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Новости Война в Украине
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Мариуполь (5562) Турция (3232) Франция (3077)

Франция и Турция готовятся провести гуманитарную операцию в Мариуполе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макрон

Франция и Турция совместно с другими странами планируют провести совместную гуманитарную операцию в Украине, в частности в Мариуполе, заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

"Мы решили вместе работать над совместной гуманитарной операцией, в частности в Мариуполе", - сказал Макрон на пресс-конференции, отвечая на вопрос о переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наши министры и наши команды будут работать вместе, чтобы в ближайшие дни мы смогли провести гуманитарную операцию вместе с партнерами, которые захотят присоединиться, в Мариуполе", - добавил президент Франции.

Он считает, что в Мариуполе складывается "самая трагичная ситуация".

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Топ комментарии
+21
А ликвидацию путена можнт считать гуманитарной операцией?
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24.03.2022 19:39
+15
Дайте тяжелое вооружение и пво,а не гранатометьі на 500метров, и все,а Азов и Всу сами проведут в Мариуполе гуманитарную операцию
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24.03.2022 19:40
+8
блакитні шоломи .

щоб вони нам не першкодили контратакувати на Півдні.....
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24.03.2022 19:35
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блакитні шоломи .

щоб вони нам не першкодили контратакувати на Півдні.....
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24.03.2022 19:35 Ответить
Может Макроша свою бабулю отправит с гуманитарной миссией
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24.03.2022 19:38 Ответить
не знаю як Макроша, але в операцію підписався Султан - з ним не шуткують...

що невже НАТА таки НАТА ?
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24.03.2022 19:43 Ответить
да нет ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН может выдать мандат каравану военных судов и военного десанта и прикрытия любой стране Украине и странам НАТО и не только ввести туда Миссию Красного Креста.. и ГААГСКОГО трибунала и войдя в море корабли проследуют в Мариуполь также с нашей стороны полным маршем зайдут голубые каски по коридору.. который будет прикрывать авиация ООН.. нарисовать лейб ООН не проблема.. они же воска НАТО в том же составе десантирование не проблема... и вот тогда Путин или придёт до тямы или начнет войну на все фронта сразу.. он создаст казус Белли для ООН и НАТО...
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24.03.2022 19:47 Ответить
Маловероятно.
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24.03.2022 19:52 Ответить
23 февраля я также говорил что война маловероятна а она тут тук тук каждый день и ночь...
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24.03.2022 20:13 Ответить
вибачайте, дядьку, але ви із своєю "Барбаросою" переплютали фюрера з ООН
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24.03.2022 20:42 Ответить
Не були Президентом.
Президент Франції Еммануель Макрон дозволив компаніям самостійно вирішувати, чи покидати їм російський ринок. Однак, вони повинні дотримуватися санкцій проти окупанта. BFM TV
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24.03.2022 19:35 Ответить
це добре - скаженого пса треба приборкувати
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24.03.2022 19:36 Ответить
А ликвидацию путена можнт считать гуманитарной операцией?
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24.03.2022 19:39 Ответить
nakonec hotj kakaja to dvizhuha....
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24.03.2022 19:39 Ответить
Дайте тяжелое вооружение и пво,а не гранатометьі на 500метров, и все,а Азов и Всу сами проведут в Мариуполе гуманитарную операцию
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24.03.2022 19:40 Ответить
одразу у кремлі треба, це допоможе не окремо Маріуполю, а Україні в цілому
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24.03.2022 19:41 Ответить
та не поспішайте... готуйтесь ретельно.... (це сарказм...гіркий як дим згарищ Маріка)
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24.03.2022 19:43 Ответить
не дуже ж ви поспішали, занепокоєні наші
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24.03.2022 19:46 Ответить
Ага. уже греческий министр Дендьяс рисанулся или пиарнулся. как правильно сказать? И где он? Согласовыет . как говорят. с украинской стороной поддержку и с российской .
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24.03.2022 20:39 Ответить
Гуманетируйте и касапов под шумок..
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24.03.2022 19:45 Ответить
що ж ви так довго запрягаєте, українці гинуть щохвилини.
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24.03.2022 19:49 Ответить
мабуть чекали копняка в дупу від Байдена
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24.03.2022 22:31 Ответить
Можно только поприветствовать!После речи Зеленского они прямо на глазах меняются, полны одержимостью и действиями…
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24.03.2022 19:49 Ответить
Щоб не чути скиглення цього бовдура - вони здатні на все
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24.03.2022 19:50 Ответить
цивілізований світ - в захопленні від дій та виступів Зеленського. російські зомбаки та інша спільнота, що знаходиться під впливом антиукраїнської пропаганди - продовжує свою мантру про клоуна, наркомана та маріонетку. Я впевнений що вже не час комусь щось доводити. свою думку вже навряд чи хтось змінить, якщо не змінив на даний час. головне це результат, а все решта вже не має різниці. )))
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24.03.2022 20:41 Ответить
Тупорилі зеботи - це точно не цивілізований світ, а ті європейці та американці, що слухають його скиглення взагалі вважають їх образливими у питаннях необґрунтованих претензій. Звісно, парламентарії хлопають та кивають, щоб показати підтримку Україні, але те, що воно тупе та неадекватне вже всі давно зрозуміли, тому і співпрацюють напряму із ЗСУ по конкретним запитам, поки воно лепече закрийте небо та дайте все.
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24.03.2022 21:15 Ответить
Цікаво
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24.03.2022 19:50 Ответить
Ну да. Российско-фашистские оккупанты не дают туда завезти еду горожанам. Они хотят мариупольцев голодом выморить.
Такая операция необходима.
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24.03.2022 19:50 Ответить
Спецоперация по демилитаризации и денацификации расиянской *********, будет доведена до конца
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24.03.2022 19:56 Ответить
Хорош Макрон, якщо ви це зробите, Богом клянуся, я більше ніколи не назву французів сцикунами 👍👍👍
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24.03.2022 20:01 Ответить
Бла , бла , бла ... зараз в посольстві параші в Парижі піде дим , від типу спалення документів і все геройство Макрона скінчиться...
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24.03.2022 20:03 Ответить
Пора провести гуманитарную операцию в РФ и уничтожить бункерного его вонючем бункере ядерным ударом. Может не сразу, но вся страна спасибо скажет.
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24.03.2022 20:05 Ответить
2 из 4 стратегических атомных подводных ракетоносца Франции с ядерными ракетами Триумфант покинули базу под брестом и вышли в атлантический океан на боевое патрулирование .Теперь на патрулировании 3 шт. вместо одной.
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24.03.2022 20:12 Ответить
Макрон этот зае*бал,чучело какое-то
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24.03.2022 20:19 Ответить
пля...
оце спілка...
щось це напрягає..
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24.03.2022 20:28 Ответить
Будут на самолётах листовки с "занепокоиннями" расскидывать?
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24.03.2022 20:49 Ответить
Как можно дать провести гуманитарку когда Мрази ждут этого сами ? Нет защиты , люди гибнут стоя в очереди. Орки только и ждут от вас подарков.
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24.03.2022 20:54 Ответить
Макарон проснулся.
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24.03.2022 21:24 Ответить
 
 