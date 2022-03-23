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Дії росіян в Україні офіційно визнано воєнним злочином, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

блінкен

Сполучені Штати офіційно визнали дії російських військових в Україні воєнним злочином.

Про це йдеться в заяві держдепартаменту США, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я можу оголосити, що на підставі наявної у нас інформації уряд США вважає, що російські війська вчинили воєнні злочини в Україні", - заявив Блінкен.

За його словами, це ґрунтується на ретельному аналізі доступної інформації з державних та розвідувальних джерел.

"Уряд США продовжуватиме відслідковувати повідомлення про військові злочини та ділитися зібраною нами інформацією з союзниками, партнерами та міжнародними установами та організаціями, за потреби. Ми прагнемо добитися відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, включно з кримінальним переслідуванням", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росія має негайно припинити агресію проти України, ця війна не повинна була починатися, - представник Туреччини при ООН

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Валли- дома...

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23.03.2022 21:03
+20
а ми попереджали кацапів ще в 14 році що їм давно пора вичити слова репарації та контрибуції ..
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23.03.2022 21:00
+17
Тесть Гиркинда аннигилирован...

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23.03.2022 21:05
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білорусів - так само

🔺Аби запобігти участі білоруських солдатів у чужій для них війні, IT-спільнота розробила сайт https://zarmy.rip , за допомогою якого можна написати або зателефонувати військовим в Білорусі та їхнім близьким.
🔺На сайті можна обрати функції: «E-mail», «SMS», «CALL», «WHATSAPP».
🔺Сайт автоматично створює білоруські контакти та тексти російською: окремо для солдатів та їхніх близьких.
❗️Увага! Поки що функція доступна лише на Android!

Белорусский солдат, остановись!
На украинской земле тебя ждет только смерть!
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23.03.2022 20:58 Відповісти
Ну и .....что за этим последует ..озабоченность ?
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23.03.2022 20:59 Відповісти
Решительная озабоченность, граничащая с твердой обеспокоенностью
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23.03.2022 21:02 Відповісти
Тут петух ватный ,под латвийским флагом ,тебя заспамил ,я его наказал ...
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23.03.2022 21:30 Відповісти
ні, тепер всі русские солдати офіційно злочинці, о та фігня, що вони захищають мирне небо на рашкою, вбиваючи людей в Україні вже не пройде.
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23.03.2022 22:30 Відповісти
vatan - posidi ka ti v spame.
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23.03.2022 21:03 Відповісти
Открывайте быстрее нефтяной краник Ирана.
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23.03.2022 21:00 Відповісти
Є хороші новини,можливо навіть нафта з Ірану не знадобиться.
Сполучені Штати Америки перекидають ПВО Patriot у Саудівську Аравію,ця країна має великі можливості не ринку нафти.
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23.03.2022 21:13 Відповісти
Іранська нафта не потрібна, країни перської затоки легко замістять усю кацапську наіту
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23.03.2022 21:26 Відповісти
а ми попереджали кацапів ще в 14 році що їм давно пора вичити слова репарації та контрибуції ..
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23.03.2022 21:00 Відповісти
і шо?буде "опергрупа" для затримання злочинців?!
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23.03.2022 21:02 Відповісти
Гаага будет...
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23.03.2022 21:05 Відповісти
Ви вірити в те що можна засудити терориста з ядерною бомбою? Чому орків не судили за війну в Грузії і Придністров'ї? За звірства в Сирії. Тільки суд лінча десь в тихому під'їзді Нью-Йорка коли дочка лаврова повертатиметься з чергового шопінгу.
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23.03.2022 21:14 Відповісти
Одно не отменяет, а дополняет, другое...
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23.03.2022 21:22 Відповісти
Потребность в украинском "моссаде" уже перезрела...
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23.03.2022 21:36 Відповісти
дочка лаврова, кому потрібна ця курка, саме велике для неї покарання повернути її до рашки, та ще й такою, якою вона незабаром стане. Без всього. а от її батько таки злочинець.
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23.03.2022 22:31 Відповісти
Як кому. лаврову вона потрібна. А її труп потрібен всім нам. В якості моральної компенсації.
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23.03.2022 22:35 Відповісти
Ваші слова та Богову у вуха...
але щоб була гаага для початку цю мерзоту треба на болі бою на 0 помножити....
бо не дай Бог вийде як з Нюрнбергом....червона армія здійснювала такі звірства що не кожен ссовець б додумався до такого...
але історію пишуть переможці....
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23.03.2022 21:15 Відповісти
Помножим...
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23.03.2022 21:24 Відповісти
Блицкриг провалился...
"Войны ресурсов" со всем вменяемым миром им не выдержать...
Ядерный шантаж приведёт к открытой конфронтации с тем же вменяемым миром...
Когда московия говорит о "русофобии" - они льстят себе, никто их не боится, их презирают.
И этот процесс набирает силу, чем дальше тем больше...
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23.03.2022 21:32 Відповісти
М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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23.03.2022 21:03 Відповісти
Это не нация, а продукт имперских амбиций московии...
Развалится эрефия - исчезнут "русские".
Вслед за "советским народом" исчезнувшим после развала сэрэсэра.
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23.03.2022 21:10 Відповісти
Валли- дома...

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23.03.2022 21:03 Відповісти
krasavec
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23.03.2022 21:05 Відповісти
Тесть Гиркинда аннигилирован...

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23.03.2022 21:05 Відповісти
tavo samovo girkina ?
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23.03.2022 21:09 Відповісти
Оце поворот.

Виходить, головна мета Зеленського тепер -- перемовини з офіційно визнаним воєнним злочинцем?
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23.03.2022 21:05 Відповісти
а визнати касабів *******.................. ще не час
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23.03.2022 21:05 Відповісти
і що далі?
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23.03.2022 21:06 Відповісти
При таких самих висновках США розхерячили війська сербів в бувшій Югославії не дивлячись на десант РФ в Белграді, а зараз давши нам гарантії безпеки за відмову від ЯО успішно всрались...
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23.03.2022 21:10 Відповісти
І що це значить?
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23.03.2022 21:11 Відповісти
Много что....... включая, что Зеленский спит и видит встретиться с военным преступником.
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23.03.2022 21:17 Відповісти
Вы за боинг уже разобрались?
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23.03.2022 21:11 Відповісти
Пішли до Києва, а дійшли до Гааги
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23.03.2022 21:12 Відповісти
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23.03.2022 22:01 Відповісти
A tribunal nad prestupnjikami tochno budjet?
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23.03.2022 22:01 Відповісти
nu podozdite vy....nachnem s preludii
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23.03.2022 22:43 Відповісти
 
 