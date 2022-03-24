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Новости Война в Украине Война
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G7 (714) война (46847) Зеленский (16555) НАТО (8940) саммит (1032) Евросоюз (15883)

Ждем серьезных шагов от НАТО, ЕС и "Большой семерки", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский ожидает, что на саммитах ЕС, НАТО и G7 поддержат Украину.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"24 марта в Брюсселе состоятся сразу три важных саммита. Важные для безопасности каждого из нас. Саммит НАТО, саммит Евросоюза, саммит "Большой семерки". Я уверен, люди продемонстрируют, как они нас поддерживают, но поддержать свободу должны и политики. Все они. Они должны поддержать борьбу за жизнь. Мы ждем серьезных шагов от НАТО, ЕС, Большой семерки. Мы знаем, что россияне уже начали лоббировать свои интересы. И это интересы войны. Мы знаем, что они работают с некоторыми партнерами. Мы знаем, что они хотят погасить эту тему, тему борьбы против войны. Но погасить нужно войну. На этих трех саммитах будет наша крепкая позиция. На этих трех саммитах мы увидим, кто друг, кто партнер, а кто продался и предал", - подчеркнул президент.

"Украинское небо так и не сделали безопасным от российских ракет и авиабомб. Мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие. Мы так и не получили танки, противокорабельные средства. Российские войска все еще могут убивать тысячи наших людей, разрушать наши города. Просто потому что оккупантов очень много, просто потому, что Россия десятилетиями готовилась к этой позорной войне.

Мы просили закрыть наше небо и мы просили, чтобы помощь НАТО для Украины была действенной и без ограничений. Любая поддержка оружием, в котором мы нуждаемся. Мы просили, чтобы Альянс заявил, что всесторонне будет помогать Украине эту войну. ...Увидим 24 марта", - подытожил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ отбросили российских оккупантов на 25-35 км восточнее Киева, - Пентагон
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Топ комментарии
+15
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24.03.2022 00:44
+14
Що цей Вова хоче побачити? Типу НАТО - фє? А може сам Вова - фє?
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24.03.2022 00:48
+9
пане Зеленський, насправді і ЄС, і НАТО, і G7 (як говорив один з найвидатніших лідерів **********) "...вам ничего не должен..." Ви хоч іноді про це згадуйте!
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24.03.2022 01:20
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24.03.2022 00:44 Ответить
Ну, це трохи перебільшення. Турція досить своєрідний член НАТО.
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24.03.2022 01:03 Ответить
Що цей Вова хоче побачити? Типу НАТО - фє? А може сам Вова - фє?
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24.03.2022 00:48 Ответить
Українське небо так і не зробили безпечним від російських ракет і авіабомб. Ми так і не отримали літаки і ******* протиракетну зброю. Ми так і не отримали танки, протикорабельні засоби.

але ж ми отримали замість всього цього ДОРОГИ й НАПІВРОЗВАЛЕНУ АРМІЮ !!!

Байден, дай ружжо !!!
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24.03.2022 01:37 Ответить
остановите это словесный понос - ну сил нету слушать каждый час этого зе-спамера !
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24.03.2022 03:44 Ответить
не слухай а йди боронити Україну спермовоїн
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24.03.2022 09:04 Ответить
буков много...
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24.03.2022 00:50 Ответить
ну там где то половина правда,сильно запустили гансы свой бундесвер,французы же отнюдь не таке небоеспособные,те же голландцы,бельгийцы и датчане имеют очень даже приличную авиацию,но в плане сухопутных армий там реально довольно все минорненько,не сказать шо жопа,все таки что то они тратят на оборону,но реально,форпостами обороны нато на востоке есть Польша и Турция,именно их вкупе 300! ф16 сильно отрезвляют русню
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24.03.2022 00:59 Ответить
яке нам діло до них до всіх ?

Польска концепція оборони: можливість самостійно !!!! витримати агресію рашки.
вот тому вони не жаліли грошей на оборону, купили (самі купили !!!) Патріоти, Ф-16, Абрамси...

то хто нам доктор ? НАТО ?

