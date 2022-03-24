Проукраинского депутата райсовета в Херсоне Афанасьева похитили оккупанты. Его пытают

В Херсоне похитили депутата районного совета Дмитрия Афанасьева. Его и других задержанных мужчин жестоко пытают.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Алексея Гончаренко, об этом рассказала супруга задержанного депутата.

22 марта после разгона проукраинского митинга супругу херсонца Дмитрия Афанасьева пытались задержать. Мужчина помешал этому, но его жестоко избили. После этого семья у Дмитрия диагностировала многочисленные гематомы и сломанные ребра.

Через два часа домой к Дмитрию и его жене прибыли российские военные, провели обыск. Они нашли удостоверение депутата районного совета. Удалили жесткий диск с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи.

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Всех мужчин, которые были в доме, задержали, среди них были друзья Дмитрия. Утром 23 марта в доме повторно был проведен обыск и отпущен один из задержанных, который сообщил, что его жестоко пытали. Другие задержанные мужчины до сих пор в плену, над ними продолжают издеваться.

Враг использует зверские методы, для орков нет ничего человеческого. Но они еще не знают, как мы стоим друг за друга. Своих не бросаем. Друзья, просьба распространить эту информацию. Требуем освобождения Дмитрия!