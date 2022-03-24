Укрзалізниця призначила ряд додаткових евакуаційних потягів на 25 березня

Опублікований графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 25 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрзалізниця.

Київ, вокзал Дарниця:

9:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів;

17:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів.

Харків:

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,

11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ,

15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.

Дніпро:

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Краматорськ:

13:00 - №290/289 Краматорськ - Львів;

16:00 - №292/291 Краматорськ - Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті

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