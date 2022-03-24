США готові прийняти 100 тис. біженців із України, - Байден

США готові прийняти 100 тис. біженців із України.

Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Багато українських біженців хочуть залишитися в Європі, ближче до дому, але ми також вітаємо 100 тис. українців у США з фокусом на возз'єднання сімей.

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