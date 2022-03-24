США готові прийняти 100 тис. біженців із України, - Байден
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США готові прийняти 100 тис. біженців із України.
Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Багато українських біженців хочуть залишитися в Європі, ближче до дому, але ми також вітаємо 100 тис. українців у США з фокусом на возз'єднання сімей.
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ми не нація біженців !
дружину ледве випхав в евакуацію - зараз вже назад хоче їхати
Ссыкуны обоссаные
Даже в афгане наши в поля выходили против талибанцев
А эти "вояки" на самалеты спешили
Интересно, американцы, те кто воевал в ираке и афгане, тоже себя за ссыков считают?