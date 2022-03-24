США готовы принять 100 тыс. беженцев из Украины, - Байден
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США готовы принять 100 тыс. беженцев из Украины.
Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Многие украинские беженцы хотят остаться в Европе, поближе к дому, но мы также приветствуем 100 тыс. украинцев в США с фокусом на воссоединение семей, - заявил Байден.
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ми не нація біженців !
дружину ледве випхав в евакуацію - зараз вже назад хоче їхати
Ссыкуны обоссаные
Даже в афгане наши в поля выходили против талибанцев
А эти "вояки" на самалеты спешили
Интересно, американцы, те кто воевал в ираке и афгане, тоже себя за ссыков считают?