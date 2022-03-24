США виділять $1 млрд на гуманітарну допомогу Україні, - Байден
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США нададуть понад $1 млрд на гуманітарну допомогу Україні.
Про це повідомив президент США Джо Байден на пресконференції у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні я хочу оголосити, що США дадуть понад 1 млрд доларів на гуманітарну допомогу Україні", - сказав він.
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за цей міліард ескадрилью можна було купити і закрити небо !!