Дії росіян в Україні офіційно визнано воєнним злочином, - Блінкен
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Сполучені Штати офіційно визнали дії російських військових в Україні воєнним злочином.
Про це йдеться в заяві держдепартаменту США, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я можу оголосити, що на підставі наявної у нас інформації уряд США вважає, що російські війська вчинили воєнні злочини в Україні", - заявив Блінкен.
За його словами, це ґрунтується на ретельному аналізі доступної інформації з державних та розвідувальних джерел.
"Уряд США продовжуватиме відслідковувати повідомлення про військові злочини та ділитися зібраною нами інформацією з союзниками, партнерами та міжнародними установами та організаціями, за потреби. Ми прагнемо добитися відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, включно з кримінальним переслідуванням", - йдеться в повідомленні.
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Белорусский солдат, остановись!
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Сполучені Штати Америки перекидають ПВО Patriot у Саудівську Аравію,ця країна має великі можливості не ринку нафти.
але щоб була гаага для початку цю мерзоту треба на болі бою на 0 помножити....
бо не дай Бог вийде як з Нюрнбергом....червона армія здійснювала такі звірства що не кожен ссовець б додумався до такого...
але історію пишуть переможці....
"Войны ресурсов" со всем вменяемым миром им не выдержать...
Ядерный шантаж приведёт к открытой конфронтации с тем же вменяемым миром...
Когда московия говорит о "русофобии" - они льстят себе, никто их не боится, их презирают.
И этот процесс набирает силу, чем дальше тем больше...
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
Развалится эрефия - исчезнут "русские".
Вслед за "советским народом" исчезнувшим после развала сэрэсэра.
Виходить, головна мета Зеленського тепер -- перемовини з офіційно визнаним воєнним злочинцем?