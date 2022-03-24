На выплаты переселенцам понадобится около 5 млрд грн ежемесячно, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что по расчетам на выплаты беженцам нужно 5 миллиардов ежемесячно.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

Лазебна добавила, что в дальнейшем эти цифры могут существенно изменяться.

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"В частности, это программа ежемесячного пособия на проживание, в рамках которой мы будем выплачивать людям по 2000 и 3000 гривен. Сейчас мы ожидаем, что за предоставлением помощи на жительство обратятся около 2 миллионов человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий", – сказала министр.