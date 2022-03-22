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викрадення (772) Запорізька область (2561) Токмак (71)

Окупанти викрали депутатку міськради Токмака Плаксіну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

токмак

У тимчасово захопленому місті Токмак Запорізької області російські військові затримали депутатку міської ради від партії "Європейська солідарність".

Про це повідомили у Телеграмі Запорізької ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

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"21 березня близько 21:30 працівниками МВС рф, які дислокуються в окупованому місті Токмак, була затримана депутатка Токмацької міської ради від ПП "Європейська солідарність" Плаксіна Олена В'ячеславівна. Причиною затримання, ймовірно, стали критичні, протиокупаційні висловлювання та відверта позиція щодо територіальної цілісності та незалежності України", – йдеться у коментарі речника ОВА Івана Арєф’єва.

За наявною у військових інформацією, депутатку допитували співробітники ФСБ РФ, які перебувають у будинку культури м. Токмак за адресою вул. Центральна, буд. 10.

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Також в ОВА повідомили про те, що у Бердянську почастішали конфлікти між переселенцями з міста Маріуполь та місцевими мешканцями.

Зазвичай конфлікти спровоковані окупантами та виникають через відсутність пального в місті, а на єдиній заправці, що працює, відпускають пальне винятково особам, які в паспорті мають реєстрацію в Донецькій області.

Раніше загарбники викрали мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва, першого заступника мера Енергодара Івана Самойдюка, голову Мелітопольської райради Сергія Прийму та кількох активістів.
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Топ коментарі
+6
просто фиксируйте ф.и.о. местных кацапофилов...
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22.03.2022 15:24
+5
викрали...
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22.03.2022 15:13
+4
У нас в Мелитополе орки творят полный беспредел. Отжимают бизнесы, хватают про украинских жителей пачками, В городе появились полицаи с белыми повязками из числа жителей Мелитополя которые ходят по домам с обысками
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22.03.2022 15:19
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викрали...
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22.03.2022 15:13 Відповісти
ВИКЛАЛИ?! Исправьте заголовок.
Фашисты чудовища. Они думают, что все такие же как они, что все как и они бояться
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22.03.2022 15:13 Відповісти
Чомусь викрадають кримських татар і депутатів ЄС.
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22.03.2022 15:13 Відповісти
Ну викрали би Безуглу... і що?
Вона їм за 10 хв такого наговорить, що їхні і без того несчастні мізки в пряму дротину витягнуться.
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22.03.2022 15:21 Відповісти
нашу безмозглу прокуроршу викрадіть.. і лишіть собі назавжди- буде поклонска дубль 2
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22.03.2022 15:40 Відповісти
У нас в Мелитополе орки творят полный беспредел. Отжимают бизнесы, хватают про украинских жителей пачками, В городе появились полицаи с белыми повязками из числа жителей Мелитополя которые ходят по домам с обысками
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22.03.2022 15:19 Відповісти
просто фиксируйте ф.и.о. местных кацапофилов...
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22.03.2022 15:24 Відповісти
все на карандаш...
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22.03.2022 15:30 Відповісти
Местные или с ордло? У нас ,начали завозить именно с ордло , если местные появятся то город небольшой , сразу все узнают , тут даже знают кто за гуманитаркой стоял с первого дня одновременно это и плохо все так же знают кто за Украину
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22.03.2022 16:04 Відповісти
касаби розумово відсталі.. всі..
ну прямо токмаская пленніца
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22.03.2022 15:30 Відповісти
Ну таки в Бердянске скандалы провоцируют особые беженцы с Мариуполя , которые выезжали за платив оркам на блокпостах до 5000 дол.- с их слов , у нас очереди везде те подходят и пытаются без очередей со словами - мы беженцы нам похрен на вашу очередь с пачками денег в руках , некоторые вообще " нас тут плохо встречают , надо было в Крым ехать" по ним и судят , те которых вывозили автобусами действительно нуждались во всём . Пишу то чему сам был свидетель
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22.03.2022 15:57 Відповісти
9 пленных отдадут и освободят
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22.03.2022 17:20 Відповісти
 
 