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Ворог зупинений на Броварському напрямку, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бровари,техніка

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на Броварському напрямку ведення бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Сіверському напрямку противник, силами окремих підрозділів Центрального воєнного округу, продовжує зосередження сил і засобів для здійснення спроби відновлення наступальних дій.

На Чернігівському напрямку противник намагається блокувати та зайняти місто Чернігів, проводив повітряну розвідку районів міста, ймовірно, з метою оцінки результатів авіаційних ударів та виявлення позицій підрозділів Збройних Сил України.

На Броварському напрямку ворог зупинений. Намагався здійснити спробу прориву оборонних позицій наших військ з метою виходу до північно-західної околиці Києва, успіху не мав".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили зведений танковий загін окупантів під Броварами, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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24.03.2022 01:43 Відповісти
Командування Повітряних Сил ЗСУ в FB
"23 березня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів:

7 літаків;
1 гелікоптер;
1 БпЛА (ОТР);
2 крилаті ракети".
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24.03.2022 02:51 Відповісти
До владивостоку!
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24.03.2022 09:28 Відповісти
Отримали орки звіздюлєй і відійшли на той світ , в саме пекло 🙂
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24.03.2022 09:40 Відповісти
Яка в біса північно-західна околиця, коли північно-східна.
Перечитуйте текст!
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24.03.2022 10:15 Відповісти
 
 