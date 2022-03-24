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Российские войска пытаются взять Славутич штурмом, - "Энергоатом"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Славутич - город-спутник Чернобыльской АЭС - в опасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"Российские войска пытаются взять город штурмом, идет обстрел украинских блокпостов со стороны захватчиков. Есть очередная угроза артиллерийского обстрела", - говорится в сообщении.
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Славу́тич - місто обласного підпорядкування в Київській області, розташоване на лівому березі Дніпра, з населенням близько 25 тис. осіб. Славутич було закладено 1986 року для евакуйованих після Чорнобильської катастрофи з теперішньої зони відчуження працівників Чорнобильської атомної електростанції. Вікіпедія