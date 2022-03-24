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Шольц закликав посилити військово-технічну допомогу Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шольц

Німецький канцлер Олаф Шольц несподівано виступив за нарощування темпів постачання озброєння до України.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Шольц закликав посилити військово-технічну допомогу українським Збройний силам. На його думку, наразі необхідні "постійне постачання зброї до України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина не має більше зброї для України, але готова її купити, - міністерка оборони Ламбрехт

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Байден прозріти допоміг.
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24.03.2022 18:41
+25
Великобританія діє. Чекаю новину на Цензорі: Великобританія ввела санкції проти Поліни Ковальової - дочки міністра закордонних справ Сергія Лаврова. У неї конфіскують елітне житло в Лондоні і скасують дозвіл на проживання.
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24.03.2022 18:45
+18
Скоріш за все напис «На Берлин» допоміг.
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24.03.2022 18:52
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Байден прозріти допоміг.
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24.03.2022 18:41 Відповісти
Лучше позже чем никогда
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24.03.2022 18:43 Відповісти
Коли він це сказав?
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24.03.2022 18:49 Відповісти
забий: границы России нигде на заканчиваются
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24.03.2022 18:53 Відповісти
та вони ніде і не починаються
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24.03.2022 19:00 Відповісти
помилився не 91 а відновити на момент коли східний Берлін ще був російським
а коли вже не згадаю, Но його ТВ шістки це не раз говорили і навіть десь недовно повторили
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24.03.2022 18:54 Відповісти
до 1989 р.
може йому ще стєночку в Берліні знову змурувати ?

та змуруємо - але по Хутору Михайлівському !
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24.03.2022 19:04 Відповісти
І, на диво, дуже швидко
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24.03.2022 18:49 Відповісти
"постійне постачання зброї до України"

о! це вже слова не ковбасника, а Німця !
може й ви, нарешті, отямитесь та станете військовою потугою
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24.03.2022 18:52 Відповісти
а де ж ви були раніше ???

Украина пытается купить 300 демилитаризованных списанных БМП Marder через болгарского посредника

3 июня, 2015

Как сообщает известный ресурс LifeNews, в его распоряжение попали детали деловой переписки между частной болгарской компанией BIEC и украинским холдингом «Спецтехноэксперт» (дочерняя компания ГК «Укроборонпром») относительно продажи Киеву 300 списанных из германского Бундесвера боевых машин пехоты Marder. Согласно письму, датированному 16 марта 2015 года, предприниматель из Софии предложил украинской стороне приобрести 300 демилитаризованных машин Marder под видом "аварийно-спасательных машин" по цене 48 тысяч евро за единицу.
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24.03.2022 19:01 Відповісти
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24.03.2022 21:03 Відповісти
Нафіг ті танки, забавки першої світової? Яка з них користь? Потрібні високоточна артилерія, ракети середньої дальності, бойові дрони, ППО
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24.03.2022 22:49 Відповісти
Ни чего удивительного. Шольц всегда готов был даже в бой идти за Украину! Просто он скромный и стеснялся
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24.03.2022 19:17 Відповісти
Ага... разом з ****** в обнімку
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24.03.2022 19:35 Відповісти
Хто зна... Але наразі важливий сам факт "прозріння"
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24.03.2022 18:51 Відповісти
Скоріш за все напис «На Берлин» допоміг.
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24.03.2022 18:52 Відповісти
або побачив палаючий фанерний рейхстаг....
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24.03.2022 18:54 Відповісти
Украинское сопротивление и общие интересы в перспективе
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24.03.2022 18:52 Відповісти
Скорей газ за рубли помог

Этим действием ***** все потуги Шульца, защищать рашку, на ноль помножил
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24.03.2022 20:31 Відповісти
Великобританія діє. Чекаю новину на Цензорі: Великобританія ввела санкції проти Поліни Ковальової - дочки міністра закордонних справ Сергія Лаврова. У неї конфіскують елітне житло в Лондоні і скасують дозвіл на проживання.
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24.03.2022 18:45 Відповісти
А да, Боря)
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24.03.2022 18:52 Відповісти
Боря Лошадь кастрирует !
теперь будет Мерин, курить бросит и скажет "хутин - *****!" "хай живе паляниця" !
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24.03.2022 18:59 Відповісти
Не друкують. Текст з РБК.
Великобританія ввела санкції проти Поліни Ковальової - дочки міністра закордонних справ Сергія Лаврова. У неї конфіскують елітне житло в Лондоні і скасують дозвіл на проживання.Про це повідомляє РБК з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака."Найцікавіше, що тепер її квартира в Лондоні за 4,4 млн фунтів стерлінгів буде конфіскована, а банківський рахунок заморозять. Дозвіл на проживання в Британії - скасовано", - зазначив він.Як пише Newsweek, Ковальова є "найгламурнішим доповненням" до зростаючого списку санкцій. Їй 26 років, протягом декількох років вона називала Британію своїм домом, відвідувала приватну школу-інтернат в Брістолі, після чого отримала ступінь з економіки і політики в Університеті Лафборо. Працювала в "Газпромі".

