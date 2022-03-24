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Чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС та "Великої сімки", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує, що на самітах ЄС, НАТО та G7 підтримають Україну.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"24 березня в Брюсселі відбудуться одразу три важливих саміти. Важливих для безпеки кожного з нас. Саміт НАТО, саміт Євросоюзу, саміт "Великої сімки". Я впевнений, люди продемонструють, як вони нас підтримують, але підтримати свободу повинні й політики. Усі вони. Вони повинні підтримати боротьбу за життя. Ми чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС, Великої сімки. Ми знаємо, що росіяни почали вже лобіювати свої інтереси. І це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють з деякими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему, тему боротьби проти війни. Але загасити потрібно війну. На цих трьох самітах буде наша міцна позиція. На цих трьох самітах ми побачимо, хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив", - наголосив президент.

"Українське небо так і не зробили безпечним від російських ракет і авіабомб. Ми так і не отримали літаки і сучасну протиракетну зброю. Ми так і не отримали танки, протикорабельні засоби. Російські війська все ще можуть вбивати тисячі наших людей, руйнувати наші міста. Просто тому що окупантів дуже багато. Просто тому що Росія десятиліттями готувалась до цієї ганебної війни.

Ми просили закрити наше небо і ми просили, щоб допомога від НАТО для України була дієвою і без обмежень. Будь-яка підтримка зброєю, якої ми потребуємо. Ми просили, щоб Альянс заявив, що буде всебічно допомагати Україні цю війну. ... Побачимо 24 березня", - підсумував глава держави.

Також читайте: Зеленський - громадянам Росії: Розповідайте правду про війну, рятуйте своїх синів

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
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24.03.2022 00:44
+14
Що цей Вова хоче побачити? Типу НАТО - фє? А може сам Вова - фє?
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24.03.2022 00:48
+9
пане Зеленський, насправді і ЄС, і НАТО, і G7 (як говорив один з найвидатніших лідерів **********) "...вам ничего не должен..." Ви хоч іноді про це згадуйте!
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24.03.2022 01:20
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24.03.2022 00:44 Відповісти
Ну, це трохи перебільшення. Турція досить своєрідний член НАТО.
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24.03.2022 01:03 Відповісти
Що цей Вова хоче побачити? Типу НАТО - фє? А може сам Вова - фє?
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24.03.2022 00:48 Відповісти
Українське небо так і не зробили безпечним від російських ракет і авіабомб. Ми так і не отримали літаки і ******* протиракетну зброю. Ми так і не отримали танки, протикорабельні засоби.

але ж ми отримали замість всього цього ДОРОГИ й НАПІВРОЗВАЛЕНУ АРМІЮ !!!

Байден, дай ружжо !!!
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24.03.2022 01:37 Відповісти
остановите это словесный понос - ну сил нету слушать каждый час этого зе-спамера !
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24.03.2022 03:44 Відповісти
не слухай а йди боронити Україну спермовоїн
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24.03.2022 09:04 Відповісти
буков много...
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24.03.2022 00:50 Відповісти
ну там где то половина правда,сильно запустили гансы свой бундесвер,французы же отнюдь не таке небоеспособные,те же голландцы,бельгийцы и датчане имеют очень даже приличную авиацию,но в плане сухопутных армий там реально довольно все минорненько,не сказать шо жопа,все таки что то они тратят на оборону,но реально,форпостами обороны нато на востоке есть Польша и Турция,именно их вкупе 300! ф16 сильно отрезвляют русню
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24.03.2022 00:59 Відповісти
яке нам діло до них до всіх ?

Польска концепція оборони: можливість самостійно !!!! витримати агресію рашки.
вот тому вони не жаліли грошей на оборону, купили (самі купили !!!) Патріоти, Ф-16, Абрамси...

то хто нам доктор ? НАТО ?

