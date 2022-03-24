Российские войска пытаются взять Славутич штурмом, - "Энергоатом"

Славутич - город-спутник Чернобыльской АЭС - в опасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Российские войска пытаются взять город штурмом, идет обстрел украинских блокпостов со стороны захватчиков. Есть очередная угроза артиллерийского обстрела", - говорится в сообщении.

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