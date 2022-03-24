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США готовы принять 100 тыс. беженцев из Украины, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден

США готовы принять 100 тыс. беженцев из Украины.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Многие украинские беженцы хотят остаться в Европе, поближе к дому, но мы также приветствуем 100 тыс. украинцев в США с фокусом на воссоединение семей, - заявил Байден.

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А шо так мало?
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24.03.2022 20:28 Ответить
У меня две сестры в США живут ,при чём давно ,но я никуда не собираюсь ,я буду за свою землю биться до полной победы ! Слава Украине !
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24.03.2022 20:31 Ответить
так !

ми не нація біженців !
дружину ледве випхав в евакуацію - зараз вже назад хоче їхати
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24.03.2022 20:33 Ответить
мы туда не собираемся ! нам оружие нужно !
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24.03.2022 20:34 Ответить
Біженок*
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24.03.2022 20:39 Ответить
Выгнать украинцев с украинской земли и есть цель бункерного. Надеюсь он подохнет вместе со всей своей армией и страной.
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24.03.2022 20:43 Ответить
В общем, все понятно
Ссыкуны обоссаные
Даже в афгане наши в поля выходили против талибанцев
А эти "вояки" на самалеты спешили
Интересно, американцы, те кто воевал в ираке и афгане, тоже себя за ссыков считают?
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24.03.2022 20:48 Ответить
Относительно беженцев в западные страны я написал десятки комментов. Разрешать переход границы только через портативный детектор полиграф. Ватноголовую склизкую плесень, которая фактически способствовала нападению орков гуманоидов на Украину разворачивать в сторону мокшанских прогноев и васюганских болот. Не запускать всяческий мусор в ненависную им гейропу. Глисты должны обитать среди им подобных слипен энимел.
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24.03.2022 21:02 Ответить
 
 