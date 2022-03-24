США готовы принять 100 тыс. беженцев из Украины, - Байден

США готовы принять 100 тыс. беженцев из Украины.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Многие украинские беженцы хотят остаться в Европе, поближе к дому, но мы также приветствуем 100 тыс. украинцев в США с фокусом на воссоединение семей, - заявил Байден.

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