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война (46875) Киевская область (3539) обстрел (20216) Вышгород (75)

Войска РФ обстреливают окрестности Вышгорода из артиллерии, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Российские оккупанті обстреливают из артиллерии окрестности Вышгорода.

Об этом в Facebook сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Артобстрелы на Вышгородщине: Полицейские фиксируют последствия обстрелов на окраине райцентра.

24 марта оккупанті из тяжелой артиллерии совершили обстрелы в направлении жилого массива окрестности Вышгорода. В результате обстрела была повреждена многоэтажка. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские Вышгородщины и фиксируют последствия обстрелов.

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Топ комментарии
+12
Кроме как с мирняком воевать касапская армия не способна.
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24.03.2022 21:24
+9
Вышгород отдавать нельзя, там плотина над Киевом.
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24.03.2022 21:24
+9
Marynarz⚓
@akvevitt
·
7 год
"Почесний громадянин Харкова" і спонсор Меморіалу жертвам Голокосту в Києві Павло Фукс фінансував диверсантів у Харкові, повідомляє американська розвідка, як несподівано

Ну просто чтоб вы понимали
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24.03.2022 21:31
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Вышгород отдавать нельзя, там плотина над Киевом.
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24.03.2022 21:24 Ответить
они там уже не пройдут-плотина между днепром и ирпенем повреждена и местность вернулась к первозданному виду-к болотам .
Так что это они от злости
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24.03.2022 21:32 Ответить
Дорога осталась.
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24.03.2022 21:34 Ответить
Міст підірваний ще 25.02
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24.03.2022 21:37 Ответить
Если бы армии останавливали подрывы мостов, войн бы в Европе не было.
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24.03.2022 21:41 Ответить
Тим не менше, вчасно підірвані мости зупинили ворога і ми отримали час вибудувати міцну оборону Києва.
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24.03.2022 22:04 Ответить
Не зовсім так. Пєрвозданно там не було водосховища і річка Ірпінь спокійно собі текла в Дніпро.
Тобто, була річка, а не болота
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24.03.2022 21:39 Ответить
может и так,карт 1941 года я не видел ,но места там для обороны были всегда хорошие
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24.03.2022 21:45 Ответить
Це точно
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24.03.2022 21:59 Ответить
Кроме как с мирняком воевать касапская армия не способна.
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24.03.2022 21:24 Ответить
100%.. орки везде одинаковые
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24.03.2022 21:48 Ответить
нет только в рашке такие уплюдки - говорят даже немцы так варварски не вели себя против украинких сел
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24.03.2022 23:31 Ответить
Marynarz⚓
@akvevitt
·
7 год
"Почесний громадянин Харкова" і спонсор Меморіалу жертвам Голокосту в Києві Павло Фукс фінансував диверсантів у Харкові, повідомляє американська розвідка, як несподівано

Ну просто чтоб вы понимали
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24.03.2022 21:31 Ответить
Фірташа кореш?
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24.03.2022 22:06 Ответить
так ее вроде выдворили из голландии?
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24.03.2022 21:35 Ответить
беларусские пртизаны подорвали ешелон с техникой, бульбой и топливом. живе Беларусь!
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24.03.2022 21:33 Ответить
Де і коли?
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24.03.2022 22:02 Ответить
место не указано. это незаконно. сегодня.
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24.03.2022 22:07 Ответить
да говорят уже несколько дней в беларуси началась какая-то "движуха"
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24.03.2022 23:37 Ответить
Лука падає на дно.
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25.03.2022 13:06 Ответить
 
 