Шольц закликав посилити військово-технічну допомогу Україні
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Німецький канцлер Олаф Шольц несподівано виступив за нарощування темпів постачання озброєння до України.
Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Шольц закликав посилити військово-технічну допомогу українським Збройний силам. На його думку, наразі необхідні "постійне постачання зброї до України".
Топ коментарі
+29 Яукр
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+25 Roman Kol
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а коли вже не згадаю, Но його ТВ шістки це не раз говорили і навіть десь недовно повторили
може йому ще стєночку в Берліні знову змурувати ?
та змуруємо - але по Хутору Михайлівському !
о! це вже слова не ковбасника, а Німця !
може й ви, нарешті, отямитесь та станете військовою потугою
Украина пытается купить 300 демилитаризованных списанных БМП Marder через болгарского посредника
3 июня, 2015
Как сообщает известный ресурс LifeNews, в его распоряжение попали детали деловой переписки между частной болгарской компанией BIEC и украинским холдингом «Спецтехноэксперт» (дочерняя компания ГК «Укроборонпром») относительно продажи Киеву 300 списанных из германского Бундесвера боевых машин пехоты Marder. Согласно письму, датированному 16 марта 2015 года, предприниматель из Софии предложил украинской стороне приобрести 300 демилитаризованных машин Marder под видом "аварийно-спасательных машин" по цене 48 тысяч евро за единицу.
Этим действием ***** все потуги Шульца, защищать рашку, на ноль помножил
теперь будет Мерин, курить бросит и скажет "хутин - *****!" "хай живе паляниця" !
Великобританія ввела санкції проти Поліни Ковальової - дочки міністра закордонних справ Сергія Лаврова. У неї конфіскують елітне житло в Лондоні і скасують дозвіл на проживання.Про це повідомляє РБК з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака."Найцікавіше, що тепер її квартира в Лондоні за 4,4 млн фунтів стерлінгів буде конфіскована, а банківський рахунок заморозять. Дозвіл на проживання в Британії - скасовано", - зазначив він.Як пише Newsweek, Ковальова є "найгламурнішим доповненням" до зростаючого списку санкцій. Їй 26 років, протягом декількох років вона називала Британію своїм домом, відвідувала приватну школу-інтернат в Брістолі, після чого отримала ступінь з економіки і політики в Університеті Лафборо. Працювала в "Газпромі".
В парашу. Добавлю від себе.
Отже Шольц дорослішає, але цього замало, бо суспільство Німеччини досі інфантильне, зиск переважає розум в них, а українців вони сприймають суто як жебраків та невдах. Наша біда в тому, що ми апелюємо до верхівок Заходу, а не до його місцевих громад, відповідно наша біль, наша боротьба, наша жертовність, наші ідеали не досягають до основ Заходу. Наша дипломатія не свідома того, що будити світ треба знизу, а не зверху. Наша влада цього не свідома. А ось хижа Москва мільярди витрачала на донесення до низів шляхом своєї мережі мерзенно-популістичних телеканалів та інформ-технологій. Вона шукала та находила люмпенів, нігілістів, анархістів та іншу беспринципну масову НИЗОВУ ланку Заходу... Зомбувала, водила у оману, спотворювала причино-наслідкову уяву, підточувала гуманістичні ідеали... Я не знаю як, можливо спираючись на союзників, але Мусимо здолати московську отруту кривди, неправди та популізму в низах Заходу.