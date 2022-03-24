Російські війська намагаються взяти Славутич штурмом, - "Енергоатом"

Славутич – місто-супутник Чорнобильської АЕС – у небезпеці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

"Російські війська намагаються взяти місто штурмом, йде обстріл українських блокпостів з боку загарбників. Є чергова загроза артилерійського обстрілу", - йдеться у повідомленні.

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