Окупанти викрали депутатку міськради Токмака Плаксіну

У тимчасово захопленому місті Токмак Запорізької області російські військові затримали депутатку міської ради від партії "Європейська солідарність".

Про це повідомили у Телеграмі Запорізької ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

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"21 березня близько 21:30 працівниками МВС рф, які дислокуються в окупованому місті Токмак, була затримана депутатка Токмацької міської ради від ПП "Європейська солідарність" Плаксіна Олена В'ячеславівна. Причиною затримання, ймовірно, стали критичні, протиокупаційні висловлювання та відверта позиція щодо територіальної цілісності та незалежності України", – йдеться у коментарі речника ОВА Івана Арєф’єва.

За наявною у військових інформацією, депутатку допитували співробітники ФСБ РФ, які перебувають у будинку культури м. Токмак за адресою вул. Центральна, буд. 10.

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Також в ОВА повідомили про те, що у Бердянську почастішали конфлікти між переселенцями з міста Маріуполь та місцевими мешканцями.

Зазвичай конфлікти спровоковані окупантами та виникають через відсутність пального в місті, а на єдиній заправці, що працює, відпускають пальне винятково особам, які в паспорті мають реєстрацію в Донецькій області.

Раніше загарбники викрали мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва, першого заступника мера Енергодара Івана Самойдюка, голову Мелітопольської райради Сергія Прийму та кількох активістів.