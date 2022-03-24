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Враг остановлен на Броварском направлении, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бровари,техніка

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на Броварском направлении ведения боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Северском направлении противник, силами отдельных подразделений Центрального военного округа продолжает сосредоточение сил и средств для осуществления попытки возобновления наступательных действий.

На Черниговском направлении противник пытается блокировать и занять город Чернигов, проводил воздушную разведку районов города, вероятно, для оценки результатов авиационных ударов и выявления позиций подразделений Вооруженных Сил Украины.

На Броварском направлении враг остановлен. Пытался предпринять попытку прорыва оборонительных позиций наших войск с целью выхода в северо-западную окраину Киева, успеха не имел".

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24.03.2022 01:43 Ответить
Командування Повітряних Сил ЗСУ в FB
"23 березня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів:

7 літаків;
1 гелікоптер;
1 БпЛА (ОТР);
2 крилаті ракети".
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24.03.2022 02:51 Ответить
До владивостоку!
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24.03.2022 09:28 Ответить
Отримали орки звіздюлєй і відійшли на той світ , в саме пекло 🙂
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24.03.2022 09:40 Ответить
Яка в біса північно-західна околиця, коли північно-східна.
Перечитуйте текст!
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24.03.2022 10:15 Ответить
 
 