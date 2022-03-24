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Війська РФ обстрілюють околиці Вишгорода з артилерії, - поліція
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Російські окупанти обстрілюють з артилерії околиці Вишгорода.
Про це у Facebook повідомляє поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Артобстріли на Вишгородщині: Поліцейські фіксують наслідки обстрілів на околиці райцентру.
24 березня окупанти із важкої артилерії здійснили обстріли в напрамку житлового масиву околиці Вишгорода. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку. За попередніми даними постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють поліцейські Вишгородщини та фіксують наслідки обстрілу.
Топ коментарі
+12 Саша Пончик
показати весь коментар24.03.2022 21:24
+9 Пора Пахать
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+9 Ksenia VB
показати весь коментар24.03.2022 21:31
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Так что это они от злости
Тобто, була річка, а не болота
@akvevitt
·
7 год
"Почесний громадянин Харкова" і спонсор Меморіалу жертвам Голокосту в Києві Павло Фукс фінансував диверсантів у Харкові, повідомляє американська розвідка, як несподівано
Ну просто чтоб вы понимали