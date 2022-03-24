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На выплаты переселенцам понадобится около 5 млрд грн ежемесячно, - Лазебная

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гроші

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что по расчетам на выплаты беженцам нужно 5 миллиардов ежемесячно.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

Лазебна добавила, что в дальнейшем эти цифры могут существенно изменяться.

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"В частности, это программа ежемесячного пособия на проживание, в рамках которой мы будем выплачивать людям по 2000 и 3000 гривен. Сейчас мы ожидаем, что за предоставлением помощи на жительство обратятся около 2 миллионов человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий", – сказала министр.
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Топ комментарии
+11
Якщо в каламойші хоч половину накраденого конфіскувати, вистачить і на армію іна переселенців
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24.03.2022 18:14
+5
Действительно зачем воевать - лучше кормить переселенцев.
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24.03.2022 18:15
+2
а що робити тим, що залишились? часом навіть під обстрілами... Їм їсти не треба? Конституція взагалі-то гарантує рівність..... але тут нам кажуть, що дехто рівніше...
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24.03.2022 18:52
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Якщо в каламойші хоч половину накраденого конфіскувати, вистачить і на армію іна переселенців
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24.03.2022 18:14 Ответить
Действительно зачем воевать - лучше кормить переселенцев.
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24.03.2022 18:15 Ответить
ммм а что делать с переселенцами? бросить их пусть по улицам голодные шатаются?
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24.03.2022 18:24 Ответить
Да. А не подсаживать их на социалку.
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24.03.2022 18:47 Ответить
Работать не пробовали? Сколько месяцев их одержать?Поселили кого в семьях,тем , кто их принял - 450грн за комуналку за каждого принятого дают ежемесячно, переселенцам дают на детей, Какого черта дядьки 30-45 лет сидят в Карпатах- не идут воевать, не волонтерят, а попивая пивко ждут, когда они смогут вернутся в свои квартиры и котеджи. А за кордоном им приличную социалку платят.
Помогать можно только тем, кто лишился жилья в зоне боевых действий и из- за обстрелов. И то - не ежемесячно. Работать пусть идут.
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24.03.2022 21:52 Ответить
мне тоже интересно почему дядьки на западе Украины не идут воевать, но предполагаю что не хватает им оружие и броников, экипировки. Мужик сейчас может и в тер оборону податься и в военкомат стучаться. Беженцы в основном женщины с детьми. И вот им нужно помагать. Но вижу нынче много злых людей развелось.
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24.03.2022 22:13 Ответить
лазебна сама зараз де??? от то то ж
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24.03.2022 18:20 Ответить
а що робити тим, що залишились? часом навіть під обстрілами... Їм їсти не треба? Конституція взагалі-то гарантує рівність..... але тут нам кажуть, що дехто рівніше...
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24.03.2022 18:52 Ответить
А як бути із тими людьми, що залишились у гарячих точках? Які працювали до війни неофіційно і зараз майже не можуть працювати або ж працюють на волонтерських засадах? Такі люди в основному працюють за шматок хліба
Дійсно: таким людям, які їбашать в тилу підтримки не потрібно

А біженцям теж потрібно платити вибірково, тому що є багато мажорів, які можуть самі себе прокормити, або ж одинокі жінки - вибачте, але ви мали б бути тут і допомогати обороні
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24.03.2022 20:16 Ответить
 
 