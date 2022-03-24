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Війська РФ обстріляли евакуаційний потяг на Київщині, - Камишін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

уз

Російські окупанти обстріляли евакуаційний потяг у Київській області. Попередньо, постраждалих немає.

Про це у Telegram повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.

"Евакуаційний поїзд 43 Київ — Івано-Франківськ щойно потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.

В трьох вагонах повибивало вікна.

За оперативними даними, постраждалих немає. Ні серед поїздної бригади, ні серед пасажирів. Начальник поїзда та вся поїздна бригада діяли чітко.

Ворог вкотре прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру. Цього разу під обстріл потрапив евакуаційний поїзд з людьми. Це найсвятіше, що у нас зараз є", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти здійснили обстріл з корабельної артилерії на Одещині, але снаряди впали в море

Автор: Богдан Гуньковський
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Азов Маріуполь

‼️Окупанти не по-православному ставляться до святинь МПЦ.

Так, путінські ординці захопили Храм Покрова Божої Матері в Маріуполі та ведуть з вікон церковної установи вогонь.

Такі собі московитські скрепи у всій красі - вбивати перед іконами в ім'я свого царя.



Occupiers do not have an Orthodox attitude to the holies of the UOC-MP.

Thus , Putin's hordes have seized the Church of the Intercession of the Mother of God in Mariupol and are firing from the windows of the church.

Such bad Moscow's spirituality is in all its glory - to kill in front of the icons in honour of their king.
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24.03.2022 20:49 Відповісти
кто-то удивлён ? там попы ещё снаряды подносят
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24.03.2022 20:56 Відповісти
Горіть у пеклі гниломодні істоти
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24.03.2022 20:55 Відповісти
******* (перефраз Za путина) военный преступник. И доджен быть диквидирован как Усама Бен Ладен.
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24.03.2022 21:03 Відповісти
Кацапи підараси! Других слів не буде.
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24.03.2022 21:06 Відповісти
То есть они уже в Василькове. Нефтебазу взорвали, поезд обстреляли.
И откуда они там взялись? Не с Макарова случайно? По моему нам ****** эти Арестовичи и генштаб.
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24.03.2022 21:26 Відповісти
Дивлячись чим обстрілюють. Від Житомирської траси до Василькові 48 км. Чи Житомирська повністю наша?
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24.03.2022 21:41 Відповісти
Авіація
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24.03.2022 21:52 Відповісти
Так , не зрозумів ?

Гадаю диверсія , не могли ж вони кільце зробити вже
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24.03.2022 21:30 Відповісти
 
 