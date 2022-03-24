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Війська РФ обстрілюють околиці Вишгорода з артилерії, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Російські окупанти обстрілюють з артилерії околиці Вишгорода.

Про це у Facebook повідомляє поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Артобстріли на Вишгородщині: Поліцейські фіксують наслідки обстрілів на околиці райцентру.

24 березня окупанти із важкої артилерії здійснили обстріли в напрамку житлового масиву околиці Вишгорода. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку. За попередніми даними постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють поліцейські Вишгородщини та фіксують наслідки обстрілу.

Читайте: Війська РФ обстріляли евакуаційний потяг на Київщині, - Камишін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Кроме как с мирняком воевать касапская армия не способна.
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24.03.2022 21:24
+9
Вышгород отдавать нельзя, там плотина над Киевом.
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24.03.2022 21:24
+9
Marynarz⚓
@akvevitt
·
7 год
"Почесний громадянин Харкова" і спонсор Меморіалу жертвам Голокосту в Києві Павло Фукс фінансував диверсантів у Харкові, повідомляє американська розвідка, як несподівано

Ну просто чтоб вы понимали
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24.03.2022 21:31
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Вышгород отдавать нельзя, там плотина над Киевом.
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24.03.2022 21:24 Відповісти
они там уже не пройдут-плотина между днепром и ирпенем повреждена и местность вернулась к первозданному виду-к болотам .
Так что это они от злости
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24.03.2022 21:32 Відповісти
Дорога осталась.
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24.03.2022 21:34 Відповісти
Міст підірваний ще 25.02
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24.03.2022 21:37 Відповісти
Если бы армии останавливали подрывы мостов, войн бы в Европе не было.
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24.03.2022 21:41 Відповісти
Тим не менше, вчасно підірвані мости зупинили ворога і ми отримали час вибудувати міцну оборону Києва.
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24.03.2022 22:04 Відповісти
Не зовсім так. Пєрвозданно там не було водосховища і річка Ірпінь спокійно собі текла в Дніпро.
Тобто, була річка, а не болота
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24.03.2022 21:39 Відповісти
может и так,карт 1941 года я не видел ,но места там для обороны были всегда хорошие
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24.03.2022 21:45 Відповісти
Це точно
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24.03.2022 21:59 Відповісти
Кроме как с мирняком воевать касапская армия не способна.
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24.03.2022 21:24 Відповісти
100%.. орки везде одинаковые
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24.03.2022 21:48 Відповісти
нет только в рашке такие уплюдки - говорят даже немцы так варварски не вели себя против украинких сел
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24.03.2022 23:31 Відповісти
Marynarz⚓
@akvevitt
·
7 год
"Почесний громадянин Харкова" і спонсор Меморіалу жертвам Голокосту в Києві Павло Фукс фінансував диверсантів у Харкові, повідомляє американська розвідка, як несподівано

Ну просто чтоб вы понимали
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24.03.2022 21:31 Відповісти
Фірташа кореш?
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24.03.2022 22:06 Відповісти
так ее вроде выдворили из голландии?
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24.03.2022 21:35 Відповісти
беларусские пртизаны подорвали ешелон с техникой, бульбой и топливом. живе Беларусь!
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24.03.2022 21:33 Відповісти
Де і коли?
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24.03.2022 22:02 Відповісти
место не указано. это незаконно. сегодня.
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24.03.2022 22:07 Відповісти
да говорят уже несколько дней в беларуси началась какая-то "движуха"
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24.03.2022 23:37 Відповісти
Лука падає на дно.
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25.03.2022 13:06 Відповісти
 
 