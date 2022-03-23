Действия россиян в Украине официально признаны военным преступлением, - Блинкен

Соединенные Штаты официально признали действия российских военных в Украине военным преступлением.

Об этом говорится в заявлении госдепартамента США, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я могу объявить, что на основании имеющейся у нас информации правительство США считает, что российские войска совершили военные преступления в Украине", - заявил Блинкен.

По его словам, это основывается на тщательном анализе доступной информации из государственных и разведывательных источников.

"Правительство США будет продолжать отслеживать сообщения о военных преступлениях и делиться собранной нами информацией с союзниками, партнерами и международными учреждениями и организациями при необходимости. Мы стремимся добиться ответственности, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование", - говорится в сообщении.

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