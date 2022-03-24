20 738 9
Російські війська намагаються взяти Славутич штурмом, - "Енергоатом"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Славутич – місто-супутник Чорнобильської АЕС – у небезпеці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".
"Російські війська намагаються взяти місто штурмом, йде обстріл українських блокпостів з боку загарбників. Є чергова загроза артилерійського обстрілу", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Славу́тич - місто обласного підпорядкування в Київській області, розташоване на лівому березі Дніпра, з населенням близько 25 тис. осіб. Славутич було закладено 1986 року для евакуйованих після Чорнобильської катастрофи з теперішньої зони відчуження працівників Чорнобильської атомної електростанції. Вікіпедія