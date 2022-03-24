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США готові прийняти 100 тис. біженців із України, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

США готові прийняти 100 тис. біженців із України.

Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Багато українських біженців хочуть залишитися в Європі, ближче до дому, але ми також вітаємо 100 тис. українців у США з фокусом на возз'єднання сімей.

Також читайте: США виділять $1 млрд на гуманітарну допомогу Україні, - Байден

Автор: Богдан Гуньковський
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А шо так мало?
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24.03.2022 20:28 Відповісти
У меня две сестры в США живут ,при чём давно ,но я никуда не собираюсь ,я буду за свою землю биться до полной победы ! Слава Украине !
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24.03.2022 20:31 Відповісти
так !

ми не нація біженців !
дружину ледве випхав в евакуацію - зараз вже назад хоче їхати
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24.03.2022 20:33 Відповісти
мы туда не собираемся ! нам оружие нужно !
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24.03.2022 20:34 Відповісти
Біженок*
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24.03.2022 20:39 Відповісти
Выгнать украинцев с украинской земли и есть цель бункерного. Надеюсь он подохнет вместе со всей своей армией и страной.
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24.03.2022 20:43 Відповісти
В общем, все понятно
Ссыкуны обоссаные
Даже в афгане наши в поля выходили против талибанцев
А эти "вояки" на самалеты спешили
Интересно, американцы, те кто воевал в ираке и афгане, тоже себя за ссыков считают?
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24.03.2022 20:48 Відповісти
Относительно беженцев в западные страны я написал десятки комментов. Разрешать переход границы только через портативный детектор полиграф. Ватноголовую склизкую плесень, которая фактически способствовала нападению орков гуманоидов на Украину разворачивать в сторону мокшанских прогноев и васюганских болот. Не запускать всяческий мусор в ненависную им гейропу. Глисты должны обитать среди им подобных слипен энимел.
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24.03.2022 21:02 Відповісти
 
 