на НАТО надейся, и сам не плошай !
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24.03.2022 01:41 Відповісти
поляки тоже херней маются,вместо унификации танкового парка еще решили кинуть себе якорь в виде совсем другого во всем абрамса,если уже его брать как основной танк,то брать с расчетом что он сменит не только т72 а и леопарды тоже,а леопарды скинуть соседям по нато,а на выручку взять еще абрамсов и джавелинов,ну или стугн) а вот по авиации люто согласен,не пожлобились купили ф-ки а счас у них уже на мази контракт на ф35 и петриоты,и срать они хотели на рашку с высокой колокольни
ну а мы ... а что мы у нас на 19й год бюджет мин обороны 117 млрд грн,это 4 млрд дол...
и на тот момент все выглядело логично,модернизация имющихся бортов,востановление и модернизация максимального количества зрк.и развитие РАКЕТНОЙ программы,никаких корветов и катеров никто строить и не собирался,ибо ***** они упали в ближней перспективе,потому и нептун в первую очередь наземный пилили,ольху простую и повышенной дальности,сапсан потихоньку двигался,и тут **** нам внезапно понадобился флот и ***** гора дорог и мостов,не новое пво не новые самолеты,а мосты дороги и ***** не нужный сейчас флот,***** как же у меня горит просто пылает из-за этих "решений" "молодых проффесионалив"
и пусть кто скажет что это ***** не диверсия
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24.03.2022 02:21 Відповісти
что-то никто не хвастается, как и кто убирал мины с проходов на Крым и вынимал годами лежащую взрывчатку в мостах перешейка?? ерефовские медальки за это дело кто получил??
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24.03.2022 10:16 Відповісти
У нас только один политический видер давал команды - не стрелять, отойти от линии фронта ,запретить снайперам работать ..... - потому шо шёл поиск мира в глазах дьявола - нашёл, *****.
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24.03.2022 11:36 Відповісти
ну думаю дерьмаку уже присвоили очередное звание в фсб.внеочереди...
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24.03.2022 19:47 Відповісти
"на НАТО надейся, и сам не плошай !"

НАТО, грубо кажучи, віртуальна структура. У сенсі що організація як така немає а ні армії а ні зброї.
Матеріальна/фізична складова (жива сила, озброєння) є власністю держав-партнерів, об'єднаних у мілітарних питаннях під егідою НАТО. Функція НАТО є комунікація і координація дій армій держав-учасників НАТО.
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24.03.2022 07:08 Відповісти
> Немцам в спину ударят русскоязычные иммигранты

Камон, сколько там тех рашкованских мигрантов, чтобы они прям "в спину ударили". В лучшем случае будут роптать и тихо ждать с цвятами.
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24.03.2022 01:04 Відповісти
что тебя никто не читает, пацанчик...
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24.03.2022 00:52 Відповісти
і накой хрєн я кожен вечір читаю цю хрєнь ?

щоб потім не спати ?
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24.03.2022 00:53 Відповісти
Аналогічно
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24.03.2022 01:10 Відповісти
подивіться що у нього за якісь декілька годин вже півтори тисячі лайкаючих відгуків !!!
мабуть цілий батальон ботів строчить

всі аж слиною захлинаються....
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24.03.2022 01:55 Відповісти
За яким? Парєбріком? Чи натівським? Шо там у кулуарах бункерних кажуть кагебешники?
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24.03.2022 01:13 Відповісти
Це ж ваше бункерне ***** такі вибрики ********, та годує свій охлос такими фейками. У Києві Презедент, не жени хвилю.
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24.03.2022 01:41 Відповісти
від солдата тінь є, а у нього як у вурдалака тіні немає !!!
може тому по ночах вилазить ?

щось мені зле від всього цього....
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24.03.2022 01:52 Відповісти
Але відео точно знято не в урядовому кварталі, це студійна зйомка.
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24.03.2022 08:05 Відповісти
от що написав єрмак------''Я пишу ці звернення зі сховища в столиці поруч із Президентом Володимиром Зеленським''--
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24.03.2022 10:15 Відповісти
І що?
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24.03.2022 10:46 Відповісти
Дивно що монтаж зроблений так примітивно.
Досить того що освітлюється "вєлічайший" а тінь від бійця позаду нього падає у бік цього самого "вєлічайшего".
Щодо локації, то може бути і у Київі але десь у бункері, з зеленою ганчіркою на стіні позаду нього.
Та справа навіть не у тім.
Питання - навіщо взагалі цю фейкову постановку робити?
Спроба зімітувати хоробрість, "ось я тут з вами на вулиці і ракет не лякаюсь"?
Навіщо? Ту пургу що типове несе міг нести і сидячи за столом поруч з прапорами.
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24.03.2022 06:52 Відповісти
пане Зеленський, насправді і ЄС, і НАТО, і G7 (як говорив один з найвидатніших лідерів **********) "...вам ничего не должен..." Ви хоч іноді про це згадуйте!
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24.03.2022 01:20 Відповісти
він ще у тому ніжному віці, коли йому должни "парахода з матросами"
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24.03.2022 02:00 Відповісти
ніт !
хай краще він одержить Нобеля і стане генсеком ООН - ото там йому і місце !