на НАТО надейся, и сам не плошай !
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24.03.2022 01:41 Ответить
поляки тоже херней маются,вместо унификации танкового парка еще решили кинуть себе якорь в виде совсем другого во всем абрамса,если уже его брать как основной танк,то брать с расчетом что он сменит не только т72 а и леопарды тоже,а леопарды скинуть соседям по нато,а на выручку взять еще абрамсов и джавелинов,ну или стугн) а вот по авиации люто согласен,не пожлобились купили ф-ки а счас у них уже на мази контракт на ф35 и петриоты,и срать они хотели на рашку с высокой колокольни
ну а мы ... а что мы у нас на 19й год бюджет мин обороны 117 млрд грн,это 4 млрд дол...
и на тот момент все выглядело логично,модернизация имющихся бортов,востановление и модернизация максимального количества зрк.и развитие РАКЕТНОЙ программы,никаких корветов и катеров никто строить и не собирался,ибо ***** они упали в ближней перспективе,потому и нептун в первую очередь наземный пилили,ольху простую и повышенной дальности,сапсан потихоньку двигался,и тут **** нам внезапно понадобился флот и ***** гора дорог и мостов,не новое пво не новые самолеты,а мосты дороги и ***** не нужный сейчас флот,***** как же у меня горит просто пылает из-за этих "решений" "молодых проффесионалив"
и пусть кто скажет что это ***** не диверсия
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24.03.2022 02:21 Ответить
что-то никто не хвастается, как и кто убирал мины с проходов на Крым и вынимал годами лежащую взрывчатку в мостах перешейка?? ерефовские медальки за это дело кто получил??
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24.03.2022 10:16 Ответить
У нас только один политический видер давал команды - не стрелять, отойти от линии фронта ,запретить снайперам работать ..... - потому шо шёл поиск мира в глазах дьявола - нашёл, *****.
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24.03.2022 11:36 Ответить
ну думаю дерьмаку уже присвоили очередное звание в фсб.внеочереди...
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24.03.2022 19:47 Ответить
"на НАТО надейся, и сам не плошай !"

НАТО, грубо кажучи, віртуальна структура. У сенсі що організація як така немає а ні армії а ні зброї.
Матеріальна/фізична складова (жива сила, озброєння) є власністю держав-партнерів, об'єднаних у мілітарних питаннях під егідою НАТО. Функція НАТО є комунікація і координація дій армій держав-учасників НАТО.
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24.03.2022 07:08 Ответить
> Немцам в спину ударят русскоязычные иммигранты

Камон, сколько там тех рашкованских мигрантов, чтобы они прям "в спину ударили". В лучшем случае будут роптать и тихо ждать с цвятами.
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24.03.2022 01:04 Ответить
что тебя никто не читает, пацанчик...
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24.03.2022 00:52 Ответить
і накой хрєн я кожен вечір читаю цю хрєнь ?

щоб потім не спати ?
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24.03.2022 00:53 Ответить
Аналогічно
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24.03.2022 01:10 Ответить
подивіться що у нього за якісь декілька годин вже півтори тисячі лайкаючих відгуків !!!
мабуть цілий батальон ботів строчить

всі аж слиною захлинаються....
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24.03.2022 01:55 Ответить
За яким? Парєбріком? Чи натівським? Шо там у кулуарах бункерних кажуть кагебешники?
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24.03.2022 01:13 Ответить
Це ж ваше бункерне ***** такі вибрики ********, та годує свій охлос такими фейками. У Києві Презедент, не жени хвилю.
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24.03.2022 01:41 Ответить
від солдата тінь є, а у нього як у вурдалака тіні немає !!!
може тому по ночах вилазить ?

