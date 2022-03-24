Шольц закликав посилити військово-технічну допомогу Україні

Німецький канцлер Олаф Шольц несподівано виступив за нарощування темпів постачання озброєння до України.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Шольц закликав посилити військово-технічну допомогу українським Збройний силам. На його думку, наразі необхідні "постійне постачання зброї до України".

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