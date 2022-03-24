Канада ввела санкции против 160 членов Совфеда РФ
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Канада вводит санкции против 160 членов русского Совфеда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.
"Канада вводит санкции против 160 членов Совета Федерации РФ из-за их содействия нарушению суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Также в течение ближайших дней Канада запретит экспорт в Россию определенных товаров и технологий, что приведет к снижению способностей российского войска", - говорится в сообщении.
Канада также передаст нескольким международным организациям 50 млн канадских долларов (около $40 млн) для предоставления гуманитарной помощи Украине и соседним странам.
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Igor Budnik b2adf589
показать весь комментарий24.03.2022 20:47 Ответить Мне нравится 0
Хроники Хаоса
показать весь комментарий24.03.2022 21:18 Ответить Мне нравится 0
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