щось мені зле від всього цього....
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24.03.2022 01:52 Ответить
Але відео точно знято не в урядовому кварталі, це студійна зйомка.
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24.03.2022 08:05 Ответить
от що написав єрмак------''Я пишу ці звернення зі сховища в столиці поруч із Президентом Володимиром Зеленським''--
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24.03.2022 10:15 Ответить
І що?
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24.03.2022 10:46 Ответить
Дивно що монтаж зроблений так примітивно.
Досить того що освітлюється "вєлічайший" а тінь від бійця позаду нього падає у бік цього самого "вєлічайшего".
Щодо локації, то може бути і у Київі але десь у бункері, з зеленою ганчіркою на стіні позаду нього.
Та справа навіть не у тім.
Питання - навіщо взагалі цю фейкову постановку робити?
Спроба зімітувати хоробрість, "ось я тут з вами на вулиці і ракет не лякаюсь"?
Навіщо? Ту пургу що типове несе міг нести і сидячи за столом поруч з прапорами.
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24.03.2022 06:52 Ответить
пане Зеленський, насправді і ЄС, і НАТО, і G7 (як говорив один з найвидатніших лідерів **********) "...вам ничего не должен..." Ви хоч іноді про це згадуйте!
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24.03.2022 01:20 Ответить
він ще у тому ніжному віці, коли йому должни "парахода з матросами"
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24.03.2022 02:00 Ответить
ніт !
хай краще він одержить Нобеля і стане генсеком ООН - ото там йому і місце !

а у нас хай Залужний займається обороною,
а Кулеба - переговорами

от тоді й переможемо !
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24.03.2022 01:58 Ответить
А Зеркаль международньІми судами.
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24.03.2022 10:50 Ответить
Бубочка опять требует Снять Санкции с Абрамовича?
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24.03.2022 01:29 Ответить
Досі незрозуміло чого ми чекаємо від оборонного альянсу на який ніхто не нападав? Окремі держави США та Великобританія, що підписували обіцянки в Будапешті, так - мають діяти, а до чого тут НАТО? Закрити небо? З якого ражна НАТО винно це робити? Це як ходити до председника гаражного кооперативу де ви хочети купити гараж та прохати щоб сторож за вашою автівкою доглядав доки ви там грошей на гараж назбираєте
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24.03.2022 01:33 Ответить
Президент Володимир Зеленський попросив Джо Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича. Джерело: https://censor.net/ua/n3328025
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24.03.2022 02:47 Ответить
Ну да, не сказал "жму руку, обнимаю!", значит плохой
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24.03.2022 05:40 Ответить
Угомонись вже! Напиши ще про ліпецьку фабрику, дурне!
Досить того що зеля три роки намагався заглянути у очко путлєру і повністю проіпав оборонку!!!!
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24.03.2022 08:07 Ответить
А що НАТО вже хороше?
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24.03.2022 07:26 Ответить
А що НАТО вже хороше?
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24.03.2022 07:27 Ответить
Байден,чому ми досі не в НАТО?!
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24.03.2022 08:29 Ответить
Доки Зеленський буде боротися, вибивати з западу зброю та підтримку санкціями, український народ буде його підтримувати. Але від Ермаків/Арестовичей треба йому позбавлятися. Ці нео-радянські діячи, тягнуть Зелю до ганьби
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24.03.2022 09:03 Ответить
Царь у нас хороший ! Це бояри -зрадники.
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24.03.2022 12:26 Ответить
Це він про те щоб зняти санкції з куйловского холуя абрамовича??
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24.03.2022 09:31 Ответить
Солнышко наше ,президент мы верим в твои решения,@
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24.03.2022 09:42 Ответить
У него их не было и нет...
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24.03.2022 10:27 Ответить
скажите немцам и чехам что у них на складах стоит советская техника почти новая, пусть нам дадут или продадут
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24.03.2022 09:43 Ответить
Ми так і не отримали танки, протикорабельні засоби

Про танки взагалі вперше чую, ну а про те як Банкова поховала усі українські протикорабельні проекти не знає лише лінивий
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24.03.2022 10:44 Ответить
ой дурак.... а наличие тех самых "дрг" прямо на банковой тебя не смущает,ну ладно варись дальше в своем всепрощающем угаре,не всех ******* ковид забрал,через переброску денег с ковидного фонда на крадивныцтво,вижу на тебя все таки хватило лекарств...
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24.03.2022 19:53 Ответить
Посли великої сімки чекали коли Зеля з керівником САП роздуплиться півроку. А хура і нині там! Так пусть почекає.
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24.03.2022 12:20 Ответить
Щось Бубочка дуже агресивний щодо НАТО. Мабудь вважає себе дуже крутим бо його якісь йолопи подали його на шнобєлевську премію.
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24.03.2022 13:12 Ответить
да вообще как то дофига дерзкая бубачка стала,еще возомнит себя великим политиком и полководцем...
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24.03.2022 19:54 Ответить
 
 