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похищение (1659) пытки (758) Херсон (2104)

Проукраинского депутата райсовета в Херсоне Афанасьева похитили оккупанты. Его пытают

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

В Херсоне похитили депутата районного совета Дмитрия Афанасьева. Его и других задержанных мужчин жестоко пытают.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Алексея Гончаренко, об этом рассказала супруга задержанного депутата.

22 марта после разгона проукраинского митинга супругу херсонца Дмитрия Афанасьева пытались задержать. Мужчина помешал этому, но его жестоко избили. После этого семья у Дмитрия диагностировала многочисленные гематомы и сломанные ребра.

Через два часа домой к Дмитрию и его жене прибыли российские военные, провели обыск. Они нашли удостоверение депутата районного совета. Удалили жесткий диск с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи.

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Всех мужчин, которые были в доме, задержали, среди них были друзья Дмитрия. Утром 23 марта в доме повторно был проведен обыск и отпущен один из задержанных, который сообщил, что его жестоко пытали. Другие задержанные мужчины до сих пор в плену, над ними продолжают издеваться.

Враг использует зверские методы, для орков нет ничего человеческого. Но они еще не знают, как мы стоим друг за друга. Своих не бросаем. Друзья, просьба распространить эту информацию. Требуем освобождения Дмитрия!
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Дмитро Чекалкин

Inna Turenko: Якщо світ не знайде засіб ізолювати і знешкодити одну хвору потвору, то такий світ може бути зруйнований в любий час іншою хворою потворою, бо всі покидьки будуть вважати , що можуть стати володарями такого слабкого світу.
Kristina Berdynskykh: Разговаривала сегодня с раненой 7 летней девочкой (ранения осколками обеих ног). И она мне говорит: «Я хочу, чтобы Путина пытали». Вот такие мечты сейчас у украинских детей и такое ужасное детство.
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24.03.2022 23:10 Ответить
Дуже правильна реакція маленькоі дитини і це вражає 🙁
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24.03.2022 23:13 Ответить
У дівчинки звичайне бажання звичайної людини-Футіна різати на шматки.
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24.03.2022 23:14 Ответить
Тварюки кацапські , тікайте із Херсона поки не пізно , не дратуйте і не знущайтесь над людьми ,
бо скоро вам настане капець , суще пекло !!
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24.03.2022 23:11 Ответить
Потрібен збройний спротив. Просто мітинги на таких паскуд не діють зовсім. Йти в підпілля та псувати життя окупантам тишком нишком.
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24.03.2022 23:11 Ответить
Я реально дивуюся, що кацапські ******** творять нелюдську жорстокість і вірять, що їх не будуть повільно різати на дрібні шматочки. Оптимісти ******.
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25.03.2022 08:23 Ответить
 
 