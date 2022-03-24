Укрзализныця назначила ряд дополнительных эвакуационных поездов на 25 марта
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Опубликован график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 25 марта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Укрзализныця.
Киев, вокзал Дарница:
9:00 - Интерсити+ Киев – Львов;
17:00 - Интерсити+ Киев – Львов.
Харьков:
8:00 - Интерсити+ Харьков – Львов,
11:30 - №209/210 Харьков – Ивано-Франковск,
15:00 - Интерсити+ Харьков – Львов.
Днепр:
20:00 - №234/233 Днепр – Чоп.
Краматорск:
13:00 - №290/289 Краматорск – Львов;
16:00 - №292/291 Краматорск – Львов.
Дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...