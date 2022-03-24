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На виплати переселенцям знадобиться близько 5 млрд грн щомісяця, - Лазебна
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що за розрахунками на виплати біженцям потрібно 5 мільярдів щомісяця.
Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна, периедає Цензор.НЕТ.
Лазебна додала, що надалі ці цифри можуть суттєво змінюватися.
"Зокрема, це програма щомісячної допомоги на проживання, в рамках якої ми виплачуватимемо людям по 2000 та 3000 гривень. Зараз ми очікуємо, що за наданням допомоги на проживання звернуться близько 2 мільйонів людей, які були змушені залишити свої будинки через активні бойові дії", - сказала міністр.
Топ коментарі
+11 Voloshka P.
показати весь коментар24.03.2022 18:14
+5 Nika Joy
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+2 Evgena Zabroda
показати весь коментар24.03.2022 18:52
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Помогать можно только тем, кто лишился жилья в зоне боевых действий и из- за обстрелов. И то - не ежемесячно. Работать пусть идут.
Дійсно: таким людям, які їбашать в тилу підтримки не потрібно
А біженцям теж потрібно платити вибірково, тому що є багато мажорів, які можуть самі себе прокормити, або ж одинокі жінки - вибачте, але ви мали б бути тут і допомогати обороні