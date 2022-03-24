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США виділять $1 млрд на гуманітарну допомогу Україні, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

США нададуть понад $1 млрд на гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомив президент США Джо Байден на пресконференції у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я хочу оголосити, що США дадуть понад 1 млрд доларів на гуманітарну допомогу Україні", - сказав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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потом эту помощь разбомбят\захавают кацапы. может сначала оружие?
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24.03.2022 20:10 Відповісти
дайте літаки і не буде біженців !!!!!!!!!!!

за цей міліард ескадрилью можна було купити і закрити небо !!
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24.03.2022 20:18 Відповісти
Ти часом не радник президента?
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24.03.2022 20:50 Відповісти
я так понимаю этот транш из той помощи в 13,6 млрд
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24.03.2022 20:56 Відповісти
 
 