
23.03.2022 21:03 Ответить
Открывайте быстрее нефтяной краник Ирана.
показать весь комментарий
23.03.2022 21:00 Ответить
Є хороші новини,можливо навіть нафта з Ірану не знадобиться.
Сполучені Штати Америки перекидають ПВО Patriot у Саудівську Аравію,ця країна має великі можливості не ринку нафти.
показать весь комментарий
23.03.2022 21:13 Ответить
Іранська нафта не потрібна, країни перської затоки легко замістять усю кацапську наіту
показать весь комментарий
23.03.2022 21:26 Ответить
а ми попереджали кацапів ще в 14 році що їм давно пора вичити слова репарації та контрибуції ..
показать весь комментарий
23.03.2022 21:00 Ответить
і шо?буде "опергрупа" для затримання злочинців?!
показать весь комментарий
23.03.2022 21:02 Ответить
Гаага будет...
показать весь комментарий
23.03.2022 21:05 Ответить
Ви вірити в те що можна засудити терориста з ядерною бомбою? Чому орків не судили за війну в Грузії і Придністров'ї? За звірства в Сирії. Тільки суд лінча десь в тихому під'їзді Нью-Йорка коли дочка лаврова повертатиметься з чергового шопінгу.
показать весь комментарий
23.03.2022 21:14 Ответить
Одно не отменяет, а дополняет, другое...
показать весь комментарий
23.03.2022 21:22 Ответить
Потребность в украинском "моссаде" уже перезрела...
показать весь комментарий
23.03.2022 21:36 Ответить
дочка лаврова, кому потрібна ця курка, саме велике для неї покарання повернути її до рашки, та ще й такою, якою вона незабаром стане. Без всього. а от її батько таки злочинець.
показать весь комментарий
23.03.2022 22:31 Ответить
Як кому. лаврову вона потрібна. А її труп потрібен всім нам. В якості моральної компенсації.
показать весь комментарий
23.03.2022 22:35 Ответить
Ваші слова та Богову у вуха...
але щоб була гаага для початку цю мерзоту треба на болі бою на 0 помножити....
бо не дай Бог вийде як з Нюрнбергом....червона армія здійснювала такі звірства що не кожен ссовець б додумався до такого...
але історію пишуть переможці....
показать весь комментарий
23.03.2022 21:15 Ответить
Помножим...
показать весь комментарий
23.03.2022 21:24 Ответить
Блицкриг провалился...
"Войны ресурсов" со всем вменяемым миром им не выдержать...
Ядерный шантаж приведёт к открытой конфронтации с тем же вменяемым миром...
Когда московия говорит о "русофобии" - они льстят себе, никто их не боится, их презирают.
И этот процесс набирает силу, чем дальше тем больше...
показать весь комментарий
23.03.2022 21:32 Ответить
М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
показать весь комментарий
23.03.2022 21:03 Ответить
Это не нация, а продукт имперских амбиций московии...
Развалится эрефия - исчезнут "русские".
Вслед за "советским народом" исчезнувшим после развала сэрэсэра.
показать весь комментарий
23.03.2022 21:10 Ответить
Валли- дома...

показать весь комментарий
23.03.2022 21:03 Ответить
krasavec
показать весь комментарий
23.03.2022 21:05 Ответить
Тесть Гиркинда аннигилирован...

показать весь комментарий
23.03.2022 21:05 Ответить
tavo samovo girkina ?
показать весь комментарий
23.03.2022 21:09 Ответить
Оце поворот.

Виходить, головна мета Зеленського тепер -- перемовини з офіційно визнаним воєнним злочинцем?
показать весь комментарий
23.03.2022 21:05 Ответить
а визнати касабів *******.................. ще не час
показать весь комментарий
23.03.2022 21:05 Ответить
і що далі?
показать весь комментарий
23.03.2022 21:06 Ответить
При таких самих висновках США розхерячили війська сербів в бувшій Югославії не дивлячись на десант РФ в Белграді, а зараз давши нам гарантії безпеки за відмову від ЯО успішно всрались...
показать весь комментарий
23.03.2022 21:10 Ответить
І що це значить?
показать весь комментарий
23.03.2022 21:11 Ответить
Много что....... включая, что Зеленский спит и видит встретиться с военным преступником.
показать весь комментарий
23.03.2022 21:17 Ответить
Вы за боинг уже разобрались?
показать весь комментарий
23.03.2022 21:11 Ответить
Пішли до Києва, а дійшли до Гааги
показать весь комментарий
23.03.2022 21:12 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2022 22:01 Ответить
A tribunal nad prestupnjikami tochno budjet?
показать весь комментарий
23.03.2022 22:01 Ответить
nu podozdite vy....nachnem s preludii
показать весь комментарий
23.03.2022 22:43 Ответить
 
 