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Франція і Туреччина готуються провести гуманітарну операцію в Маріуполі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Франція і Туреччина спільно з іншими країнами планують провести спільну гуманітарну операцію в Україні, зокрема в Маріуполі, заявив французький президент Емманюель Макрон.
"Ми вирішили спільно працювати над спільною гуманітарною операцією, зокрема в Маріуполі", - сказав Макрон на пресконференції, відповідаючи на питання про переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наші міністри та наші команди працюватимуть разом, щоб найближчими днями ми змогли провести гуманітарну операцію спільно з партнерами, які захочуть приєднатися, в Маріуполі", - додав президент Франції.
Він вважає, що у Маріуполі складається "найтрагічніша ситуація".
Топ коментарі
+21 Ярослав Викторович
показати весь коментар24.03.2022 19:39
+15 Василий Волобуев
показати весь коментар24.03.2022 19:40
+8 Dust
показати весь коментар24.03.2022 19:35
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Будь ласка, зачекайте...
щоб вони нам не першкодили контратакувати на Півдні.....
що невже НАТА таки НАТА ?
Президент Франції Еммануель Макрон дозволив компаніям самостійно вирішувати, чи покидати їм російський ринок. Однак, вони повинні дотримуватися санкцій проти окупанта. BFM TV
Такая операция необходима.
оце спілка...
щось це напрягає..