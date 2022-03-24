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Канада ввела санкции против 160 членов Совфеда РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

россия,совфед

Канада вводит санкции против 160 членов русского Совфеда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

"Канада вводит санкции против 160 членов Совета Федерации РФ из-за их содействия нарушению суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Также в течение ближайших дней Канада запретит экспорт в Россию определенных товаров и технологий, что приведет к снижению способностей российского войска", - говорится в сообщении.

Канада также передаст нескольким международным организациям 50 млн канадских долларов (около $40 млн) для предоставления гуманитарной помощи Украине и соседним странам.

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Вот у меня вопрос риторический - и это только через месяц? И это Канада, не германия, не франция... Так чего мы хотим от этого Запада, спасибо на том что есть... По-моему, они ждут пока мы все умрем, а оружие дают, так чтоб не сильно рыпались и чтоб, не дай бог, свой комфорт не нарушить.
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24.03.2022 20:47 Ответить
Родню их почистите у себя. Бабушек,мам, детей, и любовниц этого говна. Войны бы не было если бы думали не жопой.
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24.03.2022 21:18 Ответить
 
 