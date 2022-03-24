Ждем серьезных шагов от НАТО, ЕС и "Большой семерки", - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский ожидает, что на саммитах ЕС, НАТО и G7 поддержат Украину.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"24 марта в Брюсселе состоятся сразу три важных саммита. Важные для безопасности каждого из нас. Саммит НАТО, саммит Евросоюза, саммит "Большой семерки". Я уверен, люди продемонстрируют, как они нас поддерживают, но поддержать свободу должны и политики. Все они. Они должны поддержать борьбу за жизнь. Мы ждем серьезных шагов от НАТО, ЕС, Большой семерки. Мы знаем, что россияне уже начали лоббировать свои интересы. И это интересы войны. Мы знаем, что они работают с некоторыми партнерами. Мы знаем, что они хотят погасить эту тему, тему борьбы против войны. Но погасить нужно войну. На этих трех саммитах будет наша крепкая позиция. На этих трех саммитах мы увидим, кто друг, кто партнер, а кто продался и предал", - подчеркнул президент.
"Украинское небо так и не сделали безопасным от российских ракет и авиабомб. Мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие. Мы так и не получили танки, противокорабельные средства. Российские войска все еще могут убивать тысячи наших людей, разрушать наши города. Просто потому что оккупантов очень много, просто потому, что Россия десятилетиями готовилась к этой позорной войне.
Мы просили закрыть наше небо и мы просили, чтобы помощь НАТО для Украины была действенной и без ограничений. Любая поддержка оружием, в котором мы нуждаемся. Мы просили, чтобы Альянс заявил, что всесторонне будет помогать Украине эту войну. ...Увидим 24 марта", - подытожил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
але ж ми отримали замість всього цього ДОРОГИ й НАПІВРОЗВАЛЕНУ АРМІЮ !!!
Байден, дай ружжо !!!
Польска концепція оборони: можливість самостійно !!!! витримати агресію рашки.
вот тому вони не жаліли грошей на оборону, купили (самі купили !!!) Патріоти, Ф-16, Абрамси...
то хто нам доктор ? НАТО ?
на НАТО надейся, и сам не плошай !
ну а мы ... а что мы у нас на 19й год бюджет мин обороны 117 млрд грн,это 4 млрд дол...
и на тот момент все выглядело логично,модернизация имющихся бортов,востановление и модернизация максимального количества зрк.и развитие РАКЕТНОЙ программы,никаких корветов и катеров никто строить и не собирался,ибо ***** они упали в ближней перспективе,потому и нептун в первую очередь наземный пилили,ольху простую и повышенной дальности,сапсан потихоньку двигался,и тут **** нам внезапно понадобился флот и ***** гора дорог и мостов,не новое пво не новые самолеты,а мосты дороги и ***** не нужный сейчас флот,***** как же у меня горит просто пылает из-за этих "решений" "молодых проффесионалив"
и пусть кто скажет что это ***** не диверсия
НАТО, грубо кажучи, віртуальна структура. У сенсі що організація як така немає а ні армії а ні зброї.
Матеріальна/фізична складова (жива сила, озброєння) є власністю держав-партнерів, об'єднаних у мілітарних питаннях під егідою НАТО. Функція НАТО є комунікація і координація дій армій держав-учасників НАТО.
Камон, сколько там тех рашкованских мигрантов, чтобы они прям "в спину ударили". В лучшем случае будут роптать и тихо ждать с цвятами.
щоб потім не спати ?
мабуть цілий батальон ботів строчить
всі аж слиною захлинаються....
може тому по ночах вилазить ?
щось мені зле від всього цього....
Досить того що освітлюється "вєлічайший" а тінь від бійця позаду нього падає у бік цього самого "вєлічайшего".
Щодо локації, то може бути і у Київі але десь у бункері, з зеленою ганчіркою на стіні позаду нього.
Та справа навіть не у тім.
Питання - навіщо взагалі цю фейкову постановку робити?
Спроба зімітувати хоробрість, "ось я тут з вами на вулиці і ракет не лякаюсь"?
Навіщо? Ту пургу що типове несе міг нести і сидячи за столом поруч з прапорами.
хай краще він одержить Нобеля і стане генсеком ООН - ото там йому і місце !
а у нас хай Залужний займається обороною,
а Кулеба - переговорами
от тоді й переможемо !
Досить того що зеля три роки намагався заглянути у очко путлєру і повністю проіпав оборонку!!!!
Про танки взагалі вперше чую, ну а про те як Банкова поховала усі українські протикорабельні проекти не знає лише лінивий