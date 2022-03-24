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На выплаты переселенцам понадобится около 5 млрд грн ежемесячно, - Лазебная
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что по расчетам на выплаты беженцам нужно 5 миллиардов ежемесячно.
Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
Лазебна добавила, что в дальнейшем эти цифры могут существенно изменяться.
"В частности, это программа ежемесячного пособия на проживание, в рамках которой мы будем выплачивать людям по 2000 и 3000 гривен. Сейчас мы ожидаем, что за предоставлением помощи на жительство обратятся около 2 миллионов человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий", – сказала министр.
Топ комментарии
+11 Voloshka P.
показать весь комментарий24.03.2022 18:14
+5 Nika Joy
показать весь комментарий24.03.2022 18:15
+2 Evgena Zabroda
показать весь комментарий24.03.2022 18:52
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Помогать можно только тем, кто лишился жилья в зоне боевых действий и из- за обстрелов. И то - не ежемесячно. Работать пусть идут.
Дійсно: таким людям, які їбашать в тилу підтримки не потрібно
А біженцям теж потрібно платити вибірково, тому що є багато мажорів, які можуть самі себе прокормити, або ж одинокі жінки - вибачте, але ви мали б бути тут і допомогати обороні