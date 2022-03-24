Війська РФ обстріляли евакуаційний потяг на Київщині, - Камишін

Російські окупанти обстріляли евакуаційний потяг у Київській області. Попередньо, постраждалих немає.

Про це у Telegram повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.

"Евакуаційний поїзд 43 Київ — Івано-Франківськ щойно потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.



В трьох вагонах повибивало вікна.



За оперативними даними, постраждалих немає. Ні серед поїздної бригади, ні серед пасажирів. Начальник поїзда та вся поїздна бригада діяли чітко.



Ворог вкотре прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру. Цього разу під обстріл потрапив евакуаційний поїзд з людьми. Це найсвятіше, що у нас зараз є", - йдеться в повідомленні.

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