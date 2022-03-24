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Російські війська намагаються взяти Славутич штурмом, - "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Славутич – місто-супутник Чорнобильської АЕС – у небезпеці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

"Російські війська намагаються взяти місто штурмом, йде обстріл українських блокпостів з боку загарбників. Є чергова загроза артилерійського обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Російські окупанти обстріляли блокпост у Славутичі, - мер

Автор: Ірина Дашківська
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Слів немає - МАВПА З ГРАНАТОЮ.
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24.03.2022 14:17 Відповісти
Виправте. Не Чорнобильської, а Запорізької АЕС.
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24.03.2022 14:41 Відповісти
?!
Славу́тич - місто обласного підпорядкування в Київській області, розташоване на лівому березі Дніпра, з населенням близько 25 тис. осіб. Славутич було закладено 1986 року для евакуйованих після Чорнобильської катастрофи з теперішньої зони відчуження працівників Чорнобильської атомної електростанції. Вікіпедія
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24.03.2022 14:45 Відповісти
я его в спам отправил
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24.03.2022 14:53 Відповісти
хіба на російських мапах він в Запорізській області?
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24.03.2022 14:48 Відповісти
Саме керівництво Енергоатому наполовину агентура Кремля. Вони кинули напризволяще нас у Енергодарі, тепер здають Славутич.
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24.03.2022 15:06 Відповісти
Білий Ангел Славутича,наше рідне місто,в якому мирно проживають українці,росіяни,білоруси,вірмени і багато інших національностей,як і ЧАЕС і ЗАЕС просто покинуте напризволяще. Серце крається,коли цій події виділяється всього пару стрічок! А влада взагалі забула,що ми іще існуємо! Зараз в місті дуже багато дітей які,але місто забуте і нікого це не інтересує.
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24.03.2022 15:41 Відповісти
Туда никак не добраться. Орки со всех сторон.
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24.03.2022 15:48 Відповісти
Наші люди пару тижнів їздили лісом до Вишгорода,поставляли продукти і ліки,речі першої необхідності,вивозили дітей! Шлях був,але от чи було бажання допомогти це вже друге питання!
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24.03.2022 16:21 Відповісти
 
 