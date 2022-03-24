Чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС та "Великої сімки", - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський очікує, що на самітах ЄС, НАТО та G7 підтримають Україну.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"24 березня в Брюсселі відбудуться одразу три важливих саміти. Важливих для безпеки кожного з нас. Саміт НАТО, саміт Євросоюзу, саміт "Великої сімки". Я впевнений, люди продемонструють, як вони нас підтримують, але підтримати свободу повинні й політики. Усі вони. Вони повинні підтримати боротьбу за життя. Ми чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС, Великої сімки. Ми знаємо, що росіяни почали вже лобіювати свої інтереси. І це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють з деякими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему, тему боротьби проти війни. Але загасити потрібно війну. На цих трьох самітах буде наша міцна позиція. На цих трьох самітах ми побачимо, хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив", - наголосив президент.
"Українське небо так і не зробили безпечним від російських ракет і авіабомб. Ми так і не отримали літаки і сучасну протиракетну зброю. Ми так і не отримали танки, протикорабельні засоби. Російські війська все ще можуть вбивати тисячі наших людей, руйнувати наші міста. Просто тому що окупантів дуже багато. Просто тому що Росія десятиліттями готувалась до цієї ганебної війни.
Ми просили закрити наше небо і ми просили, щоб допомога від НАТО для України була дієвою і без обмежень. Будь-яка підтримка зброєю, якої ми потребуємо. Ми просили, щоб Альянс заявив, що буде всебічно допомагати Україні цю війну. ... Побачимо 24 березня", - підсумував глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
але ж ми отримали замість всього цього ДОРОГИ й НАПІВРОЗВАЛЕНУ АРМІЮ !!!
Байден, дай ружжо !!!
Польска концепція оборони: можливість самостійно !!!! витримати агресію рашки.
вот тому вони не жаліли грошей на оборону, купили (самі купили !!!) Патріоти, Ф-16, Абрамси...
то хто нам доктор ? НАТО ?
на НАТО надейся, и сам не плошай !
ну а мы ... а что мы у нас на 19й год бюджет мин обороны 117 млрд грн,это 4 млрд дол...
и на тот момент все выглядело логично,модернизация имющихся бортов,востановление и модернизация максимального количества зрк.и развитие РАКЕТНОЙ программы,никаких корветов и катеров никто строить и не собирался,ибо ***** они упали в ближней перспективе,потому и нептун в первую очередь наземный пилили,ольху простую и повышенной дальности,сапсан потихоньку двигался,и тут **** нам внезапно понадобился флот и ***** гора дорог и мостов,не новое пво не новые самолеты,а мосты дороги и ***** не нужный сейчас флот,***** как же у меня горит просто пылает из-за этих "решений" "молодых проффесионалив"
и пусть кто скажет что это ***** не диверсия
НАТО, грубо кажучи, віртуальна структура. У сенсі що організація як така немає а ні армії а ні зброї.
Матеріальна/фізична складова (жива сила, озброєння) є власністю держав-партнерів, об'єднаних у мілітарних питаннях під егідою НАТО. Функція НАТО є комунікація і координація дій армій держав-учасників НАТО.
Камон, сколько там тех рашкованских мигрантов, чтобы они прям "в спину ударили". В лучшем случае будут роптать и тихо ждать с цвятами.
щоб потім не спати ?
мабуть цілий батальон ботів строчить
всі аж слиною захлинаються....
може тому по ночах вилазить ?
щось мені зле від всього цього....
Досить того що освітлюється "вєлічайший" а тінь від бійця позаду нього падає у бік цього самого "вєлічайшего".
Щодо локації, то може бути і у Київі але десь у бункері, з зеленою ганчіркою на стіні позаду нього.
Та справа навіть не у тім.
Питання - навіщо взагалі цю фейкову постановку робити?
Спроба зімітувати хоробрість, "ось я тут з вами на вулиці і ракет не лякаюсь"?
Навіщо? Ту пургу що типове несе міг нести і сидячи за столом поруч з прапорами.
хай краще він одержить Нобеля і стане генсеком ООН - ото там йому і місце !
а у нас хай Залужний займається обороною,
а Кулеба - переговорами
от тоді й переможемо !
Досить того що зеля три роки намагався заглянути у очко путлєру і повністю проіпав оборонку!!!!
Про танки взагалі вперше чую, ну а про те як Банкова поховала усі українські протикорабельні проекти не знає лише лінивий