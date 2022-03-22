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похищение (1659) Запорожская область (2244) Токмак (60)

Оккупанты похитили депутата горсовета Токмака Плаксину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

токмак

Во временно захваченном городе Токмак Запорожской области российские военные задержали депутата городского совета от партии "Европейская Солидарность".

Об этом сообщили в Telegram Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

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"21 марта около 21:30 работниками МВД РФ, которые дислоцируются в оккупированном городе Токмак, была задержана депутат Токмакского городского совета от ПП "Европейская Солидарность" Плаксина Елена Вячеславовна. Причиной задержания, вероятно, стали критические, противооккупационные высказывания и откровенная позиция относительно территориальной целостности и независимости Украины", – говорится в комментарии представителя ОВА Ивана Арефьева.

По имеющейся у военных информации, депутат была допрошена сотрудниками ФСБ РФ, находящимися в доме культуры г. Токмак по адресу ул. Центральная, дом 10.

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Также в ОВА сообщили о том, что в Бердянске участились конфликты между переселенцами из города Мариуполя и местными жителями.

Обычно конфликты спровоцированы оккупантами и возникают из-за отсутствия горючего в городе, а на единственной работающей заправке отпускают горючее исключительно лицам, которые в паспорте имеют регистрацию в Донецкой области.

Ранее оккупанты похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка, председателя Мелитопольского райсовета Сергея Прима и нескольких активистов.
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Топ комментарии
+6
просто фиксируйте ф.и.о. местных кацапофилов...
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22.03.2022 15:24
+5
викрали...
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22.03.2022 15:13
+4
У нас в Мелитополе орки творят полный беспредел. Отжимают бизнесы, хватают про украинских жителей пачками, В городе появились полицаи с белыми повязками из числа жителей Мелитополя которые ходят по домам с обысками
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22.03.2022 15:19
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викрали...
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22.03.2022 15:13 Ответить
ВИКЛАЛИ?! Исправьте заголовок.
Фашисты чудовища. Они думают, что все такие же как они, что все как и они бояться
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22.03.2022 15:13 Ответить
Чомусь викрадають кримських татар і депутатів ЄС.
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22.03.2022 15:13 Ответить
Ну викрали би Безуглу... і що?
Вона їм за 10 хв такого наговорить, що їхні і без того несчастні мізки в пряму дротину витягнуться.
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22.03.2022 15:21 Ответить
нашу безмозглу прокуроршу викрадіть.. і лишіть собі назавжди- буде поклонска дубль 2
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22.03.2022 15:40 Ответить
У нас в Мелитополе орки творят полный беспредел. Отжимают бизнесы, хватают про украинских жителей пачками, В городе появились полицаи с белыми повязками из числа жителей Мелитополя которые ходят по домам с обысками
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22.03.2022 15:19 Ответить
просто фиксируйте ф.и.о. местных кацапофилов...
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22.03.2022 15:24 Ответить
все на карандаш...
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22.03.2022 15:30 Ответить
Местные или с ордло? У нас ,начали завозить именно с ордло , если местные появятся то город небольшой , сразу все узнают , тут даже знают кто за гуманитаркой стоял с первого дня одновременно это и плохо все так же знают кто за Украину
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22.03.2022 16:04 Ответить
касаби розумово відсталі.. всі..
ну прямо токмаская пленніца
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22.03.2022 15:30 Ответить
Ну таки в Бердянске скандалы провоцируют особые беженцы с Мариуполя , которые выезжали за платив оркам на блокпостах до 5000 дол.- с их слов , у нас очереди везде те подходят и пытаются без очередей со словами - мы беженцы нам похрен на вашу очередь с пачками денег в руках , некоторые вообще " нас тут плохо встречают , надо было в Крым ехать" по ним и судят , те которых вывозили автобусами действительно нуждались во всём . Пишу то чему сам был свидетель
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22.03.2022 15:57 Ответить
9 пленных отдадут и освободят
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22.03.2022 17:20 Ответить
 
 