В парашу. Добавлю від себе.
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24.03.2022 19:22 Відповісти
а Єрмака теж є квартирка в Лондоні !
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24.03.2022 19:38 Відповісти
Если немцы не хотят сами воевать, а они не хотят, так помогите нам похоронить эту заразу от новоявленного Z-фюрера. Маскимальная ценничность и прагматизм, всё как немцы любят
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24.03.2022 18:46 Відповісти
тільки збирався нижче написати - "день клікуш" )) апереділ ))
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24.03.2022 18:54 Відповісти
На самом деле немцы быстро прогрессируют. Знаю не по наслышке.
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24.03.2022 18:50 Відповісти
Всралися ганси нарешті.
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24.03.2022 18:50 Відповісти
Це ой самий Штольц, який передав Україні всраті СТРЕЛА2М, у яких давно подох фоторезистор у пристрою наведення, і який сказав «вибачайте хлопці, більше зброї нема» .
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24.03.2022 18:54 Відповісти
Той же Шольц передав офігенні панцерфаусти та інші ніштяки.
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24.03.2022 18:58 Відповісти
Тут як в тому анекдоті - "главноє нє вийті на саміх сєбя"
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24.03.2022 18:55 Відповісти
До Шольца дійшло, що дохлого кота отримає, а не бонуси від раші
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24.03.2022 19:02 Відповісти
к отправленным 1000 касок добавить 1000 саперских лопат?
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24.03.2022 19:07 Відповісти
Вот и ответ, как прошел саммит НАТО.
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24.03.2022 19:09 Відповісти
Кого закликав?
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24.03.2022 19:09 Відповісти
Harpoon nado dat dlia unictozenyja koroblej.Jest ix raznyje varianti.U nemcev jest mnogo sto interesnogo i svojej kategoriji lucije,skladax takze jest u nix nemalo sto interesnogo
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24.03.2022 19:11 Відповісти
Я очень надеюсь, что они не опоздают. Запад всегда догоняющий в "игре" с ******. ***** делает, запад с опозданием реагирует. Нужно действовать на опережение, а не выражать вечную озабоченность и осуждение! Неужели, вы до сих пор не поняли, что вы следующие? Если ***** победит, вам не избежать войны на своей территории!
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24.03.2022 19:12 Відповісти
Уявляю , як Меркельша зараз палить вдома всю фашистську і нацистську символіку . Тремтячими руками перебирає документи 😁
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24.03.2022 19:16 Відповісти
невже прозрівати почав? приємно чути слова канцлера.
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24.03.2022 19:27 Відповісти
Видно ,как сильно его Зеленский своей речью на саммите НАТО впечатлил ,что он даже перенял его слова ..будет надеяться ,что его слова не разбегутся с делом.
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24.03.2022 19:32 Відповісти
речь Зеленского сильна, до такой степени, что все прослезились и с Абрамовича сняли санкции...
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24.03.2022 19:51 Відповісти
При чем тут речь Шольца к санкциям Абрамовича???Как я поняла санкции с Абрамовича были сняты ДО выступления Зеленского на сегодняшнем саммите НАТО…и ответной речи Шольца..
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24.03.2022 19:54 Відповісти
Яка різниця? Суть в тому, що зняли на прохання зєлєні. Для цих шавок усі олігархи святі корови. Бачте як своїх береже і леліє, щоб часом не збідніли і не схудали їх рахунки в офшорах
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24.03.2022 22:59 Відповісти
Німці най прощаються із минулим світом, минулою епохою, своїми сподіваннями та бізнес стратегиями яки закінчились були 24 лютого 2022 року. Вони мусять зрозуміти що наразі йде боротьба за перехід у нову епоху. Бо навіть цей перехід (у нову, прогресивну епоху) треба заслужити! Більше того! Вкрай важливо залучитись у боротьбу, а не стояти осторонь із співчутями та тремтінням-триманням за старі ЗИСКИ!!! США, Польща та країни Балтії мабуть єдині хто це збагнув із союзників. На жаль поки що так. Скандинавські країни та Великобританія ще трохи відстають, бо їхнє суспільство ще не готове до сприйнятя реальності. Для них це наче епізод...

Отже Шольц дорослішає, але цього замало, бо суспільство Німеччини досі інфантильне, зиск переважає розум в них, а українців вони сприймають суто як жебраків та невдах. Наша біда в тому, що ми апелюємо до верхівок Заходу, а не до його місцевих громад, відповідно наша біль, наша боротьба, наша жертовність, наші ідеали не досягають до основ Заходу. Наша дипломатія не свідома того, що будити світ треба знизу, а не зверху. Наша влада цього не свідома. А ось хижа Москва мільярди витрачала на донесення до низів шляхом своєї мережі мерзенно-популістичних телеканалів та інформ-технологій. Вона шукала та находила люмпенів, нігілістів, анархістів та іншу беспринципну масову НИЗОВУ ланку Заходу... Зомбувала, водила у оману, спотворювала причино-наслідкову уяву, підточувала гуманістичні ідеали... Я не знаю як, можливо спираючись на союзників, але Мусимо здолати московську отруту кривди, неправди та популізму в низах Заходу.
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24.03.2022 19:35 Відповісти
та ні фіга ковбасник не прозрів. Там же кААліция, бо як лусне то і про Шольца забудуть. Він і так мужньо місяць тримався, зараз його МО швабра ламбрехт продовжує ту саму тему.
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24.03.2022 19:41 Відповісти
Дивлячись на своїх "славних нащадків" Рейхсканцлер Адольф Гітлер перевертається в домовині...
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24.03.2022 19:47 Відповісти
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24.03.2022 21:01 Відповісти
 
 