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Российские войска пытаются взять Славутич штурмом, - "Энергоатом"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

армиярф

Славутич - город-спутник Чернобыльской АЭС - в опасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Российские войска пытаются взять город штурмом, идет обстрел украинских блокпостов со стороны захватчиков. Есть очередная угроза артиллерийского обстрела", - говорится в сообщении.

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Слів немає - МАВПА З ГРАНАТОЮ.
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24.03.2022 14:17 Ответить
Виправте. Не Чорнобильської, а Запорізької АЕС.
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24.03.2022 14:41 Ответить
?!
Славу́тич - місто обласного підпорядкування в Київській області, розташоване на лівому березі Дніпра, з населенням близько 25 тис. осіб. Славутич було закладено 1986 року для евакуйованих після Чорнобильської катастрофи з теперішньої зони відчуження працівників Чорнобильської атомної електростанції. Вікіпедія
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24.03.2022 14:45 Ответить
я его в спам отправил
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24.03.2022 14:53 Ответить
хіба на російських мапах він в Запорізській області?
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24.03.2022 14:48 Ответить
Саме керівництво Енергоатому наполовину агентура Кремля. Вони кинули напризволяще нас у Енергодарі, тепер здають Славутич.
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24.03.2022 15:06 Ответить
Білий Ангел Славутича,наше рідне місто,в якому мирно проживають українці,росіяни,білоруси,вірмени і багато інших національностей,як і ЧАЕС і ЗАЕС просто покинуте напризволяще. Серце крається,коли цій події виділяється всього пару стрічок! А влада взагалі забула,що ми іще існуємо! Зараз в місті дуже багато дітей які,але місто забуте і нікого це не інтересує.
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24.03.2022 15:41 Ответить
Туда никак не добраться. Орки со всех сторон.
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24.03.2022 15:48 Ответить
Наші люди пару тижнів їздили лісом до Вишгорода,поставляли продукти і ліки,речі першої необхідності,вивозили дітей! Шлях був,але от чи було бажання допомогти це вже друге питання!
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24.03.2022 16:21 Ответить
 
 