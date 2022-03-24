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На виплати переселенцям знадобиться близько 5 млрд грн щомісяця, - Лазебна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гроші

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що за розрахунками на виплати біженцям потрібно 5 мільярдів щомісяця.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна, периедає Цензор.НЕТ.

Лазебна додала, що надалі ці цифри можуть суттєво змінюватися.

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"Зокрема, це програма щомісячної допомоги на проживання, в рамках якої ми виплачуватимемо людям по 2000 та 3000 гривень. Зараз ми очікуємо, що за наданням допомоги на проживання звернуться близько 2 мільйонів людей, які були змушені залишити свої будинки через активні бойові дії", - сказала міністр.
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Топ коментарі
+11
Якщо в каламойші хоч половину накраденого конфіскувати, вистачить і на армію іна переселенців
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24.03.2022 18:14
+5
Действительно зачем воевать - лучше кормить переселенцев.
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24.03.2022 18:15
+2
а що робити тим, що залишились? часом навіть під обстрілами... Їм їсти не треба? Конституція взагалі-то гарантує рівність..... але тут нам кажуть, що дехто рівніше...
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24.03.2022 18:52
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Якщо в каламойші хоч половину накраденого конфіскувати, вистачить і на армію іна переселенців
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24.03.2022 18:14 Відповісти
Действительно зачем воевать - лучше кормить переселенцев.
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24.03.2022 18:15 Відповісти
ммм а что делать с переселенцами? бросить их пусть по улицам голодные шатаются?
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24.03.2022 18:24 Відповісти
Да. А не подсаживать их на социалку.
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24.03.2022 18:47 Відповісти
Работать не пробовали? Сколько месяцев их одержать?Поселили кого в семьях,тем , кто их принял - 450грн за комуналку за каждого принятого дают ежемесячно, переселенцам дают на детей, Какого черта дядьки 30-45 лет сидят в Карпатах- не идут воевать, не волонтерят, а попивая пивко ждут, когда они смогут вернутся в свои квартиры и котеджи. А за кордоном им приличную социалку платят.
Помогать можно только тем, кто лишился жилья в зоне боевых действий и из- за обстрелов. И то - не ежемесячно. Работать пусть идут.
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24.03.2022 21:52 Відповісти
мне тоже интересно почему дядьки на западе Украины не идут воевать, но предполагаю что не хватает им оружие и броников, экипировки. Мужик сейчас может и в тер оборону податься и в военкомат стучаться. Беженцы в основном женщины с детьми. И вот им нужно помагать. Но вижу нынче много злых людей развелось.
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24.03.2022 22:13 Відповісти
лазебна сама зараз де??? от то то ж
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24.03.2022 18:20 Відповісти
а що робити тим, що залишились? часом навіть під обстрілами... Їм їсти не треба? Конституція взагалі-то гарантує рівність..... але тут нам кажуть, що дехто рівніше...
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24.03.2022 18:52 Відповісти
А як бути із тими людьми, що залишились у гарячих точках? Які працювали до війни неофіційно і зараз майже не можуть працювати або ж працюють на волонтерських засадах? Такі люди в основному працюють за шматок хліба
Дійсно: таким людям, які їбашать в тилу підтримки не потрібно

А біженцям теж потрібно платити вибірково, тому що є багато мажорів, які можуть самі себе прокормити, або ж одинокі жінки - вибачте, але ви мали б бути тут і допомогати обороні
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24.03.2022 20:16 Відповісти
 
 