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Канада запровадила санкції проти 160 членів Радфеду РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

россия,совфед

Канада запроваджує санкції проти 160 членів російського Радфеду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Канади.

"Канада запроваджує санкції проти 160 членів Ради Федерації РФ через їх сприяння порушенню суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Також протягом найближчих днів Канада заборонить експорт до росії певних товарів та технологій, що матиме на меті зниження спроможностей російського війська", - йдеться в повідомленні.

Канада також передасть кільком міжнародним організаціям 50 млн канадських доларів (близько $40 млн) для надання гуманітарної допомоги Україні та сусіднім країнам.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Вот у меня вопрос риторический - и это только через месяц? И это Канада, не германия, не франция... Так чего мы хотим от этого Запада, спасибо на том что есть... По-моему, они ждут пока мы все умрем, а оружие дают, так чтоб не сильно рыпались и чтоб, не дай бог, свой комфорт не нарушить.
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24.03.2022 20:47 Відповісти
Родню их почистите у себя. Бабушек,мам, детей, и любовниц этого говна. Войны бы не было если бы думали не жопой.
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24.03.2022 21:18 Відповісти
 
 