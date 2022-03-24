Враг остановлен на Броварском направлении, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на Броварском направлении ведения боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Северском направлении противник, силами отдельных подразделений Центрального военного округа продолжает сосредоточение сил и средств для осуществления попытки возобновления наступательных действий.

На Черниговском направлении противник пытается блокировать и занять город Чернигов, проводил воздушную разведку районов города, вероятно, для оценки результатов авиационных ударов и выявления позиций подразделений Вооруженных Сил Украины.

На Броварском направлении враг остановлен. Пытался предпринять попытку прорыва оборонительных позиций наших войск с целью выхода в северо-западную окраину Киева, успеха не имел".

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