а у нас хай Залужний займається обороною,
а Кулеба - переговорами

от тоді й переможемо !
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24.03.2022 01:58 Відповісти
А Зеркаль международньІми судами.
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24.03.2022 10:50 Відповісти
Бубочка опять требует Снять Санкции с Абрамовича?
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24.03.2022 01:29 Відповісти
Досі незрозуміло чого ми чекаємо від оборонного альянсу на який ніхто не нападав? Окремі держави США та Великобританія, що підписували обіцянки в Будапешті, так - мають діяти, а до чого тут НАТО? Закрити небо? З якого ражна НАТО винно це робити? Це як ходити до председника гаражного кооперативу де ви хочети купити гараж та прохати щоб сторож за вашою автівкою доглядав доки ви там грошей на гараж назбираєте
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24.03.2022 01:33 Відповісти
Президент Володимир Зеленський попросив Джо Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича. Джерело: https://censor.net/ua/n3328025
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24.03.2022 02:47 Відповісти
Ну да, не сказал "жму руку, обнимаю!", значит плохой
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24.03.2022 05:40 Відповісти
Угомонись вже! Напиши ще про ліпецьку фабрику, дурне!
Досить того що зеля три роки намагався заглянути у очко путлєру і повністю проіпав оборонку!!!!
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24.03.2022 08:07 Відповісти
А що НАТО вже хороше?
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24.03.2022 07:26 Відповісти
А що НАТО вже хороше?
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24.03.2022 07:27 Відповісти
Байден,чому ми досі не в НАТО?!
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24.03.2022 08:29 Відповісти
Доки Зеленський буде боротися, вибивати з западу зброю та підтримку санкціями, український народ буде його підтримувати. Але від Ермаків/Арестовичей треба йому позбавлятися. Ці нео-радянські діячи, тягнуть Зелю до ганьби
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24.03.2022 09:03 Відповісти
Царь у нас хороший ! Це бояри -зрадники.
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24.03.2022 12:26 Відповісти
Це він про те щоб зняти санкції з куйловского холуя абрамовича??
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24.03.2022 09:31 Відповісти
Солнышко наше ,президент мы верим в твои решения,@
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24.03.2022 09:42 Відповісти
У него их не было и нет...
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24.03.2022 10:27 Відповісти
скажите немцам и чехам что у них на складах стоит советская техника почти новая, пусть нам дадут или продадут
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24.03.2022 09:43 Відповісти
Ми так і не отримали танки, протикорабельні засоби

Про танки взагалі вперше чую, ну а про те як Банкова поховала усі українські протикорабельні проекти не знає лише лінивий
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24.03.2022 10:44 Відповісти
ой дурак.... а наличие тех самых "дрг" прямо на банковой тебя не смущает,ну ладно варись дальше в своем всепрощающем угаре,не всех ******* ковид забрал,через переброску денег с ковидного фонда на крадивныцтво,вижу на тебя все таки хватило лекарств...
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24.03.2022 19:53 Відповісти
Посли великої сімки чекали коли Зеля з керівником САП роздуплиться півроку. А хура і нині там! Так пусть почекає.
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24.03.2022 12:20 Відповісти
Щось Бубочка дуже агресивний щодо НАТО. Мабудь вважає себе дуже крутим бо його якісь йолопи подали його на шнобєлевську премію.
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24.03.2022 13:12 Відповісти
да вообще как то дофига дерзкая бубачка стала,еще возомнит себя великим политиком и полководцем...
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24.03.2022 19:54 Відповісти
 
 