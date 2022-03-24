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Войска РФ обстреливают окрестности Вышгорода из артиллерии, - полиция
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Российские оккупанті обстреливают из артиллерии окрестности Вышгорода.
Об этом в Facebook сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
"Артобстрелы на Вышгородщине: Полицейские фиксируют последствия обстрелов на окраине райцентра.
24 марта оккупанті из тяжелой артиллерии совершили обстрелы в направлении жилого массива окрестности Вышгорода. В результате обстрела была повреждена многоэтажка. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают полицейские Вышгородщины и фиксируют последствия обстрелов.
Топ комментарии
+12 Саша Пончик
показать весь комментарий24.03.2022 21:24
+9 Пора Пахать
показать весь комментарий24.03.2022 21:24
+9 Ksenia VB
показать весь комментарий24.03.2022 21:31
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Так что это они от злости
Тобто, була річка, а не болота
@akvevitt
·
7 год
"Почесний громадянин Харкова" і спонсор Меморіалу жертвам Голокосту в Києві Павло Фукс фінансував диверсантів у Харкові, повідомляє американська розвідка, як несподівано
Ну просто чтоб вы понимали